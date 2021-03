Milchverarbeiter Hochdorf prüft «finanzstrategische Optionen» Bilanzmedienkonferenz und Generalversammlung werden verschoben. 11.03.2021, 09.27 Uhr

Der Hauptsitz von Hochdorf. Bild: Corinne Glanzmann

(mim) Eigentlich hätte die Hochdorf-Gruppe am kommenden Montag die Jahresbilanz 2020 präsentieren sollen; die Generalversammlung war auf den 16. April angesetzt. Doch nun hat der Luzerner Milchverarbeiter beide Termine verschoben. Die Bilanzmedienkonferenz zum Geschäftsjahr 2020 wird am 12. April 2021 stattfinden, die Generalversammlung wird auf Ende Mai 2021 verschoben, wie Hochdorf am Mittwochabend mitteilte. Letztere wird jedoch voraussichtlich wegen der Pandemie ohne die Anwesenheit von Aktionärinnen und Aktionäre stattfinden.