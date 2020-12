Pandemie Ein Christbaum gegen den Coronafrust: In diesem Jahr stehen mehr einheimische Bäume in Schweizer Stuben Seit 20 Jahren wurden nicht mehr so wenige Weihnachtsbäume aus dem Ausland importiert wie im laufenden Jahr. Schweizer Tannen sind hingegen beliebter denn je. Die Verkäufer sind zufrieden. Sarah Kunz 19.12.2020, 05.00 Uhr

Schweizerinnen und Schweizer kaufen vermehrt Weihnachtsbäume aus dem eigenen Land. Das freut die Produzenten. Keystone/LAURENT GILLIERON





Wo es sonst überall nach Glühwein und gebrannten Mandeln roch, wir über Weihnachtsmärkte schlenderten und uns auf ein üppiges Festmahl freuen konnten, fehlt jetzt die adventliche Stimmung. Hinzu kommt, dass wir mehr Zeit zu Hause verbringen und es uns da so gemütlich wie möglich machen wollen. Da hilft eine festliche Dekoration – und ein herrlich geschmückter Weihnachtsbaum.

Es scheint, als würden Schweizerinnen und Schweizer den Christbaum tatsächlich als Waffe gegen den Coronafrust einsetzen. Entgegen ihrer Erwartungen sind die Weihnachtsbaumverkäufer nämlich sehr zufrieden. «Wir haben aktuell mehr Bäume verkauft als in anderen Jahren», sagt Philipp Gut von der IG Suisse Christbaum.

Verkäufer fürchten das Ausmass von ausbleibenden Sonntagsverkäufen

Normalerweise werden pro Jahr schätzungsweise zwischen 1,2 und 1,4 Millionen Weihnachtsbäume verkauft. Genaue Zahlen aus dem laufenden Jahr kann Gut nicht nennen. Denn ein Teil der Bäume wird etwa von Bürgergemeinden oder Privatpersonen verkauft. Und diese Weihnachtsbäume werden statistisch nirgends erfasst. Die Rückmeldungen der Produzenten – in der Interessengemeinschaft sind 230 der rund 600 Weihnachtsbaumproduzenten vertreten – sind bisher aber positiv. Und das auch wenn keine Weihnachtsmärkte stattfinden, Firmen auf ihre Adventsfeiern verzichten und Restaurants weniger Bäume aufstellen. «Es scheint, dass private Käufer den Rückgang im gewerblichen Bereich auffangen können», sagt Gut.

Für ihn macht das auch Sinn. Denn wer in anderen Jahren über die Festtage wegflog, bleibt heuer eher zu Hause. Familien feiern in kleineren Kreisen, mehr Haushalte stellen einen Weihnachtsbaum auf. «Am Anfang war bei den Produzenten viel Unsicherheit da», sagt Gut. «Jetzt zeichnet sich aber doch noch ein gutes Jahr ab.» Sorge bereitet Gut einzig, dass der Verkauf bereits früh sehr gut gestartet ist. Wer einen Baum möchte, könnte ihn bereits besorgt haben. «Ich hoffe einfach, dass die Nachfrage darum nicht noch einbricht.»

Seit der Bund die Sonntagsverkäufe gestrichen hat, ist die Angst bei den Verkäufern wieder gestiegen. Auch weil viele ab Hof verkaufen und lange keine klare Weisung vorlag. Gut hat dies mittlerweile mit dem Bundesamt für Gesundheit direkt abgeklärt. Jetzt steht fest: Es gelten dieselben Auflagen wie für Läden, an Sonntagen dürfen keine Bäume verkauft werden. Trotzdem befürchtet er nicht, dass die ausbleibenden Sonntagsverkäufe einen Einfluss auf die Nachfrage haben könnten: «Wer einen Weihnachtsbaum will, kauft ihn auch am Montag.»

Schweizer wollen kaum noch Bäume aus dem Ausland

Dass die Verkaufszahlen von Bäumen bei hiesigen Produzenten so hoch sind, zeigt auch, dass sich Schweizerinnen und Schweizer immer mehr einheimische Bäume wünschen. Das belegen die Zahlen: Bis und mit November wurden gemäss Bundesamt für Statistik rund 3,5 Millionen Kilo Weihnachtsbäume und Nadelholzzweige importiert. Das sind derzeit knapp 2 Millionen Kilo weniger als im Vorjahr. Nach aktuellstem Stand wurden in den vergangenen 20 Jahren nie so wenig Bäume importiert wie im Coronajahr. Weil im Dezember erfahrungsgemäss noch rund eine Million hinzukommt, dürfte die derzeitige Zahl zwar noch steigen, aber sicherlich nicht das Niveau des Vorjahres erreichen.

Gut überrascht das nicht: «Bereits in den vergangenen Jahren hat eine Rückbesinnung auf Schweizer Werte stattgefunden.» Nachhaltigkeit und regionale Produkte stünden dadurch stärker im Fokus. Hinzu komme, dass der Bestand in der Schweiz der Nachfrage eher gerecht wird als in anderen Jahren. «Die Produzenten sind professioneller geworden», sagt Gut. Früher habe man Kulturen unter irgendwelchen Hochspannungsleitungen angelegt, heute suche man sich dafür extra eine schöne Fläche aus. Dort hege und pflege man die Pflanzen, damit aus ihnen schöne und gleichmässige Bäume werden.

Auch die Qualität sei in diesem Jahr besser als auch schon. «Es gab wenig Hagel, die Witterung war günstig», sagt Gut. «Die Produzenten haben mittlerweile auch den Dreh raus, wie sie die schönsten Bäume züchten können.» Dazu gehört etwa, dass man ihnen genügend Platz zum wachsen lässt, Unkraut jätet, sie zurückschneidet oder Zweige neu formatiert, wenn andere abbrechen. «Damit können wir der Konkurrenz aus dem Ausland die Stirn bieten», sagt Gut.

Die Produzenten hätten inzwischen auch erkannt, dass die Nordmannstanne bei Schweizerinnen und Schweizern am beliebtesten ist und bauen diese nun vermehrt an. «Sie wächst sehr gleichmässig und verliert weniger schnell ihre Nadeln», sagt Gut. Auch zum Anbauen eigne sie sich bestens, weil sie weniger schnell vertrockne. Mit einem Preis von 50 bis 70 Franken für einen zwei Meter hohen Baum ist die Nordmannstanne zwar etwas teurer als herkömmliche Fichten. Trotzdem bleibt sie der unangefochtene Star unter den Weihnachtsbäumen.