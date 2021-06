Interview Der neue Präsident der Zentralschweizer Milchproduzenten im Gespräch: Wie schmeckt Ihnen Hafermilch, Herr Grüter? Thomas Grüter erklärt, warum zukünftig auch kleinere Milchbauern mehr von der Emmi-Dividende profitieren könnten. Der neue Präsident der Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP spricht auch über das Sorgenkind Hochdorf und sagt, wieso die Höhe der Bioproduktion im Land vor allem eine Frage der Nachfrage ist. Christopher Gilb 01.06.2021, 05.00 Uhr

Der Sonnhaldenhof in St.Urban ist mit 115 Hektaren flächenmässig einer der grössten Höfe im Kanton Luzern. Gegründet wurde er schon im vorletzten Jahrhundert zur Versorgung der nahen psychiatrischen Klinik. Thomas Grüters Vater war Betriebsleiter dort. Als in den Neunzigerjahren die Direktzahlungen für Schweizer Bauern eingeführt wurden, die Höfe in öffentlicher Hand aber von diesen ausgenommen wurden, entschied der Kanton Luzern den Hof zu verpachten. Den Zuschlag erhielten Thomas Grüter und sei Vater. Seit 2011 ist Thomas Grüter, der für die CVP im Luzerner Kantonsrat sitzt und als Gemeindepräsident von Pfaffnau-St.Urban amtete, alleiniger Chef. Seit April 2021 ist der 57-Jährige zudem Präsident der Genossenschaft Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP.

105 Milchkühe hat Thomas Grüter auf seinem Hof in St.Urban Bild: Dominik Wunderli (25. Mai 2021)

In knapp zwei Wochen wird über die Pestizid- und Trinkwasser-Initiative abgestimmt. Sie haben selbst einen Bio-Suisse-Knospe-Betrieb. Haben Sie Verständnis, wenn Berufskollegen sich offen für die Initiativen zeigen?

Thomas Grüter: Nein, höchstens ein wenig. Ich rege mich aber jedes Mal auf, wenn ich in den Medien ein Pro und Contra sehe, bei dem nicht jemand von den Initianten einem Bauern gegenübertritt, sondern ein Bauer einem Bauer. Oder kennen Sie ein Beispiel, wo ein Möbelschreiner öffentlich einem Fensterschreiner vorwirft, Aluminium zu verwenden und der Fensterschreiner wiederum den Möbelschreiner kritisiert, bei der Herstellung seiner Möbel auch ausländisches Holz zu verwenden? Es gibt einfach noch zu viele Landwirte, die denken, wenn es für mich stimmt, ist es auch für die ganze Landwirtschaft in Ordnung.

Wie meinen Sie das?

In Wahrheit würde eine Annahme für die Gesamtbranche zu viele negative Auswirkungen mit sich bringen, und an die denke ich. Nehmen wir das Verbot von synthetischen Pflanzenschutzmitteln. Biopflanzenschutzmittel sind sehr gut, haben aber im Durchschnitt nur eine Wirksamkeit von etwa 60 Prozent. Das heisst, ich muss einkalkulieren, wenn ich auf Bio umstelle, dass meine Ernte niedriger ausfallen wird. Und auch die Mehrarbeit, die ich mit Bio habe, muss sich in einem besseren Produktepreis widerspiegeln. Sind jetzt aber durch eine Annahme der Initiativen mehr Bauern gezwungen, auf Bio umzustellen, wird das einen Einfluss auf den Preis haben. Ein weiteres Beispiel?

Eine der grössten Produzentenorganisationen der Schweiz Die Genossenschaft Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP hat ihren Sitz in Luzern und ist mit ihren knapp 3000 Mitgliedern eine der grössten Produzentenorganisationen in der Schweiz. Zurück geht sie auf den 1907 von 62 Genossenschaften gegründeten Zentralschweizerischen Milchverband Luzern. Zum Zweck der Selbsthilfe stieg dieser in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in die Milchverarbeitung ein. Die Betriebe gehören damals zu den modernsten der Schweiz. 1993 wurden die kommerziellen Aktivitäten des Verbands abgespalten und die Emmi AG entstand. 1999 benannte sich der Verband in ZMP um.

Bitte.

im Kanton Luzern haben wir viele Vieh- , Geflügel- und Schweinhaltungsbetriebe, welche nur wenig oder keine Möglichkeit haben, eigenen Ackerbau zu betreiben. Müsste jeder Betrieb durch eine Annahme der Trinkwasser-Initiative nun sein eigenes Futter produzieren, dürften viele nicht überleben. Die Konsequenz wäre eine starke Zunahme des Importes von Fleisch wie auch Milchprodukten.

Was hat Sie selbst bewogen, 2018 auf Bio umzustellen?

Einerseits hat sich die Politik in Bern mehr in Richtung Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen verändert; auch das Konsumverhalten entwickelt sich in diese Richtung. Anderseits haben wir 30 Jahre intensiv auf dem Hof gewirtschaftet. Immer mehr Ertrag zu erwarten, kann ja auch nicht die Lösung sein. Wir wollten deshalb etwas Neues probieren. Zur Realität gehört aber auch: Vor der Umstellung produzierten unsere Kühe 9500 Liter Milch pro Jahr, jetzt sind es 7000.

Im Zuge geschlossener Grenzen und eines höheren Zuhausekonsums während der Coronakrise nahm auch der Absatz von Biomilch, insbesondere Butter zu. Wird das so bleiben?

Ich hoffe es und deshalb missfällt es mir auch, wenn jetzt aktiv informiert wird, wo wieder welche Grenzen geöffnet sind. Würde sich ein grosser Teil der Konsumenten an das halten, was sie sagen, hätten wir zu wenig Biomilch in der Schweiz. Darin sehe ich das grundsätzliche Problem bei der ganzen Debatte um Bioprodukte: Würden 50 Prozent Bioprodukte im Laden gekauft werden, dann würden die Schweizer Bauern auch 50 Prozent Bioprodukte produzieren, davon bin ich überzeugt. Ein Beispiel: Wir verkaufen auch Äpfel. Vor der Umstellung auf Bio gingen zirka 80 Tonnen davon direkt an die Läden mit entsprechend höherem Ertrag. Jetzt sind es noch 20 Tonnen, denn die Geschäfte sagen uns, sie könnten uns nicht einen Franken mehr pro Kilogramm bezahlen, da sie dafür gar nicht die Kunden hätten.

Der neue ZMP-Präsident hat den Hof in St.Urban in den Neunzigerjahren gemeinsam mit seinem Vater vom Kanton gepachtet. Bild: Dominik Wunderli (25. Mai 2021)

Zurück zu Ihrer Rolle bei der Genossenschaft Zentralschweizer Milchproduzenten. Wieso sind Sie Präsident geworden?

Ich konnte in meinen 16 Jahren als Gemeindepräsident und den über tausend Diensttagen im Militär viel Führungserfahrung sammeln. Nach meinem Rücktritt als Gemeindepräsident letztes Jahr hat sich für mich die Frage gestellt, will ich komplett auf den Hof zurück oder noch etwas anderes machen. Da unser Sohn interessiert war, mehr Verantwortung auf dem Hof zu übernehmen, habe ich mich entschieden, mein Wissen und meine Erfahrung der Branche zur Verfügung zu stellen. Denn die Herausforderungen in Zukunft sind gross.

Was sind Ihre Ziele?

Das hohe Niveau der Milchwirtschaft in der Zentralschweiz zu halten und für noch mehr Einigkeit unter den Landwirten zu sorgen. Es ist wichtig, dass unsere Milchproduzenten Zukunftsperspektiven haben. Wir sollten aber lernen, an einem Strick zu ziehen.

Als Präsident des Mehrheitsaktionärs ZMP sollen Sie nächstes Jahr auch Vizeverwaltungsratspräsident von Emmi werden. Ein Thema, das unter Milchbauern für Diskussionen sorgt, ist die Dividende von Emmi, die nach Menge gelieferter Milch ausbezahlt wird. Kleine Bauern sehen sich benachteiligt.

Das stimmt, eine Mitgliederbefragung hat ergeben, dass das ein Thema ist. Derzeit beschäftigt sich nun eine Arbeitsgruppe damit, welche bis Ende Jahr einen Lösungsvorschlag präsentieren soll. Ich könnte mir beispielsweise eine Aufteilung, in welcher Form auch immer, vorstellen. Ein Teil der Dividende erhalten alle gleich, ein anderer bleibt von der Milchmenge abhängig.

ZMP ist mit 17 Prozent auch beim Milchverarbeiter Hochdorf beteiligt. Wie sehen Sie dort die Zukunft?

Bei Hochdorf müssen zurzeit viele Hausaufgaben gemacht werden. Wir sind nach all den Schwierigkeiten interessiert daran, dass es wieder gut läuft. Ich bin erfreut, dass Hochdorf nun wieder über ein gutes Management verfügt. Das stimmt mich zuversichtlich.

Letztens hat unsere Zeitung über eine Bauernfamilie berichtet, die von der klassischen Milchproduktion komplett auf Hafermilch umgestiegen ist. Auch Emmi hat solche Haferprodukte im Angebot. Wie schmeckt Ihnen selbst Hafermilch, und wird diese zur Bedrohung für die klassischen Milchbauern?

Ich muss leider gestehen, dass ich noch nie Hafermilch probiert habe, werde dies nun aber nachholen. Selbstverständlich ist aber die Produktion von Hafermilch nicht unser ureigenes Interesse. Es ist aber wichtig, dass mit Emmi als innovatives Unternehmen diese in der Schweiz produziert werden kann. Ansonsten käme sie von irgendwo und wir könnten daran nicht partizipieren. Und derzeit ist die Nachfrage nach solchen veganen Produkten zwar gut, aber weiterhin auf einem Niveau, welches der Milchbranche nicht schadet. Was in zehn Jahren aber ist, wissen wir alle nicht.