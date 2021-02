Mehrkosten Wegen Tempo 30 steht eine Stadt vor der Einstellung einer Buslinie – ÖV-Betriebe warnen vor «gravierenden Folgen» Für den Lärmschutz und zur Sicherheit signalisieren viele Gemeinden Tempo 30. Für den Öffentlichen Verkehr kann das gravierende Folgen haben, zeigt ein Beispiel. Fand eine Stadt nun die Lösung? Stefan Ehrbar 05.02.2021, 13.00 Uhr

Wie viel darf Tempo 30 kosten? Diese Frage stellt sich in vielen Städten. Keystone

Zwischen dem Waidspital, dem Zentrum von Zürich-Höngg und einem Friedhof fährt der Bus 38 der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ). Viele ältere Menschen nutzen die Linie, die alle 30 Minuten das steile Gebiet erschliesst. Etwa 250'000 Passagiere sind es pro Jahr. Doch nun steht der 38er vor dem Aus: Weil die Stadt Zürich auf zwei 3,5 Kilometer langen Strassenabschnitten in der Gegend Tempo 30 einführen will, könnte sie aus Spargründen eingestellt werden. Und das sei erst der Anfang, warnen die Verantwortlichen.

Weil die Wende- und Pausenzeiten einer anderen Bus- und einer Tramlinie mit den neuen Tempo-30-Abschnitten nicht mehr eingehalten werden könnten, bräuchte es zusätzliches Personal und Fahrzeuge. Mit Kosten von 900'000 Franken jährlich rechnen die VBZ. Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV), der im Kanton Zürich den öffentlichen Verkehr finanziert, will diese Mehrkosten nicht decken. Wenn die Stadt an der Tempo-Reduktion festhalte, sei die Einstellung der Linie 38 die «naheliegendste Lösung», liess ein VBZ-Vertreter in einem Video-Call im November wissen. So könnten die Mehrausgaben kompensiert werden. Eine Einstellung könnte noch abgewendet werden: Derzeit prüft der Stadtrat, ob er die Mehrkosten tragen könnte.

Weniger pünktlich, weniger Fahrgäste?

Auf den ÖV komme aber noch viel mehr zu. Die Einstellung einer einzelnen Buslinine wäre «noch nicht einmal so einschneidend», sagte VBZ-Direktor Guido Schoch an derselben Sitzung. Wenn die Stadt aber wie geplant auf vielen weiteren Abschnitten Tempo 30 signalisiere, kämen Mehrkosten von rund 20 Millionen Franken jährlich auf die VBZ zu – und Investitionen von 75 Millionen Franken in neue Fahrzeuge. «Auf grösseren Linien gäbe es gravierende Folgen. Die Konsequenzen wären geringere Pünktlichkeit, Qualitätseinbussen, weniger Fahrgäste und finanzielle Mittel.» Der ZVV könnte diese Mehrkosten nicht einmal stemmen, wenn er wollte: Für das Jahr 2023 etwa stehen ihm nur 7 Millionen Franken zusätzlich zur Verfügung – für den ganzen Kanton.

Zürich ist mit dem Problem nicht allein. Auch in Basel-Stadt ist es ein Thema. Als der Regierungsrat Ende Oktober eine Anfrage aus dem Grossen Rat beantwortete, die auf Erlenstrasse Tempo 30 forderte, warnte er vor negativen Folgen auf den ÖV. Tempo 30 auf dieser Strasse «würde zur Verschlechterung seiner Qualität führen», schrieb er. Die Buslinie, die dort fahre, sei schon häufig verspätet. Tempo 30 würde ihre Fahrzeit verlängern, eine Kompensation sei kaum möglich. Dabei müssten die Fahrzeiten des ÖV «wo immer möglich kürzer werden».

Der ÖV sei das Rückgrat der Mobilität, heisst es in Basel-Stadt. Kenneth Nars

Dass sich die Regierung gegen Tempo 30 auf der ganzen Strasse entschied, will eine Sprecherin des Basler Bau- und Verkehrsdepartement aber nicht damit begründen. Vielmehr handle es sich um eine «verkehrsorientierte Strasse», auf denen nur in Ausnahmefällen Tempo 30 eingeführt werde.

In Basel liege der Fokus auf dem Gesamtsystem. Verkehrssicherheit, Lärmbelastung und Hierarchie des Strassennetzes – all diese Aspekte seien bei Tempo 30 entscheidend. Bei jedem möglichen Abschnitt finde eine «sorgfältige Güterabwägung» statt, so die Sprecherin. Führe die Stadt Tempo 30 ein und bremse dadurch den ÖV aus, setze sie wo immer möglich Kompensationsmassnahmen um – etwa eine bessere Bevorzugung des ÖV an Ampeln. «Der ÖV ist in unserer dicht bebauten Stadt das Rückgrat der Mobilität», sagt die Sprecherin. «Bei Abwägungen zu Tempo 30 kommt ihm ein hoher Stellenwert zu.»

Eine ähnliche Strategie fährt Bern, wie Verkehrsplaner Karl Vogel sagt. Wenn Tempo 30 auf Strassen eingeführt werde, auf denen Busse oder Trams verkehrten, versuche die Stadt wo immer möglich für diese Verbesserungen umzusetzen. Das Ziel sei, dass Tempo 30 keine Mehrkosten beim ÖV auslöse. Ob das klappt, soll nun ein Monitoring zeigen, das die Stadt für die ersten geplanten Abschnitten aufzieht.

Wieso Tempo 30? Gesetzliche Aufgaben Sowohl die Verkehrssicherheit als auch der Schutz der Bevölkerung von Lärm sind gesetzliche Aufgaben für die Städte. Tempo 30 kann eine Möglichkeit sein, diese Ziele zu erreichen. «Wir setzen Tempo 30 nicht um, um den ÖV oder sonst jemanden zu strafen», sagt Christian Ferres von der Stadt Luzern. Tempo 30 bringe viele Vorteile – auch finanziell messbare, in Form von tieferen Unfall- und Gesundheitskosten und Wertsteigerungen von Liegenschaften. «Es dient auch den ÖV-Kunden mit höherem Fahrkomfort, wenn weniger stark beschleunigt und abgebremst werden muss», so Ferres.

Gedanken macht sich auch die Stadt St. Gallen. «Tempo 30 kann zu Problemen für den ÖV führen», sagt Christian Hasler, Leiter des Bereich Verkehr beim Tiefbauamt. «Vielleicht können auf einer Buslinie vier Zonen ohne Probleme eingeführt werden, und mit der fünften bräuchte der ÖV ein Fahrzeug mehr.» Deshalb analysiere die Stadt nun mit dem Kanton, auf welchen Strassen Tempo 30 eingeführt werden könnte und welche Folgen und Kosten das hätte. Dieser Prozess soll in etwa zwei Jahren abgeschlossen sein.

Eine Frage des Vortritts

Stört Tempo 30 den ÖV? Das untersucht auch die Stadt St. Gallen. Ralph Ribi

Es stellten sich verschiedene Fragen: Aus welchen Gründen soll Tempo 30 eingeführt werden? Geht es um Lärmschutz oder Sicherheit? Welche Folgen hätte das für den ÖV und den Individualverkehr? Schlussendlich müsse eine Abwägung gemacht werden – und die müsse vor allfälligen Einsprachen stand halten. Klar sei, so Hasler: Die Städte seien verpflichtet, den Lärm zu reduzieren, und die Bevölkerung unterstützte mehr Tempo 30. Die Kosten, die dem ÖV dadurch entstehen könnten, müsste allerdings die öffentliche Hand tragen.

Keine Probleme mit Tempo 30 ergeben sich für den Busbetrieb in Aarau. Die Wohnquartiere seien praktisch flächendeckend verkehrsberuhigt, teilt die Sektion Stadtentwicklung mit. Das funktioniere fahrplantechnisch gut, nicht zuletzt, weil die Anforderungen des Busbetrieb bei Tempo 30 berücksichtigt würden. Probleme beim Fahrplan rührten vom überlasteten Strassennetz her, nicht von Tempo 30. Das Thema ÖV werde bei Tempo 30 immer mit betrachtet, aufgrund der bislang gemachten Erfahrungen würden aber die Aspekte Siedlungs- und Aufenthaltsqualität, Lärmschutz, Koexistenz und Verkehrssicherheit höher gewichtet.

Eine mögliche Lösung zumindest für einen Teil des Problems hat die Stadt Luzern gefunden. Sie setze Tempo 30 auf Strassen mit Buslinien wenn immer möglich nicht als Zone, sondern streckenbezogen um, sagt Christian Ferres, der Projektleiter Mobilität. In vielen Wohnquartieren, wo Tempo 30 umgesetzt worden sei, verkehrten die Buslinien auf grösseren Sammelstrassen. Mit dieser Lösung hätten die Busse auf diesen trotz Tempo 30 weiterhin Vortritt. «In Zonen wäre das nicht möglich, da hier per Bundesrecht der Rechtsvortritt vorgeschrieben ist», sagt Ferres.

«Das ist ein kleiner, aber sehr entscheidender Unterschied. So können die Auswirkungen von Tempo 30 auf Busse sehr stark minimiert werden.»

Es stimme, dass bei langen Linien mit knappen Wendezeiten Probleme auftreten könnten, wenn diese durch mehrere Tempo-30-Abschnitte immer wieder einige Sekunden Fahrzeit verlören. In Luzern sei aber kein Fall bekannt. Die Erfahrungen zeigten, dass Busverkehr und Tempo 30 gut zusammen funktionieren könnten. «Ob und wann wir ähnlich wie Zürich an den Punkt stossen, an dem mehr Tempo 30 zusätzliche Fahrzeuge bedingt, können wir noch nicht abschätzen.»