Mobilität Die Züge der SBB sind so voll wie seit einem halben Jahr nicht mehr – auf den Strassen ist die Krise ganz vergessen Neue Daten zeigen, wie sich die Menschen in der Schweiz fortbewegen. Auf den Autobahnen ist schon wieder fast alles beim Alten. Bahn, Bus und Tram hingegen haben es schwer. Stefan Ehrbar 01.05.2021, 05.00 Uhr

Die Strassen und Innenstädte sind schon fast wieder so voll wie vor der Krise. Keystone

Die Menschen in der Schweiz sind wieder mehr unterwegs. Trotz Homeoffice-Pflicht und dem noch immer kursierenden Coronavirus sind die Strassen wieder fast so voll wie vor der Krise. Das zeigen neue Daten. So wurden zuletzt auf der Autobahn A1 bei Würenlos, einer der meistbefahrenen Strecken im Schweizer Strassennetz, beinahe so viele Fahrzeuge gezählt wie 2019 zur selben Zeit. Das zeigen die Daten des Bundesamt für Strassen.