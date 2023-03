«Vanessa Bruno» kommt in die Schweiz: Das hat Manor damit zu tun

Mode Modelabel «Vanessa Bruno» kommt in die Schweiz – auch H&M lanciert nach jahrelanger Talfahrt eine neue Kette Mit gleich vier Filialen in der Deutsch- und der Westschweiz tritt das französische Modelabel «Vanessa Bruno» dieses Jahr in den Markt ein. Mit einem Ladenformat, das erstmals in die Schweiz kommt, will auch H&M wieder neue Kundinnen gewinnen. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 03.03.2023, 05.00 Uhr

Bald auch in der Schweiz: ein Laden von Vanessa Bruno in Frankreich. Bild: Tripelon-Jarry / Only France

Im Alter von 25 Jahren gründete die heute 55-jährige französische Modedesignerin Vanessa Bruno ihr eigenes Modelabel. Seither ging es steil bergauf: Mittlerweile zählt die nach ihr benannte Modekette fast 60 Filialen in Frankreich – und expandiert jetzt in die Schweiz.

Der frühere Manor-Einkäufer François Rueff, der 2009 die Modekette Anouk gründete, amtet als Verwaltungsratspräsident des Ende Februar gegründeten Schweizer Ablegers. Er will einerseits eigene Vanessa-Bruno-Filialen eröffnen, andererseits aber auch Flächen in den Warenhäusern von Globus mieten, wie er gegenüber CH Media sagt.

Bereits im Herbst sollen die ersten zwei Läden am Rennweg in Zürich und an der Rue du Bourg in Lausanne eröffnet werden. Ebenfalls im Herbst sollen die ersten Shop-in-Shop-Filialen in den Globus-Warenhäusern in Genf und Lausanne ihre Tore öffnen. Insgesamt plant Rueff mit fünf Filialen und sechs Flächen in Globus-Warenhäusern.

Auch H&M lanciert neue Marke

Das Laben wende sich an Frauen im Alter von 30 Jahren oder älter, die «modern und aktiv» seien. Die typische Frau aus der Zielgruppe beschreibt Rueff wie folgt: «Sie ist berufstätig und hat Kinder, ist energisch und braucht Komfort. Sie will sich in ihren Kleidern wohl fühlen und elegant sein. Sie liebt den ‹chic parisienne›, ist etwas nonchalant und bohème.»

Die Produkte von Vanessa Bruno sind im mittleren bis oberen Preissegment angesiedelt. Im Onlineshop verkauft das Label etwa Blusen für 200 oder Jacken für 500 Franken. Dass damit eine weitere Frauenmodekette ihr Glück in der Schweiz versucht, erstaunt nicht.

«Die Welt ist voll von Marken, die wir in der Schweiz noch nicht kennen», sagte Milan Prenosil, der Präsident der Zürcher City-Vereinigung, kürzlich zu CH Media. «Sie wollen alle hierher, weil die Schweiz als Land mit hoher Wertschöpfung gilt.»

Mit tieferen Preisen wendet sich hingegen das Konzept «& Other Stories» des Modehändlers H&M an eine breitere Masse. Wie auch bei Vanessa Bruno sind die Produkte bereits heute in der Schweiz über den Onlineshop erhältlich, stationäre Läden fehlen aber – trotz einer seit Jahren angekündigten Expansion.

H&M auf Talfahrt

Damit ist nun Schluss: Voraussichtlich im Herbst eröffnet der erste Laden von «& Other Stories» an der Zürcher Bahnhofstrasse, wie Managing Director Lina Söderqvist sagt. Zur Frage nach einer Expansion in weitere Städte äussert sie sich zurückhaltend: «Wir sind immer auf der Suche nach neuen Standorten. Im Moment können wir aber nichts bestätigen.»

«& Other Stories» bietet Schuhe, Taschen oder Kleider und will «moderne Weiblichkeit» versprühen, wie es im Eigenbeschrieb heisst. Frischen Wind hat H&M hierzulande nötig: Zwar ist der schwedische Kleiderhändler umsatzmässig die unangefochtene Nummer 1.

Im Jahr 2021 setzte H&M mit der Stammmarke und Töchtern wie Cos und Weekday laut Zahlen des Marktforschers GFK 440 Millionen Franken um, gefolgt von C&A mit 385 Millionen Franken und der PKZ-Gruppe mit 171 Millionen Franken. Doch der Umsatz von H&M hat sich in der Schweiz seit 2010 halbiert – eine Talfahrt, wie sie kein grosser Konkurrent hinter sich hat.