«Menschen haben Angst auf Velo», sagt der E-Bike-Chef von Bosch

Mobilität «Die Menschen haben Angst»: Der Chef der E-Bike-Sparte von Bosch fordert mehr Platz auf den Strassen fürs Velo Claus Fleischer leitet die E-Bike-Sparte von Bosch, die unter anderem die Schweizer Hersteller Flyer, Cresta und Tour de Suisse beliefert. Er rechnet mit einer Knappheit, höheren Preisen und kritisiert die Politik. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 12.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

E-Bikes sind auf Schweizer Strassen immer häufiger zu sehen. Keystone

Der deutsche Technologiekonzern Bosch ist als einer der grössten Autozulieferer weltweit bekannt. Doch Bosch hat sich auch im Bereich der sanften Mobilität zu einer heimlichen Macht entwickelt: Die Sparte Bosch eBike Systems beliefert über 100 Marken mit ihren Produkten, nämlich kompletten Antriebssystemen vom Motor über die Batterie bis hin zu Display, Apps und Diagnose-Software.

Die 2009 als Start-up gegründete Sparte ist seit zwei Jahren ein Geschäftsbereich der Bosch-Gruppe mit Sitz im deutschen Reutlingen. Zu den Schweizer Marken, welche der Konzern beliefert, gehören etwa Scott, Flyer, Tour de Suisse, Ibex und Price.

«Schweizer Publikum ist sportlich»

Die Schweiz ist ein wichtiger Markt für Bosch eBike Systems, wie Geschäftsleiter Claus Fleischer im Gespräch mit CH Media erzählt, nicht nur wegen des Pioniers Flyer mit seinen E-Bikes aus Huttwil. «Zusammen mit Deutschland, Österreich und den Niederlanden gehört die Schweiz zu den Ländern, in denen das E-Bike am schnellsten akzeptiert wurde». Zudem kommen Zulieferer aus der Schweiz. Welche das sind, verrät Bosch nicht.

Der Schweizer Markt sei besonders: «Das Publikum ist sportlich und legt Wert auf hochwertige Ausstattung.» Speed-Pedelecs, also E-Bikes, die Geschwindigkeiten bis zu 45 Kilometer pro Stunde erreichen, seien stark nachgefragt. Das liege auch an der vergleichsweise liberalen Gesetzgebung.

«Wir bedienen nur motivierte Velofahrer»

Doch in Sachen Infrastruktur hält Fleischer die Schweiz, ähnlich wie Deutschland, im Gegensatz zum Velomekka Niederlande für unterentwickelt. «Der Ausbau geht zu langsam voran», sagt er. «Die Menschen haben Angst. Sie fühlen sich zu Stosszeiten auf dem Velo nicht sicher», sagt Fleischer. Hierzulande teilen sich Velos häufig die Strasse mit den Autos – oft nicht oder nur durch eine farblich markierte Velospur voneinander abgetrennt.

Eine Studie der European Cycling Federation belege, dass nur etwa sieben Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner unabhängig von der Qualität der Infrastruktur Velo fahre. Ganze 60 Prozent hingegen würden gerne häufiger fahren, trauten sich aber nicht. «Heute bedienen wir nur die motivierten Velofahrerinnen- und Velofahrer», sagt Fleischer. «Dabei wäre das Potenzial riesig.»

Wege fürs Velo zurückgewinnen

Zwar sei ein langsames Aufwachen der Politik spürbar – aber im Vergleich zu Kopenhagen oder Amsterdam, wo schon in den 80er-Jahren mit einem Umbau der Infrastruktur begonnen worden sei, hinkten die Schweiz und Deutschland hinterher. «Es reicht nicht, Infrastruktur für die heutigen Velofahrer zu bauen. Das ist zu wenig und zu kurz gedacht», sagt Fleischer. «E-Bike-Fahrerinnen- und Fahrer sollten beim Ausbau der Infrastruktur mitbedacht werden – denn diese sind häufiger und auf längeren Strecken unterwegs als jene auf einem konventionellen Velo.»

Mit dem Siegeszug des E-Bike würden bei vielen die Ausreden wegfallen, warum sie heute nicht Velo fahren. «Die letzten 40 Jahre wurden Verkehrsplaner ausgebildet, deren Ziel es war, mehr Autos in die Städte zu bringen», sagt Fleischer. «Wir müssen diesen Verkehrsraum für das Velo zurückgewinnen.»

Zehntausende sattelten um

Wie das gelingen könnte, sei von Stadt zu Stadt verschieden. «Es beginnt mit einer visionären und mutigen Stadtregierung und Parlament», sagt Fleischer. Ziel müsse sein, den Veloverkehr flüssig zu gestalten. Wichtig sei, Autofahrer und Velofahrer zu trennen. So könnten etwa Nebenstrassen exklusiv für das Velo freigehalten werden. Auf diesen sollten diese dann auch konsequent Vortritt haben. «Ein farbiger Veloweg reicht meistens nicht», sagt Fleischer. «Wir sehen Fortschritte in jenen Städten, in denen es Visionen gibt und die sich entsprechend von Experten beraten lassen.»

Ein Infrastrukturausbau würde dem E-Bike einen weiteren Schub verschaffen – nachdem bereits während der Coronakrise Zehntausende umsattelten. Das Jahr 2020 war ein Rekordjahr, in dem hierzulande über eine halbe Million Velos verkauft wurden, davon 171’000 E-Bikes – ein Plus von 29 Prozent. «Es war ein richtiges Boomjahr», sagt Claus Fleischer. «Die Händler haben alles verkauft, was es zu verkaufen gab.»

«Sehr starke Verknappung»

Im vergangenen Jahr stieg der Absatz der E-Bikes weniger stark um 9 Prozent auf 187’000 Stück. «Der Grund dafür waren Liefer- und Produktionsprobleme», sagt Fleischer. Das habe etwa mechanische Komponenten wie Rahmen, Schaltungen und Bremsen aus Asien betroffen. Ab Ende 2021 konnte auch Bosch eBike Systems nicht mehr alle Bestellungen vollumfänglich bedienen.

Geschäftsführer von Bosch eBike Systems: Claus Fleischer. Bosch

Das Thema werde die Branche weiter beschäftigen – auch, weil etwa Mikrochips weiterhin knapp sind. «Der steigende Bedarf ist höher als die Kapazität», sagt Fleischer. Es würden neue Fabriken gebaut, kurzfristig bringe das aber keine Entspannung. Daneben gebe es immer noch lokale Lockdowns etwa in China, die ganze Lieferketten unterbrechen. «Wir müssen davon ausgehen, dass wir dieses Jahr eine sehr starke Verknappung erleben», sagt Fleischer. Das werde sich erst 2023 auflösen.

E-Bikes wurden immer grösser

Auch weitere Preiserhöhungen für E-Bikes seien wahrscheinlich, nachdem die Velohersteller ihre Preise bereits in den letzten Monaten erhöht haben. Bosch produziere vorwiegend in Europa für Europa – aber die Zellen für Batterien kaufe Bosch bei den üblichen vier, fünf Lieferanten aus Asien ein. Die Rohmaterialien für die Zellherstellung gibt es in Europa nicht oder nicht ausreichend – beispielsweise Kobalt. Die Gewinnung von Kobalt etwa im Kongo wird häufig wegen schlechten Arbeitsbedingungen in der Vergangenheit und einer unklaren Herkunft kritisiert.

Dabei haben es die Zellhersteller laut Fleischer bereits geschafft, den Kobalt-Anteil in einer Zelle um 65 Prozent zu reduzieren und das Rohmaterial aus zertifizierten Quellen zu beziehen. Bei der Grösse und Leistungsfähigkeit der Batterien sei aber langsam eine Grenze erreicht, viel mehr könne im Unterrohr eines Velos nicht verbaut werden. Fleischer setzt darauf, dass es einen Gegentrend hin zu leichteren E-Bikes mit weniger Kapazitäten gibt, nachdem E-Bikes in den letzten Jahren nicht unähnlich der Autos immer grösser und leistungsfähiger wurden.

«Velo schlechter gemacht»

«E-Bikes sind für manche Anwendungsbereiche zu schwer geworden», sagt Fleischer. Ein E-Mountain-Bike sei heute 24 bis 25 Kilogramm schwer. «Wir müssen wieder unter 20 Kilogramm kommen», sagt er. «Es gibt eine sportliche und junge Kundschaft, sie sich für leichtere E-Bikes mit weniger Leistung und kleineren Batterien interessiert.»

Fürs Klima zahle sich jeder aus, der ein E-Bike kaufe. «Natürlich hat das Elektrovelo anders als ein normales Velo eine Batterie», sagt Fleischer. «Die muss produziert werden und sie benötigt Rohstoffe.» Doch wenn man mit dem Auto Einkaufen gehe, brauche man die Energie wegen des hohen Gewichts vor allem für das Auto. «Das Auto transportiert sich sozusagen selbst. Beim E-Bike ist das anders.»

Bei der Produktion einer Batterie für ein E-Bike fielen zudem nur so viele CO 2 -Emissionen an wie bei der Fahrt von etwa 150 bis 300 Kilometern mit einem Auto mit Verbrennungsmotor, je nach Fahrzeug und Strommix. «Was den CO 2 -Fussabdruck betrifft, haben wir das Velo ein bisschen schlechter gemacht mit dem E-Bike», sagt Fleischer. «Aber wir bringen die Menschen ja vom Auto aufs Velo, und nicht nur vom Velo aufs E-Bike.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen