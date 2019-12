Mobility testet Tesla Seit Montag kann in Basel über den Carsharing-Anbieter Mobility ein Tesla gemietet werden – dank Revendo. Silvana Schreier 17.12.2019, 15.53 Uhr

In Basel kann ein Tesla gemietet werden. Bild: PD

Das Auto ist zu lang für den Parkplatz im Parkhaus Süd auf der Gundeli-Seite des Bahnhof SBB. Am Ende steht eine Ladestation. «Tesla» steht dort in fetten schwarzen Lettern. Beim Verlassen der Tiefgarage muss man sorgfältig an den Betonrändern und entgegenkommenden Autos vorbei zirkeln.