Die Miniserie «Start-up» wirft einen Blick hinter die Kulissen von Schweizer Jungunternehmen Eine neue Dokumentation zeigt eindrücklich die Hochs und Tiefs von Schweizer Firmengründern. Obwohl die begleiteten Start-ups an unterschiedlichen Schwellen in ihrer Entwicklung stehen: Eins haben sie alle gemeinsam. Christopher Gilb 25.07.2020, 05.00 Uhr

Einige der gezeigten Start-ups stehen noch am Anfang. Bild: PD

Unaufgeregt, so lässt sich die neue dokumentarische Miniserie «Start-up» von Manuel Stagars am besten beschreiben. Der Filmregisseur aus Zürich zeigt Schweizer Start-ups nicht primär dabei, wie sie Preise gewinnen oder den internationalen Durchbruch schaffen, vielmehr bildet er ihren Weg dorthin ab, also die harte tägliche Arbeit. Er zeigt junge Unternehmerinnen und Unternehmer beim Tüfteln im Labor, bei heiklen Teamsitzungen, beim Aufbauen von Messeständen, in der Hoffnung, auf den grossen Investor zu treffen, oder dem zigfachen Versuch, die Drohne, die dereinst durch Felsspalten fliegen soll und so die Rettung von Bergsteigern vereinfachen könnte, auf die korrekte Flugbahn zu lenken.

Filmregisseur Manuel Stagars. Bild: PD

Ein halbes Jahr hat der 45-Jährige sechs Tech-Start-ups begleitet. Alle stehen an einem anderen Punkt ihrer Entwicklung: Die einen haben erst gerade ihre Website fertiggestellt, andere fahren bereits ihre Produktion hoch, wiederum andere haben schon Tochterfirmen in China gegründet. Durch den Film führen Gespräche der Start-up-Unternehmer untereinander, während die beobachtenden Szenen Einblicke in ihre Philosophie und Strategie geben, aber auch vieles zwischen den Zeilen erkennbar machen. Etwa, dass der Start-up-Bereich in der Schweiz noch immer eine Männerdomäne ist. Oder auch, dass jenes Start-up mit Investoren aus China besonders aufs Tempo drückt.

Nachhaltigkeit liegt vielen am Herzen

Die gezeigten Tech-Start-ups wollen neuartige Computerchips mit eingebauter künstlicher Intelligenz herstellen, effizientere Speicher für erneuerbare Energien produzieren, den 3D-Druck revolutionieren, mit einer unsichtbaren «Impfung» die Herkunft und Lieferkette von heiklen Gütern nachverfolgbar machen oder das Plastik-Recycling umkrempeln. Eins haben sie alle gemeinsam: Es sind junge, disziplinierte und hart arbeitende Teams, die fest überzeugt von ihren Innovationen sind, und für die interessanterweise die Nachhaltigkeit wichtiger als der Profit ist.

«Klar müssen wir Gewinn machen, um zu überleben, aber ich glaube, wir schaffen das auch mit einer etwas kleineren Gewinnmarge. So können wir uns mehr auf die Nachhaltigkeit konzentrieren», sagt einer der Start-up-Gründer stellvertretend für diesen Gesinnungswandel an einem gefilmten Treffen zur Finanzierungsstrategie seines Unternehmens.

Corona hat Zeitplan auf den Kopf gestellt

Ursprünglich hätte die von verschiedenen Stiftungen unterstützte Dokumentation im September veröffentlicht und dann an verschiedenen Filmfestivals gezeigt werden sollen. Doch die Coronapandemie zwang das Team zum Umdenken. Manuel Stagars sagt:

«Die Premiere des Films auf das nächste Jahr zu verschieben, das hielt ich für keine gute Idee. Denn dann wären viele der Start-ups bereits an einem ganz anderen Punkt ihrer Entwicklung gewesen.»

Seit letzter Woche kann die 90-minütige Dokumentation, die sich auf drei Episoden erstreckt, deshalb gratis im Internet angeschaut werden.

Erfreut hätten ihn gerade die positiven Reaktionen von Schülerinnen und Schülern einer zweiten Sek-Klasse, mit der er sich Ausschnitte aus der Dokumentation angeschaut habe, sagt der Filmregisseur. «Sie hatten noch nie vorher gesehen, wie ein Labor aussieht oder wie Tech-Start-ups arbeiten.» Das sei auch das Ziel der Dokumentation. «Hinter die Kulissen zu schauen von etwas, von dem man immer wieder hört, jedoch kaum weiss, wie es wirklich funktioniert.»

Die Dokumentation steht auf www.startup-documentary.com zur Verfügung – wahlweise auch mit deutschen Untertiteln.