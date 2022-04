Die neuen Spitzenverdiener überholen Banker und Pharmalenker

Millionen-Gehälter Die neuen Abzocker: Diese Spitzenverdiener lassen selbst die Boni-Jäger bei Banken alt aussehen Banker-Boni waren gestern, heute sind die Turnschuhverkäufer, Modehändler und Weltraumeroberer die grossen Abkassierer. Florence Vuichard und Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 22.04.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Er war die Symbolfigur der abgehobenen Manager-Kaste, das Lieblingsfeindbild der Nation: Der frühere Novartis-Lenker Daniel Vasella, der sich dann, als er endlich abtrat, seinen Vorruhestand mit bis zu 72 Millionen Franken hatte vergolden lassen wollen. Annähernd so unpopulär war Credit-Suisse-Chef Brady Dougan, der sich 2010 ‒ als die Politik noch immer mit der Rettung der Schweizer Grossbanken beschäftigt war ‒ einen 70-Millionen-Bonus auszahlen liess.

Ein Bild von 2011: Daniel Vasella war damals Verwaltungsratspräsident von Novartis. Remo Naegeli

Vasella, Dougan und Co. haben das Bild der Manager nachhaltig geprägt, ja haben mit ihren Lohnexzessen gar dem Image der Grosskonzerne als Ganzes geschadet. Auch Finanzminister Ueli Maurer sorgt sich um die Folgen, welche die «hohen Löhne von ein paar wenigen, masslosen Managern» nach sich ziehen. «Man müsste darüber nachdenken, diese Löhne zu deckeln», sagte er Anfang Jahr in einem Interview mit CH Media. Denn das Verständnis für die berechtigten Anliegen der Wirtschaft leide darunter.

Die grössten Sünder sitzen aber mittlerweile nicht mehr in den Teppichetagen der Schweizer Grossbanken oder Pharmariesen: Die vier Topverdiener der Schweizer Konzernwelt, das heisst die Chefs von Nestlé, Roche, Novartis und UBS, haben für das vergangene Jahr je eine Gesamtvergütung von 11 bis 12 Millionen Franken erhalten. Das ist viel, aber weit weg von den neusten Rekordwerten. Oder anders gesagt: Mark Schneider, Severin Schwan, Vasant Narasimhan und Ralph Hamers können nicht mehr mithalten ‒ weder mit den Techkönigen aus den USA, noch mit den europäischen Spitzenverdienern und nicht einmal mehr mit den Schweizer Start-up-Gründern.

Die Turnschuhverkäufer: Knapp 17 Millionen für einen Waldspaziergang

On-Co-Chef Marc Maurer vor der New Yorker Börse im September 2021. AP

Da ist etwa die fünfköpfige Crew der Schweizer Schuhfirma On, deren Gang an die New Yorker Börse im vergangenen Herbst nebst dem Umstand, dass dabei Investor Roger Federer noch etwas reicher wurde, zwei konkrete Folgen hatte für drei Gründer und die beiden Co-Chefs: Sie wurden erstens zu Multimillionären, und zweitens müssen sie nun ihre Geschäftszahlen sowie ihre Gehälter offenlegen. Und so konnte die «Finanz und Wirtschaft» der Einladung zur Generalversammlung entnehmen, dass sich die fünf On-Topmanager für 2021 eine Vergütung von insgesamt 83,6 Millionen Franken auszahlen liessen.

Das sind im Schnitt immerhin 16,7 Millionen Franken pro Kopf. Und das wiederum ist nicht ganz so bescheiden, wie das Image, das sich die Turnschuhverkäufer gerne geben. So antwortete etwa Co-Geschäftsführer Marc Maurer auf Frage von CH Media, welchen Luxus er sich nach dem Börsengang nun gönne: «Für mich ist wichtig, mit On-Schuhen in der Natur laufen zu können. Das steht deutlich über den materiellen Wünschen.»

Die Aktionäre freilich dürften noch ein paar materielle Wünsche haben – etwa jenen, dass das Unternehmen bald mal den Weg aus den roten Zahlen herausfinden könnte. Beendete doch die Turnschuhfirma das vergangene Jahr mit einem Verlust von rund 170 Millionen Franken. Auch der Aktienkurs entwickelt sich wohl nicht ganz nach dem Geschmack der Neuinvestoren: Denn nach dem kometenhaften Aufstieg nach dem Börsengang, bei dem sich der Wert der On-Papiere fast verdoppelte, liegt er mittlerweile wieder beim Ausgabepreis.

Der Mode-Rekord: 89 Millionen Euro für ein halbes Jahr

Zalando-Chef Rubin Ritter Keystone

Zur Spitzengruppe von Europas Einkommens-Multimillionären gehört auch der frühere Zalando-Chef Rubin Ritter, welcher den Modehändler Mitte 2021 verliess: Dank der Ausübung von Aktienoptionen kam er im vergangenen Jahr auf eine Gesamtentschädigung von sagenhaften 89 Millionen Euro. Ein mehr als stolzer Betrag im Vergleich zur tiefen Profitabilität des Zehn-Milliarden-Konzerns, der mit einem Gewinn von gerade mal 141 Millionen Euro auf eine bescheidene Marge von unter 1,4 Prozent kommt. Der Ex-Chef zügelt also ‒ salopp gesagt ‒ mehr als 60 Prozent des Jahresgewinns ab.

Ritters Salär ist aber nicht nur gemessen am Gewinn sehr hoch, sondern setzt auch beim Verhältnis zwischen den schlecht- und bestbezahlten Mitarbeitenden ganz neue Massstäbe. Bei Zalando gilt ein Verhältnis von ungefähr 1:3662 – wenn man als Basis für das tiefste Salär den Lageristenlohn nimmt, den das Onlineportal Kununu mit 24’300 Euro im Jahr beziffert.

Das Überraschungsei: 66 Millionen Euro für den Autoboss

Stellantis-Chef Carlos Tavares kassierte im vergangenen Jahr 66 Millionen Euro ‒ und brachte damit sogar Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Erklärungsnot. AP

In hohen Sphären schwebt auch Stellantis-Chef Carlos Tavares, der zugegebenermassen erfolgreiche Herrscher über 16 Automarken wie Peugeot, Fiat oder Chrysler. Er hat im vergangenen Jahr eine Gesamtentschädigung von 66 Millionen Euro kassiert. Ungünstig aus Sicht des amtierenden Staatspräsidenten Emmanuel Macron war der Zeitpunkt der Veröffentlichung ‒ kurz vor Ostern und vor allem kurz vor dem zweiten Wahlgang in einem Wahlkampf, bei dem der Verlust der Kaufkraft eines der Schlüsselthemen war.

So sah sich Macron, der sein Image als «Präsident der Reichen» nicht loswird, gezwungen, Stellung zu beziehen und die Stellantis-Entlöhnung als «schockierend und exzessiv» zu bezeichnen. Und er ging gar noch einen Schritt weiter und verlangte von der zuständigen EU-Kommission eine «Deckelung» der Höchstbeträge. «Es geht nicht an, dass die Leute Kaufkraftprobleme haben und zugleich diese Summen sehen», meinte Macron.

Die Amerikaner: Schon im dreistelligen Millionenbereich

Mit Jahresgehältern von 66 Millionen schafft man es in den USA schon lange nicht mehr in die Top Ten der Grossverdiener. Denn in Amerika haben die Chefs, und insbesondere die Tech-Galionsfiguren, die 100-Millionen-Marke hinter sich gelassen. Alex Karp etwa, Kapitän des Softwareriesen Palantir, bekommt 370 Millionen Dollar, Apple-Chef Tim Cook kommt auf 265 Millionen Dollar. 388 Millionen Dollar gibts für Eric Wu, den Chef des Onlineimmobilienverkäufers Opendoor, und 222 Millionen Dollar für Chad Richison, den Gründer des Online-Lohnabrechners Paycom.

Apple-Chef Tim Cook erledigte seine Arbeit im vergangenen Jahr für 265 Millionen Franken. EPA

Gar um die 500 Millionen Dollar liegen die Jahresvergütungen für die Chefs und ihre Co-Chefs bei den Gesundheitsunternehmen Good Rx und Oak Street Health.

Der Regelmacher: Die Absicherung des Megabonus

General-Electric-Chef Larry Culp sah sich gezwungen, bei seinem XL-Lohn zurückzubuchstabieren. Boston Globe

Auch mit einem dreistelligen Millionenbetrag rechnet Larry Culp, Chef der einstigen Industrie Ikone General Electric (GE). Er hat bei Stellenantritt 2018 ein Vergütungspaket ausgehandelt, mit dem er in seinen GE-Jahren alles in allem 232 Millionen Dollar verdienen kann ‒ vorausgesetzt, der avisierte Aktienkurs-Ziel wird erreicht. Als dieser Jackpot vorübergehend ausser Reichweite geriet, liess sich Culp prompt vom Verwaltungsrat das vereinbarte Aktienkurs-Ziel halbieren.

Die Aktionäre fanden Culps eigenmächtiges Gebaren und seinen 2021er-Anspruch auf 21 Millionen Dollar dann doch etwas unverfroren und erteilten dem ganzen Vorhaben bei einer ‒ allerdings nicht verbindlichen ‒ Abstimmung eine Abfuhr. Dennoch: Culp erklärte sich einverstanden mit der Halbierung seiner Vergütung auf 11 Millionen Dollar ‒ jedenfalls für 2021.

Praktisch halbiert hat Culp in seinen GE-Jahren auch den Personalbestand. Zählte der Konzern 2018 weltweit noch 283’000 Mitarbeitende sind es jetzt gemäss den neusten Geschäftsberichtsangaben nur noch 168’000.

Der Musk: In einer anderen Galaxie

Bereits in einer ganz anderen Lohn-Galaxie schwebt Tesla- und SpaceX-Guru Elon Musk. Er, der mit einzelnen Tweets Fan-Horden und Börsenkurse bewegen kann, hat sich gemäss Bloomberg im vergangenen Jahr einen Lohn von rund 6,7 Milliarden Dollar zugeschanzt. Bei anderen Chefs ist er nicht ganz so grosszügig: Sollte er, wie beabsichtig den Kurznachrichtendienst Twitter für 43 Milliarden Dollar übernehmen können, dann werde er das Gehalt der Twitter-Geschäftsleitung auf null Dollar runtersetzen, verspricht Musk auf Twitter ‒ wo sonst. «Das sind also drei Millionen Dollar pro Jahr, die wir hier sparen.»

Daumen hoch: Der Lohn von Tesla-Gründer Elon Musk kennt nur eine Richtung ‒ nach oben. AP

Und was macht die Politik?

Und die Politik? Macrons und Maurers Rufe nach einem Lohndeckel zeigen, dass die Abzocker-Debatte auch im bürgerlichen Lager angekommen ist. Doch den Worten sind bis heute keine Taten gefolgt. Die Initiative der Jungsozialisten (Juso), mit welcher das Lohnverhältnis auf maximal 1:12 hätte fixiert werden sollen, wurde 2013 klar abgelehnt.

Juso-Präsidentin Ronja Jansen kritisiert die exorbitanten Chef-Löhne, auch jene der Turnschuhfirma On. Keystone

Und so bleibt auch Juso-Präsidentin Ronja Jansen nur die verbale Kritik ‒ etwa an die Adresse der On-Manager. «Derartige Millionensaläre sind ein Affront gegenüber der Belegschaft, insbesondere jenen in den Tieflohnländern, wo On produziert und die eigentliche Wertschöpfung entsteht», sagt Jansen zu CH Media. Der Fall zeige, wie verzerrt der Blick auf die Wirtschaft heutzutage sei: «Die Meldung über die On-Millionensaläre führt bloss zu einem kleinen Aufschrei, aber unsere Forderung, wonach niemand mehr als zwölfmal so viel verdienen darf wie die schlechtestbezahlten Mitarbeitenden, gilt nach wie vor als extrem. Dabei ist der Istzustand extrem.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen