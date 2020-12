Mitarbeiter werden zu Miteigentümern Die Auviso AG in Emmenbrücke wurde von der Coronakrise stark getroffen. Nun haben drei langjährige Mitarbeiter entschieden, ins Medientechnik-Unternehmen zu investieren. 09.12.2020, 15.03 Uhr

Volles statt leeres Lager: Wegen der Coronakrise bleibt bei der Auviso AG die mietbare Veranstaltungstechnik ohne Einsatz. Bild: Nadia Schärli (Emmenbrücke, 11. November 2020)

(cg) Bei der in der Veranstaltungsbranche tätigen Auviso AG in Emmenbrücke gibt es Änderungen im Aktionariat. Wie Geschäftsführer Martin Elmiger schreibt, haben sich nach dem Ausscheiden eines Aktionärs im letzten Jahr nun die drei langjährigen Mitarbeiter im Management, Philipp Burkhardt, Martin Haas und Daniel Willen, «entgegen der aktuell schwierigen Wirtschaftslage» entschieden, in die Firma zu investieren.