Mobimo hat einen neuen Finanzchef Das Luzerner Immobilienunternehmen präsentiert einen Nachfolger für den langjährigen CFO Manuel Itten. 29.04.2020, 10.05 Uhr

(gr) Bei Mobimo kommt es zu einem Wechsel auf dem Posten des Finanzchefs. Wie die Luzerner Immobiliengesellschaft mitteilte, wird Stefan Hilber im Herbst die Nachfolge von Manuel Itten antreten, der seit 2008 als CFO des Unternehmens fungiert. Itten hatte bereits zu Beginn des Jahres mitgeteilt, dass er das Unternehmen per Ende Juli 2020 verlassen werde.

«Wir freuen uns, dass sich mit Stefan Hilber ein ausgewiesener Finanzexperte und eine gewinnende Persönlichkeit in einem starken Kandidatenfeld durchsetzen konnte», wird Mobimo-CEO Daniel Ducrey in der entsprechenden Mitteilung zitiert.

Hilber ist seit 2010 in börsenkotierten Gesellschaften der Immobilienbranche tätig, zunächst als Senior Financial Advisor bei der Peach Property Group AG in Zürich, ab 2013 dann in Führungspositionen bei der Warteck Invest AG in Basel. Seit 2015 wirkt er bei Warteck Invest als Finanzchef und Mitglied der Geschäftsleitung.

Bis zu Hilbers Eintritt im Herbst fungiert Jörg Brunner, langjähriger Leiter Group Accounting und Finanzbuchhaltung, als stellvertretender Finanzchef und leitet ad interim die Finanzabteilung von Mobimo.