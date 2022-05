Migros-Alkohol-Abstimmung: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Migros-Abstimmung 2,3 Mio. Migros-Mitglieder: Kann auch ich bei der Alkohol-Frage abstimmen? Und mit welchen Folgen ist zu rechnen? In den kommenden Tagen entscheiden die Migros-Genossenschaftsmitglieder über die Frage, ob in den orangen Supermärkten künftig auch Wein und Bier verkauft werden soll. Eine einfache Frage – mit komplexem Hintergrund. Eine Übersicht. Florence Vuichard und Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 06.05.2022, 05.00 Uhr

Bisher ein Tabu: Werden in Supermärkten der Migros schon bald auch alkoholische Getränke verkauft? Melanie Duchene / KEYSTONE

Wie er wohl abstimmen würde? Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler, fotografiert im Jahr 1950 beim 25-Jahr-Jubiläum des Unternehmens. Str / PHOTOPRESS-ARCHIV

Die entscheidende Frage lautet konkret: «Möchten Sie das Alkoholverkaufsverbot in den Migros-Filialen aufheben und der Anpassung der regionalen Statuten zustimmen?» Denn der Verkauf von Alkohol ist in Migros-Filialen seit 1928 untersagt. Das Verbot geht auf Gottlieb «Dutti» Duttweiler zurück. Der Migros-Gründer machte sich Sorgen über die «verheerenden Schnapsgewohnheiten» der Menschen in der Schweiz.

Es gibt nicht eine Abstimmung. Es finden parallel zehn Abstimmungen in den zehn regionalen Genossenschaften statt: Es gibt folglich auch zehn verschiedene Resultate. Theoretisch ist es also durchaus möglich, dass in einigen Genossenschaften das Alkoholverkaufsverbot fällt, in anderen nicht. Kritiker warnen deshalb vor einem «Flickenteppich», Migros-Präsident Ursula Nold spricht lieber von «gelebter Vielfalt».

Migros-Präsidentin Ursula Nold war lange gegen den Alkoholverkauf. Nun hat sie ihre Meinung geändert. Valentin Hehli / MAN

Die Hürden für die Abschaffung des Alkoholverkaufsverbots sind hoch, ist dieses doch in den Statuten der Genossenschaften festgeschrieben. Und Statutenänderungen bedürfen einer qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln. In den Genossenschaften, bei denen sich also weniger als zwei Drittel für den Alkoholverkauf aussprechen, bleibt alles beim Alten. In jenen, bei denen der Ja-Stimmen-Anteil die Zwei-Drittel-Marke übersteigt, treten die angepassten Statuten per 1. Juli 2022 in Kraft. Mit einer Einführung des Alkoholangebots wäre voraussichtlich im Jahr 2023 zu rechnen.

Eine Ausnahme ist die Migros Genf: Dort braucht es nur 50 Prozent plus eine Stimme. Der Grund: Das Alkoholverkaufsverbot ist in Genf nicht wie in allen anderen Genossenschaften in den Statuten festgeschrieben, sondern «nur» im Reglement.

Abstimmen können alle Genossenschafterinnen und Genossenschafter der Migros. Wer das noch nicht ist, kann es noch werden – allerdings nur noch bis zum Dienstag, 10. Mai. Bis dann kann man sich online noch registrieren. Danach ist es aus organisatorischen Gründen für diese Abstimmung zu spät, wie die Migros festhält. Die Mitgliedschaft ist kostenlos. Der grosse Zulauf ist trotz der breit angelegten Werbekampagne in Millionenhöhe ausgeblieben. Seit Anfang Jahr ist die Zahl zwar um rund 16’000 Personen auf knapp 2’271’000 Genossenschaftsmitglieder gestiegen. Das entspricht aber gerade mal einem Plus von 0,7 Prozent. Im Vorjahr lag der Zuwachs in den ersten vier Monaten bei gut 0,6 Prozent. Manche Insider dürften da mit einer deutlich stärkeren Mobilisierung gerechnet haben, schliesslich geht es jetzt um Duttis Gretchenfrage: Alkohol ja oder nein?

Alle Stimmberechtigten bekommen im Mai die Abstimmungsunterlagen per Post nach Hause zugeschickt. Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter können dann brieflich per Post abstimmen oder ab dem 16. Mai ihr Stimmcouvert in einer Filiale ihrer Genossenschaft abgeben. Beides muss bis spätestens Samstag, 4. Juni, erfolgen – wobei bei der brieflichen Abstimmung das Datum des Poststempels gilt.

Das Resultat wird im hauseigenen «Migros-Magazin» bekanntgegeben. zvg

Voraussichtlich Mitte Juni: Ab Dienstag, 7. Juni, werden die eingegangenen Stimmkarten ausgezählt und von einer Revisionsstelle geprüft und bestätigt. Das Resultat wird dann im «Migros-Magazin» und online veröffentlicht.

Angestossen wurde der Prozess zur Alkoholabstimmung von Renata Georg und vier weiteren Delegierten der Migros Zürich. Mittlerweile steht das Gros der Migros-Oberen für die Aufhebung des Alkoholverbots ein. So haben sich Migros-Präsidentin Nold sowie der Migros-Verwaltungsrat dafür ausgesprochen. In diesem nimmt auch Migros-Konzernchef Fabrice Zumbrunnen Einsitz, der sich allerdings bis anhin in dieser heiklen Frage um eine persönliche Stellungnahme gedrückt hat. Ebenfalls Teil des Migros-Verwaltungsrats sind die zehn Chefs der regionalen Genossenschaften, von denen sich bereits einige für den Alkoholverkauf ausgesprochen haben – etwas Migros-Zürich-Chef Jörg Blunschi und Migros-Luzern-Chef Guido Rast.

Als Fabrice Zumbrunnen vor vier Jahren Migros-Chef wurde, war er gegen den Alkoholverkauf. Wie er heute darüber denkt, behält er für sich. Anne Gabriel-Jürgens / www.13photo.ch

Für ein Ja ausgesprochen haben sich auch sämtliche zehn Verwaltungsräte der zehn Genossenschaften sowie sieben der zehn Genossenschaftsräte. Drei dieser regionalen Delegiertenorganisationen haben die Stimmfreigabe beschlossen: die Genossenschaftsräte der Migros Genf, der Migros Neuenburg-Freiburg sowie der Migros Aare (Aargau, Bern und Solothurn).

Zu guter Letzt dürften sich über ein Ja auch die grossen Alkoholproduzenten freuen wie Feldschlösschen-Chef Thomas Amstutz oder Karl Locher, Chef und Inhaber der gleichnamigen Appenzeller Brauerei. Denn mehr Verkaufsfläche und mehr Abnehmer bedeuten mehr Verhandlungsspielraum und mehr Umsatzpotenzial.

Philipp Hadorn, Präsident des Blauen Kreuzes Schweiz, ist gegen eine Statutenänderung bei der Migros. Pd / Aargauer Zeitung

Als Erstes hat sich das Blaue Kreuz gegen die Aufhebung des Alkoholverkaufsverbots ausgesprochen. Dessen Präsident Philipp Hadorn appellierte an die Migros-Mitglieder im November: «Trockene Alkoholiker sind ständig in Gefahr, in die alte Sucht zurückzufallen.» Auch ein schwacher Auslöser könne einer zu viel sein. Die Migros sei mit ihren Supermärkten in der Schweiz allgegenwärtig. «Bei einem Ja der Genossenschaften wäre künftig auch die Alkoholversuchung allgegenwärtig.»

Zudem betont Hadorn, dass heute viele karitative Organisationen Menschen mit Suchtproblemen oftmals Migros-Gutscheine aushändigen. «So können sie sicher sein, dass das Geld nicht für Alkohol und Tabak ausgegeben wird.»

Mit diesem Logo kämpft Ex-Migros-Chef Herbert Bolliger gegen ein Ja bei der Abstimmung. Gruppe für M-Werte (nicht-mein-bier.ch)

In den Abstimmungskampf eingeschaltet hat sich mittlerweile auch der frühere Migros-Chef Herbert Bolliger. Für ihn bedeutet die Aufhebung des Alkoholverkaufsverbots einen «Eingriff in die DNA der Migros». Mit drei Mitstreitern hat er die «Gruppe für M-Werte» gegründet, die mit dem Slogan «Nicht mein Bier!» für ein Nein weibelt – und das mit zahlreichen Dutti-Zitaten wie etwa: «Das Allgemeininteresse muss höhergestellt werden als das Migros-Genossenschafts-Interesse.» Oder: «Nicht mehr das Geld, sondern der Mensch muss in den Mittelpunkt des Wirtschaftsgeschehens gestellt werden.»

Keine guten. Denn wie Migros-Präsidentin Nold kürzlich sagte, steht heute bei beinahe jedem zweiten Migros-Supermarkt eine Denner-Filiale gleich daneben oder in der Nähe. Das ist gewollt. Die Migros kaufte den Discounter von Philippe Gaydoul, dem Enkel von Gründer Karl Schweri, 2007 nicht zuletzt, um sich die Alkoholumsätze zu sichern. Fortan wurde die Standortstrategie oft Hand in Hand geplant. Würde die Migros nun selbst Bier und Wein verkaufen, dürfte der Gang zu Denner für einen grossen Teil der Kundschaft obsolet werden. Gemunkelt wird denn auch, dass so mancher Chef einer regionalen Migros-Genossenschaft auf diese hochprozentigen Umsätze schielt. Die «Gruppe für M-Werte» warnt denn auch von einer «Kannibalisierung» von Denner.

Oft nebeneinander: Denner- und Migros-Supermärkte. Nana Do Carmo

Selbst die befürwortenden Chefs scheinen nicht recht an eine Statutenänderung zu glauben. «Die Hürde ist extrem hoch», sagt Nold. «Und jüngste Umfragen zeigen, dass die Vorbehalte doch gross sind, deshalb bin ich sehr gespannt auf das Ergebnis.» Im Herbst hatte CH Media seine Leserschaft nach ihrer Meinung gefragt. Von 5600 Leserinnen und Lesern sagten 67 Prozent Nein.

Für jede Migros-Genossenschaft das geeignete Bier – mit oder ohne Alkohol. zvg

Die Migros jedenfalls hat sich auf alle Fälle vorbereitet – und kann je nach Abstimmungsausgang nebst dem alkoholfreien «Non»- auch ein alkoholisches «Oui»-Bier lancieren.

Entscheidend wird die Mobilisierung: Und so es fragt sich, bei welchem Lager die Motivation für den Urnengang grösser ist: bei der Kundschaft, der das bequeme Einkaufen an einem Ort wichtig ist – oder bei den Gralshüterinnen und -hütern von Dutti?

