Milchmarkt Ausland, Nischen, Marken: Wie CEO Urs Riedener Emmi gross gemacht hat Ende 2022 gibt Urs Riedener den Chefposten bei Emmi ab, um im Jahr darauf das Präsidium zu übernehmen. Der Ostschweizer wird auf erfolgreiche Jahre an der operativen Spitze zurückblicken. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 09.09.2021, 16.30 Uhr

Emmi-CEO Urs Riedener an einer Medienkonferenz in Luzern. Bild Urs Flüeler/Keystone (28. Februar 2019)

Es war so etwas wie eine Genugtuung, als Urs Riedener im April 2008 zum Chef von Emmi ernannt wurde. Nur wenige Jahre zuvor hatte er im Kampf um den Migros-Chefposten gegen Herbert Bolliger den Kürzeren gezogen. Trotzdem blieb Riedener als Marketingchef beim orangen Riesen an Bord. Als sich die Gelegenheit bot, die Konzernleitung beim Luzerner Milchverarbeiter zu übernehmen, griff er zu.

Der Posten bei Emmi sei für ihn «eine tolle und spannende Herausforderung», sagte er damals in einem Interview. Ihn reize unter anderem die internationale Ausrichtung im Absatzgeschäft, sagte der Ostschweizer, der an der Universität St.Gallen studiert hat. Diese internationale Ausrichtung hat Riedener in den letzten 13 Jahren forciert; mittlerweile erwirtschaftet Emmi mehr als die Hälfte des Umsatzes im Ausland. Der Heimmarkt gilt als weitgehend gesättigt. Als Riedener den Chefposten übernahm, lag der Anteil des Auslandumsatzes bei rund einem Viertel.

Das zweite wichtige Standbein der Emmi-Strategie unter Riedener ist der Fokus auf hochprofitable Nischen wie zum Beispiel Ziegenkäse oder Desserts. Zahlreiche Unternehmen hat Emmi in den letzten Jahren übernommen, ohne aber sich finanziell zu verausgaben. Überhaupt achtet Riedener sehr stark auf die Kosten: Ein Dauersparprogramm sorgt dafür, dass Emmi kein Fett ansetzt.

Der Marketingprofi positioniert Caffè Latte

Das dritte wichtige Element der Emmi-Strategie ist die gezielte Stärkung von Marken wie Caffè Latte oder Kaltbach. Gerade der Erfolg von Caffè Latte war keine Selbstverständlichkeit, verliess doch Erich Kienle, ehemaliger Marketingchef bei Emmi und Erfinder der erfolgreichen Linie, das Unternehmen ein Jahr nach Riedeners Amtsantritt. «Ich hatte einfach eine andere Auffassung von Marketing», liess sich Kienle damals zitieren. Doch Marketingprofi Riedener machte Caffè Latte noch erfolgreicher, als es damals schon war.

Überhaupt ist die Strategie des heute 56-Jährigen bis auf wenige Fehltritte in den letzten Jahren aufgegangen. Das Unternehmen ist hochprofitabel und seit Jahren auf Wachstumskurs. Selbst die Coronakrise hat daran nichts geändert. Unter der Leitung von Riedener hat sich Emmi auch zum Liebling der Börsianer gemausert; die Dividenden sprudeln zuverlässig. 140 Franken kostete eine Emmi-Aktie beim Amtsantritt von Riedener. Heute muss man für das Papier über 1000 Franken hinblättern. Riedener selbst hat vom steigenden Aktienkurs aber nicht profitiert. Er besitzt nämlich keine einzige Aktie des Milchverarbeiters. «Ich bin angestellt und nicht beteiligt. Ich will im Interesse des Geschäfts und nicht aus Eigeninteresse agieren», sagte er letztes Jahr der «Finanz und Wirtschaft».

Die Nachfolgerin oder der Nachfolger wird also in grosse Fussstapfen treten. Eine grosse Herausforderung wird sein, die Nachhaltigkeit in der Milchwirtschaft voranzutreiben und Konsumtrends zu antizipieren.