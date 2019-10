Mövenpick stärkt Wachstumsbereiche Wein und Fine Foods Seit Jahren wachsen bei Mövenpick die Bereiche Wein und Fine Foods. Nun will der Baarer Gastroriese deren Führung breiter abstützen: Mit Jürgen Herrmann erhält Fine Foods einen eigenen CEO. Gregory Remez

Tritt schon Anfang November an: Jürgen Herrmann. (Bild: PD)

Mövenpick will die positive Entwicklung seiner Geschäftsbereiche Wein und Fine Foods mit einer personellen Stärkung weiter vorantreiben. Aufgrund des seit Jahren anhaltenden Wachstums hätten die Herausforderungen in beiden Bereichen zugenommen, schreibt das international tätige Gastrounternehmen mit Hauptsitz in Baar in einem Communiqué. Dies wiederum erfordere eine breiter abgestützte Führung. Deshalb werde Fine Foods ab 1. November einen eigenen CEO erhalten.

Die neu geschaffene Führungsposition wird Jürgen Herrmann bekleiden, der zuletzt als stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung sowie Geschäftsleiter Marketing beim Schokoladenhersteller Alfred Ritter tätig war. Mit ihm habe man «einen erfahrenen Vertriebs-und Markenexperten gewinnen» können, schreibt Mövenpick in der Mitteilung weiter. Beispielsweise sei Herrmann beim deutschen Schokoladenhersteller massgeblich am Aufbau der Marke «Ritter Sport» beteiligt gewesen.

Gernot Haack, der bis dahin beide Geschäftsbereiche als CEO geführt hatte, wird sich nach dem Einstieg Herrmanns wieder auf die Leitung von Mövenpick Wein fokussieren.