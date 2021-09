Premium-Gitarrenhersteller Relish zieht in die Stadt Luzern

Musikinstrumente Sempacher Gitarrenhersteller Relish zieht in die Stadt Luzern und will in den Massenmarkt Ein neuer Showroom in Luzern, ein neues Vertriebssystem und eine neue Gitarre, die erstmals unter 1000 Franken kostet: Relish Guitars Switzerland stellt sich völlig neu auf. Martin Messmer Jetzt kommentieren 07.09.2021, 05.00 Uhr

Relish-Gründer Silvan Küng (rechts) und COO Cedric Leclerc im neuen Showroom an der Löwenstrasse in Luzern, hier mit Premium-Modellen ihrer Gitarren. Bild: Dominik Wunderli (6. September 2021)

Funkelnd glitzern die lackierten Oberflächen der E-Gitarren, wenn die Sonne durchs Schaufenster scheint: An der Löwenstrasse in Luzern gibt es einen neuen Gitarrenladen. Eigentlich ist es kein Laden, sondern ein Showroom: Das Unternehmen Relish Guitars Switzerland hat diesen kürzlich bezogen. Unternehmensgründer Silvan Küng sagt: «Wir sind als Schweizer Firma mit Sitz in Sempach natürlich stark mit Luzern verwurzelt. Hier wollen wir unser Gesamtportfolio sowie Spezialanfertigungen ins Schaufenster stellen. Und im nächsten März werden wir auch unseren Hauptsitz nach Luzern verlegen.»

Für die Umsetzung der neuen Strategie wurde ein neuer Partner in die Firma geholt: Neuer COO ist Cedric Leclerc, der zuvor bei Gibson in Nashville gearbeitet hat, dem grössten Gitarrenproduzenten der Welt. Gezeigt werden die Gitarren von Relish im Showroom allen Interessierten gerne auf Anmeldung, man könne aber durchaus auch mal spontan reinschauen, so Küng. «In Sempach haben wir kein solches Schaufenster, hier sind wir an einer idealen Lage.»

Im Showroom kann man auch das jüngste Baby der Luzerner Firma anschauen und probespielen: die Gitarre namens Trinity, die deutlich günstiger ist als die Premium-Modelle Jane und Mary von Relish, aber dennoch über das zentrale und patentierte Bauteil verfügt, das die DNA einer Relish-Gitarre ausmacht: das sogenannte Pick-up-Swapping, eine Swiss-Made-patentierte Lösung, die es dem Gitarristen erlaubt, die Tonabnehmer in einer Gitarre innert Sekunden auszutauschen, um das Klangbild der Gitarre von Blues, Jazz, Rock etc. selber zu Hause ohne Werkzeuge auszutauschen. Bei allen anderen Gitarrenherstellern seien die Tonabnehmer fix in der Gitarre verschraubt, der Kunde könne das ursprüngliche Klangbild der Gitarre also nicht selber bestimmen, «oder dann nur über einen Gitarrenladen, welcher dem Kunden 40 Minuten Arbeitsaufwand dafür verrechnet», so Küng.

Hier zeigen die beiden Firmenchefs das jüngste Modell, mit dem Relish Guitars den Massenmarkt erobern will: Das Modell Trinity. Bild: Dominik Wunderli (6. September 2021)

Das Modell Trinity, welches für 699 Franken zu haben ist. relish.swiss

Detailansicht der neuen Gitarre Trinity. relish.swiss

Keine Zwischenhändler mehr

Für eine Gitarre mit einem völlig anderen Klang muss ein Musiker also nicht gleich eine neue Gitarre kaufen, sondern braucht bei einem Relish-Modell bloss ein neues Pick-up für 250 Franken. Der deutlich höhere Preis der Premium-Modelle rechtfertige sich dadurch, dass diese noch etliche weitere Soundmöglichkeiten als jene der Trinity anbieten.

Konkret zum Preis: Während die Premium-Modelle Jane und Mary zwischen 3500 und 5000 Franken und Spezialanfertigungen gar bis 8000 Franken kosten, gibt's die Trinity für 699 Franken – es ist also ein völlig neues Segment, das der Premium-Gitarrenproduzent Relish anpeilt: den Massenmarkt.

Und dafür hat Relish Guitars auch eigens sein Distributionssystem völlig auf den Kopf gestellt, wofür Küng das aktuelle Coronajahr als «Transition Year» nutzte, wie er sagt: «Ich hatte schon immer die Vision, eine Gitarre zu einem Preis von unter 1000 Franken anzubieten, aber das war bislang nicht möglich wegen unserer Distribution und der Marge», so Küng. Bisher gab es Verträge mit Zwischenhändlern, ab nächstem Jahr nun gibt es keine solchen mehr, sondern geliefert werden die Musikinstrumente nur noch direkt an Gitarrenverkaufsgeschäfte sowie an Onlinehändler. Bereits gäbe es Zusagen von den grössten Industriepartnern weltweit, welche gemäss Küng gleich mehrere hundert Trinity-Gitarren abnehmen möchten.

Erstmals über eine Million Franken Umsatz

Die Umstellung vom Zwischenhandel zum Direktgeschäft hat zur Folge, dass Relish die jetzige Logistikgrösse nicht mehr benötigt. Darum kommt es zu Veränderungen bei Produktionsstätten und Standorten: Das Headquarter kommt wie erwähnt nach Luzern, der Standort in Sempach wird aufgegeben. Die Vorproduktion wird an einem neuen, noch nicht kommunizierbaren Standort in der Schweiz neu aufgebaut, und es gibt neue Zulieferer, etwa eine Lackiererei, aus der Schweiz. Die Trinity-Gitarren werden in Taiwan gefertigt; Entwicklung, Design und Marketing werden jedoch weiterhin in der Schweiz geleistet.

Den typischen Käufer einer Trinity umschreibt Küng so: «Es ist ein Musiker, der sich mit Videotutorials ausbildet, vielleicht in einer Band spielt zum Spass, keinen Platz für etliche verschiedene Gitarren hat und dennoch möglichst selber bestimmen will, wie seine Gitarre klingt. Bei uns gibt nicht der Hersteller vor, wie eine Gitarre klingt, eben wegen des auswechselbaren Pick-ups. Mit einer Trinity kann man deshalb auch viele verschiedene Genres spielen, ohne gleich immer eine neue Gitarre dafür kaufen zu müssen.» Käufer der Premium-Modelle hingegen seien oft Sammler oder auch sehr ambitionierte Musiker. Auch die Gitarristen von ZZ Top und Motörhead übrigens rocken Relish-Gitarren.

Relish Guitars Switzerland machte laut Küng 2020 erstmals über eine Million Franken Umsatz, im aktuellen «Transition Year» sei es weniger. Küng sagt jedoch: «Im nächsten Jahr werden wir den Rekordumsatz übertreffen. Wir werden unsere patentierte Lösung, das Pick-up-Swapping, neben unseren Premium-Swiss-Made-Modellen weiter über den Massenmarkt in die Welt hinaus tragen, damit sich weitaus mehr Musikerinnen und Musiker unsere Innovation leisten können.»