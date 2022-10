Nach Swiss verkauft jetzt auch Delta Air Lines SBB-Zugtickets

Mobilität Erst auf die Schienen, dann in die Luft: Nach der Swiss verkauft nun auch eine bekannte US-Airline SBB-Billette Die Lufthansa-Tochter will den Anschluss an die Flughäfen in Zusammenarbeit mit Zugunternehmen vereinfachen. Damit ist sie nicht allein. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 13.10.2022, 12.00 Uhr

Mit dem Zug an den Flughafen - und dann abheben: Das ist die Idee, die derzeit viele Airlines verfolgen. zvg

Beide sind nicht mehr im Amt, doch ihre Unterschriften haben bis heute hohen Symbolcharakter: Ex-SBB-Chef Andreas Meyer und Ex-Swiss-CEO Thomas Klühr gingen 2019 - noch vor der Pandemie und der grössten Aviatikkrise der Geschichte - mit ihren Unternehmen eine strategische Partnerschaft ein. Das Ziel: Das Angebot von Zugfahrten und Flügen soll unter dem Namen «Swiss Air Rail» besser kombinierbar werden.

Ex-SBB-Chef Andreas Meyer (links) und Ex-Swiss-Chef Thomas Klühr bei der Bekanntgabe ihrer strategischen Partnerschaft im Jahr 2019. zvg

Bereits früher gab es so genannte Flugzug-Angebote zwischen dem Flughafen Zürich und den SBB-Bahnhöfen Basel und Lugano. Hinzu kamen nun weitere Orte wie Andermatt UR, Luzern, Interlaken BE oder Zermatt VS.

Aviatikbranche unter Zugzwang

Die Passagierinnen und Passagiere sollen so ihre Reisen flexibler gestalten können, indem sie die Flugverbindungen bei der Buchung auf die Zugfahrten abstimmen können (CH Media berichtete). Der Schulterschluss war nicht zuletzt aber eine Folge der Klimawandel-Debatte, welche die Aviatik unter Zugzwang brachte, um nachhaltiger zu werden.

SBB-Chef Meyer frohlockte bei der Verkündigung: «Wir möchten es den Kunden so einfach wie möglich machen, ihr Ticket beispielsweise von Hongkong bis nach Interlaken in einem Buchungsvorgang zu kaufen. Das vereinfacht die Planung, die Reise selbst und schont zudem die Umwelt.»

US-Aviatik-Riese: Jährlich transportiert Delta rund 200 Millionen Passagiere. Michael Dwyer / AP

Angebot bald auch am Flughafen Genf

Nun ist die Swiss in der Schweiz mit dem Zugbillett-Verkauf als Airline nun nicht mehr allein. Denn die US-Fluggesellschaft Delta zieht nach. Sie kündigt an, ihr europäisches Air+Rail-Programm zu erweitern. Sie will künftig mehrere Verbindungen vom Flughafen Zürich zu sieben Städten in der Schweiz mit SBB-Zügen anbieten. Dabei handelt es sich um Bern, Lausanne VD, Basel, Chur, Grenchen SO, Luzern und St. Gallen. Und ab April 2023, wenn Delta so wie in Zürich neu auch ab Genf direkt nach New York fliegt, soll auch der Flughafen Genf mit dem Bahnnetz verbunden werden.

Aus einer Hand: Die Swiss möchte vermehrt Zug- und Flugtickets als Combo verkaufen. Christian Merz / KEYSTONE

«Die Aufnahme weiterer Air+Rail-Verbindungen in unseren Flugplan erleichtert unseren Schweizer Kunden das Reisen in die USA und baut unsere Präsenz in den Städten aus, die derzeit nicht von Delta oder unseren europäischen Partnern angeflogen werden», sagt Alain Bellemare, Deltas Chef für das internationale Geschäft.

Swiss und SBB wollen Angebot ausbauen

Wer in Deltas Business Class fliegt, fährt automatisch in der ersten Klasse der Bahn. Und was wenn der Zug zum Flughafen Verspätung hat oder ausfällt? In diesem Fall, schreibt Delta, sei ein Anschlussflug oder eine Umbuchung garantiert, also so wie bei einem Umsteigeflug.

Swiss-Sprecherin Meike Fuhlrott. zvg

Auch die Swiss bietet diese Garantie, wie Sprecherin Meike Fuhlrott sagt. Zudem sei man mit den SBB kontinuierlich daran, das «Dienstleistungs- und Produktportfolio» auszubauen. Was das konkret bedeutet, bleibt unklar. Einzig: Der Fokus liege aktuell auf der Optimierung von Früh- und Spätverbindungen sowie auf zusätzlicher, insbesondere touristischer Orte, sagt Fuhlrott.

Nachfrage zieht an

Doch wie erfolgreich ist das Angebot überhaupt? «Mit der bisherigen Nutzung des Angebots sind wir sehr zufrieden», sagt Fuhlrott. Zahlen nennt sie jedoch keine, genauso wenig wie SBB-Sprecherin Jeannine Egi. Sie fügt jedoch an, dass die Nachfrage zwar während der Pandemie gelitten habe, nun aber wieder zunehme. So seien im Juli neben Bern, Fribourg, Lausanne und Bellinzona TI auch erstmals internationale Verbindungen nach Bregenz und München hinzugekommen.

Die Deutsche Bahn ist neu Mitglied des Airline-Verbunds Star Alliance. Roberto Pfeil / AP

Auch die Deutsche Bahn erhöhte die bei der Lufthansa direkt buchbaren Zubringer-Züge in den vergangenen Jahren stark. Und im Juli trat sie gar als erste Nicht-Airline dem Luftfahrtbündnis Star Alliance bei, dem 26 Fluggesellschaften angehören, unter anderem Swiss, United, Turkish und Thai. Die SBB hingegen haben diesen Schritt aktuell nicht geplant, wie es auf Anfrage heisst.

