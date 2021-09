Milchverarbeiter Hochdorf sucht einen Käufer für den Hauptsitz

Notverkauf Was wird aus dem Hauptsitz des Milchverarbeiters Hochdorf? Ein Käufer muss schnell her Um zu sparen, verlagert Hochdorf nicht nur die Produktion. Auch der Hauptsitz kommt unter den Hammer. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 01.09.2021, 16.40 Uhr

Der Schock in Hochdorf sitzt am Tag danach immer noch tief. Am Dienstag gab der Milchverarbeiter bekannt, dass bis 2023 die Produktion vom Luzerner Seetal in den Kanton Thurgau verlagert wird. Dadurch verschwinden in Hochdorf 120 Arbeitsplätze. Was 1895 mit der Gründung der ersten Centralschweizerischen Natur-Milch-Exportgesellschaft durch 28 Genossenschafter begann, wird in zwei Jahren also ein Ende haben. In Hochdorf bleiben damit nur noch rund 70 Büroarbeitsplätze für Konzernleitung, Verwaltung und zentrale Dienste wie Verkauf, Marketing oder Kundenservice.

Blick auf das Areal des Milchverarbeiters Hochdorf. Bild: Dominik Wunderli (31. August 2021)

Diese Verlagerung ist aber nur ein Teil des Massnahmenpakets, das Hochdorf geschnürt hat, um den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Finanziell steht der börsenkotierte Konzern nämlich so schlecht da, dass er gleichzeitig das ganze Hauptsitz-Areal in der Nähe des Bahnhofs Hochdorf verkaufen muss – und zwar bereits bis zum Ende dieses Jahres. Dieser Verkauf soll die Bilanz entlasten und dem Abbau von Schulden dienen. Die Schuldenlast von Hochdorf beträgt aktuell rund 100 Millionen Franken.

Areal befindet sich in einer Arbeitszone

Dass ein Unternehmen aus Geldnot ein eigenes Areal verkauft, um es dann wiederum zu mieten, kommt immer wieder vor. Dadurch erhält man kurzfristig Liquidität. Man sprich hierbei im Jargon von «Sale and Lease Back». Bei Hochdorf ist die Lage aber ein bisschen anders. Laut einem Sprecher handelt es sich beim geplanten Verkauf nicht um ein klassisches «Sale and Lease Back», da das Unternehmen die Produktion in Hochdorf einstellen wird und auszieht. Ein normales «Sale and Lease Back» würde sich über einen längeren Zeitraum erstrecken. Hochdorf wird aber bereits 2023 die Produktion abziehen. Die 70 Büroarbeitsplätze sollen zwar langfristig in Hochdorf bleiben, wie CEO Peter Pfeilschifter am Dienstag bekräftigt hat. Doch die Modalitäten sind aktuell noch unklar. Sollten zum Beispiel auf dem Areal nur Wohnungen und kein Gewerberaum entstehen, müsste Hochdorf mit den Büroarbeitsplätzen ausziehen, bevor die Bagger auffahren.

Ungeachtet technisch-finanzieller Details ist klar: Das Areal befindet sich an zentraler Lage und das Interesse daran dürfte gross sein. Mehrere Immobilienexperten glauben, dass dort eine interessante Überbauung entstehen könnte. Ein Kenner sagt: «Wohnungen würden einen substanziellen Mehrertrag bieten gegenüber einer gewerblichen Nutzung. Man könnte aber auch Wohnungen und einige wenige Gewerbeflächen bauen – mit Hochdorf als Ankermieter.»

Das Grundstück Nummer 178 an der Siedereistrasse 9 ist knapp 25'000 Quadratmeter gross. Es befindet sich Stand heute in der Arbeitszone A, wie die Gemeindepräsidentin von Hochdorf Lea Bischof-Meier auf Anfrage sagt. Sie spricht von einem «ganz wichtigen Entwicklungsgebiet». Tatsächlich ist das Areal Teil des kantonalen Entwicklungsschwerpunkts Hochdorf-Römerswil.

Das Grundstück 178 in Hochdorf Bild: Geoportal Luzern

Der Gemeinderat hat im Legislaturprogramm festgehalten, dass zum Beispiel in Bahnhofsnähe eine «Mobilitätszentrale» entwickelt werden soll. Lea Bischof-Meier gibt zu verstehen, dass der Gemeinderat das Ziel verfolgt, Wohnen und Arbeiten zuzulassen und das Areal entsprechend umzuzonen. Das letzte Wort habe aber die Bevölkerung. Erfahrungsgemäss dauert es aufgrund der politischen und baurechtlichen Prozesse drei bis sechs Jahre, bis ein Areal entwickelt werden kann.

Notverkauf führt zu einem tieferen Preis

Den Wert des Areals zu ermitteln, sei schwierig, sagen mehrere Experten auf Anfrage. Es spielen nämlich mehrere Faktoren eine Rolle. Der wohl wichtigste Faktor ist die Zeit: Potenzielle Investoren wissen, dass Hochdorf das Areal bis Ende Jahr verkaufen muss. Notverkäufe sind für den Verkäufer immer schlecht. «Hätte Hochdorf mehr Zeit, könnte das Areal sicher teurer verkauft werden», sagt ein Experte. Weil es eilt, sitzen potenzielle Käufer nun am längeren Hebel.

Sollte der Zuschlag an einen Investor gehen, der einen sehr hohen Wohnanteil plant – und davon gehen Immobilienexperten aus –, könnte das Areal gemäss Schätzungen zwischen 40 und 70 Millionen Franken wert sein. Bei einer eher unwahrscheinlichen gewerblichen Nutzung wäre das Areal wohl nur ein Viertel davon wert. Gefragt sind derzeit aber Wohnungen und weniger Gewerbeflächen.

Über den erwarteten Verkaufspreis gibt Hochdorf keine Auskunft. Beim Verkauf des Areals arbeitet das Unternehmen mit einem externen Dienstleister zusammen. Dieser hat am Mittwoch mit den Verkaufsaktivitäten begonnen.