Vögele, Schild, Kofler: Warum Modehäuser zunehmend verschwinden

Vögele, Schild, Spengler, Kofler: Plötzlich waren sie weg – warum immer mehr Traditionshäuser verschwinden Onlinehandel und ausländische Konkurrenz pflügen den hiesigen Modemarkt um. Immer mehr Traditionshäuser aus der Region verschwinden. Gregory Remez 05.08.2021, 05.00 Uhr

Ein Stück Luzerner Stadtgeschichte: Vögele-Moderama an der Hertensteinstrasse. Bild: Peter Appius (Luzern, 12. März 2002)

Wer auf die Website von Charles Vögele geht, kann zwischen drei Kategorien wählen: Damen-, Herren- und Kindermode. Oder so macht es zumindest den Anschein. Denn die drei Links lassen sich weder anklicken, noch scheinen sie sonst einen Nutzen zu haben. Bei der Website handelt es sich um eine Attrappe. Und zwar schon seit längerem. Das Unternehmen aus Pfäffikon SZ gibt es bereits seit 2018 nicht mehr. Die einstige Nummer eins im Schweizer Modehandel hat die Marktumbrüche der letzten Jahre nicht überlebt.

Nachdem Charles Vögele im September 2016 von der italienischen Modekette OVS übernommen wurde, hatte es noch für kurze Zeit so ausgesehen, als könnten zumindest das weitmaschige Filialnetz und ein Teil der Belegschaft erhalten werden. Noch im Verlauf von 2017 wurden die Standorte, unter anderem jene im Luzerner Schönbühlcenter, an der Hertensteinstrasse, im Emmen Center, in Sursee, im Länderpark Stans, in Wolhusen sowie der Stadt Zug, renoviert und unter neuer Flagge wiedereröffnet. Doch das italienische Gastspiel währte nicht lange. Nur ein Jahr später wurden die Standorte wieder geschlossen – und damit verschwand auch Charles Vögele endgültig von der Bildfläche.

Angestaubtes Image, fehlender Onlineshop

Die Geschichte des Schwyzer Traditionshauses ist bei weitem kein Einzelfall. Der starke Franken, der Onlinehandel und die wachsende ausländische Konkurrenz durch Unternehmen wie Zalando oder H&M haben den hiesigen Markt in den letzten Jahren mächtig umgepflügt. Mit der Folge, dass viele Schweizer Modehäuser, die jahrzehntelang gesellschaftlichen Veränderungen, Wirtschaftskrisen, ja gar Weltkriegen getrotzt haben, verdrängt wurden und ihre Tore für immer schliessen mussten.

Schliesst spätestens per Anfang 2022: Kofler-Filiale am Bahnhof Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 3. August 2021)

Das jüngste Opfer dieses Konzentrationsprozesses ist der Luzerner Modehändler Kofler. Nach 170-jähriger Tätigkeit muss die heutige Besitzerfamilie Bachmann die sechs Filialen in Luzern, Emmen, Stans und Schwyz per Anfang 2022 schliessen; über 100 Mitarbeitende verlieren ihre Stelle. Natürlich hat die Coronapandemie ihren Teil zum Ende des Traditionsunternehmens beigetragen, die grundsätzlichen Probleme – mangelnde Anpassungsfähigkeit und Innovationskraft, angestaubtes Firmenimage, fehlender Onlineshop – reichen jedoch zweifelsohne weiter zurück.

Kofler: Ein Luzerner Modehaus mit langer Tradition 1852: Die Familie Kofler gründet das gleichnamige Unternehmen. Von Beginn weg ist Kofler als Modehaus in Luzern tätig. 1968: Vier Generationen der Familie Kofler führen die insgesamt vier Kofler-Filialen mit rund 20 Mitarbeitenden bis 1968. Dann verkauft der letzte «Kofler» aus der vierten Generation altershalber das Unternehmen an die Familie Bachmann. 1974: Kofler eröffnet im neu erbauten Shopping Center Emmen seine Tore. 1978: Kofler gründet die neue Gesellschaft «Relax». 1994: Ein neues Label wird ins Leben gerufen: das «Provisorium» am Kornmarkt in Luzern. Hier soll eine jüngere Kundschaft zwischen 17 und 25 Jahren angesprochen werden. 2010: Weiterer Expansionsschritt: Das Unternehmen eröffnet vier Filialen im neu umgebauten Länderpark in Stans: Kofler, Subito!, Tom Tailor sowie das Kofler Marken-Outlet. 2021: Das Unternehmen, noch immer in Besitz der Familie Bachmann, verkündet die Schliessung aller Filialen per Anfang 2022.

Laut Marktbeobachtern hatte seinerzeit auch die einstige Nummer eins, Charles Vögele, die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Demzufolge hatte das Unternehmen irgendwann keine andere Wahl gehabt, als sich von einem Konkurrenten schlucken zu lassen. Einstimmig empfahl der Verwaltungsrat letztlich den Aktionären im September 2016, das Kaufangebot von OVS über läppische 56 Millionen Franken anzunehmen. Zuvor hatte Vögele bereits jahrelang Umsatzverluste geschrieben.

Was wollen Konsumenten noch vor Ort einkaufen?

Nun geht mit Kofler ein weiteres Stück Schweizer Modegeschichte zu Ende. Insbesondere in Luzern dürften dabei Erinnerungen an das Aus der Kultmarke Schild wach werden, die 2013 von der Migros aufgekauft und in die Dachmarke Globus integriert wurde. Zu den besten Zeiten kamen aus der Kleiderfabrik und dem Firmenhauptsitz am Rotsee nicht nur Herren- und Damenmode ab der Stange. Schild – vormals Tuch AG – rüstete auch Polizeikorps, die Swissair, die Armee und Musikgesellschaften aus. Im Gedächtnis der Sportfans bleibt zudem sicherlich das Trikot des FC Luzern, auf dem Ende der Neunzigerjahre das Logo des Sponsors Schild prangte.

Kleiderfabrik der Kultmarke Schild am Rotsee in Luzern. Auf dem Höhepunkt in den 1970er-Jahren betrug der Personalbestand dort 400 Personen.

Carmela Odoni (Luzern, 19. November 2002)

Dasselbe Schicksal ereilte auch das Modehaus Spengler, das 2004 von Schild übernommen wurde. Schild hatte damals die Firma innerhalb eines Jahres vollständig integriert und den Namen von allen Artikeln und Filialen entfernt. Ebenfalls Opfer der Umbrüche auf dem Schweizer Modemarkt wurde die bekannte Marke Feldpausch. Das 1927 gegründete Unternehmen wurde 1996 von der Modekette PKZ übernommen, die heute schweizweit über 41 Filialen betreibt. Den Namen Feldpausch strich dagegen PKZ 2014 zusammen mit dem Namen Burger.



Schild-Filiale im markanten Balthasar-Haus an der Luzerner Kramgasse. Eveline Bachmann (Luzern, 26. Mai 2008)

Bald wird auch der Name Kofler nur noch eine blasse Erinnerung in den Köpfen lokaler Einkäuferinnen und Einkäufer sein. Was dereinst dort, wo sich die heutigen Kofler-Filialen befinden, verkauft wird, hängt vor allem davon ab, was Konsumenten künftig noch vor Ort einkaufen wollen. Es ist aber fraglich, ob sich dort erneut ein Schweizer Modehaus niederlassen wird.