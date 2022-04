Migros-Legende Monika Weber ist gegen den Alkoholverkauf

Migros-Abstimmung Auch Migros-Legende Monika Weber stellt sich gegen die Aufhebung des Alkoholverkaufsverbots Die «Dutti-Kennerin» und ehemalige LdU-Politikerin bekennt Farbe – und reiht sich damit ein in eine lange Schlange von Migros-Kennern, die den Alkoholverkauf bekämpfen wollen. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Migros-Aushängeschild und Ständerätin: Monika Weber 1995 bei einem Auftritt als LdU-Politikerin. Keystone

Kennengelernt hat sie Gottlieb Duttweiler nie persönlich. Denn als sich Monika Weber im Jahre 1963 als Zwanzigjährige dem Landesring der Unabhängigen (LdU) anschloss, war der umtriebige Partei-Gründer und Migros-Vater bereits verstorben. Beigetreten war Weber damals als «Dutti-Fan», wie sie sich erinnert.

Heute ist sie wohl eine der besten «Dutti-Kennerinnen» überhaupt, hat sie doch seit ihrer Pensionierung nicht weniger als 60 Vorträge über ihn gehalten. Duttweilers zwei Kernaussagen: «Der Stärkere ist für den Schwächeren da» und: «Freiwilligkeit ist der Preis der Freiheit» sind seit 60 Jahren ihre Leitsätze.

Die mittlerweile 79-jährige Monika Weber ist aber nicht nur «Dutti-Kennerin», sie war auch die erfolgreichste Politikerin in Duttweilers Landesring, sie war Nationalrätin, Ständerätin und Mitglied der Zürcher Stadtregierung sowie Konsumentenschützerin – und von 1992 bis 1998 die wirtschaftspolitische Stimme des Migros-Genossenschaftsbunds.

Ihr Wort in der nun anstehenden Migros-Abstimmung zur Alkoholfrage hat deshalb Gewicht. Und ihre Meinung ist gemacht: «Ich werde Nein stimmen.» Die Migros mit ihrem breiten Sortiment sei «super», sie müsse nicht noch Alkohol verkaufen. Sie persönlich sei nicht gegen ein Glas Wein.

«Das ist auch die Migros nicht, und das war Gottlieb Duttweiler auch nicht.»

Aber die Migros müsse aus dem Alkoholverkauf nicht noch Umsätze und Gewinne machen. «Es gibt viele, die froh sind, dass es in der Migros keinen Alkohol zu kaufen gibt. Ich denke an diese Menschen, wenn ich Nein stimme.»

Schicksalhafte Abstimmung am 4. Juni 2022

Die Abstimmung ist für den 4. Juni anberaumt, 2,27 Millionen Genossenschafterinnen und Genossenschafter der Migros können sich zur umstrittenen Alkohol-Frage äussern: «Möchten Sie das Alkoholverkaufsverbot in den Migros-Filialen aufheben und der Anpassung der regionalen Statuten zustimmen?»

Weber will nicht aktiv in den Abstimmungskampf eingreifen, auch wenn sie auf Anfrage ihre Meinung äussert. Sie überlässt das Feld lieber anderen, etwa der «Gruppe für die M-Werte» rund um den ehemaligen und langjährigen Migros-Chef Herbert Bolliger. Gemeinsam mit der früheren Migros-Kommunikationschefin Monica Glisenti, dem ehemaligen Migros-Pressesprecher Urs Peter Naef sowie dem ehemaligen Migros-Cheflobbyisten Martin Schläpfer hat Bolliger ein Vier-Kopf-Komitee gegründet, welches das Alkoholverkaufsverbot verteidigen will.

Da es für die Statutenänderung eine Zweidrittelmehrheit braucht, rechnet sich Bolliger durchaus Chancen aus, das Verbot zum Alkoholverkauf per Sperrminorität zu bewahren. «Gottlieb Duttweiler war ein Visionär», sagte Bolliger jüngst zu CH Media. «Denn schon damals war für ihn die Gesundheit der Bevölkerung ein zentrales Anliegen. Wenn den Genossenschafterinnen und Genossenschaftern dieses so aktuelle und wichtige Thema sowie die Werte der Migros genau so am Herzen liegen, besteht tatsächlich eine Chance.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen