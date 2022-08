My Migros nicht mehr gratis: Liefergebühren für alle

My Migros Fertig Gratislieferungen: Migros führt Liefergebühren ein Der Lieferdienst My Migros ist ab Montag nicht mehr gratis. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 12.08.2022, 15.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

My Migros: Ab Montag kostet die Heimlieferung. Bild: zvg

Aus dem Strassenbild von Bern sind die kleinen weissen Elektrolieferwagen nicht mehr wegzudenken: 2018 wurde der Lieferdienst My Migros in der Bundesstadt als Pilotprojekt von der Migros Genossenschaft Aare lanciert, seitdem hat er seinen Wirkungsradius ausgeweitet: zuerst in die Berner Agglomeration, dann nach Solothurn und in den Aargau. Seit Frühjahr 2021 ist My Migros auch in Zürich unterwegs.

Anders als beim nationalen Webshop Migros-Online, bei dem die Produkte aus zentralen Lagern ausgeliefert werden, erledigen bei My Migros die Angestellten der nahegelegenen Filiale den Einkauf. Die Vorteile: Die Bestellungen können, sofern vor 11 Uhr aufgegeben, noch am selben Tag ausgeliefert werden, frei wählbare 1-Stunden-Lieferfenster und attraktive Kosten: Denn bei einem Bestellvolumen im Wert von über 80 Franken waren die Lieferungen gratis. Doch damit ist jetzt Schluss.

Unterschiedliche Gebühren je nach Zeitfenster

Ab Montag, 15. August, werden alle Kundinnen und Kunden von My Migros zur Kasse gebeten, wie Migros-Aare-Sprecherin Andrea Bauer bestätigt. Die Auslieferung kostet neu mindestens 3.90 Franken, kann aber bis zu 7.90 Franken betragen – je nach gewähltem Zeitfenster. Die Idee dahinter: Je beliebter die Liefertermine sind, desto höher werden die Liefergebühren. Damit hofft My Migros, die Bestellungen gleichmässiger über den Tag zu verteilen.

Trotz neuer Liefergebühren wird weiterhin ein sogenannter «Kleinmengenzuschlag» von 7 Franken erhoben – neu sogar bis zu einem Bestellvolumen von 100 Franken statt wie bis anhin 80 Franken.

Das Pilotprojekt braucht mehr Einnahmen, um wirtschaftlich erfolgreich zu werden

Die Migros Aare rechtfertigt die Preiserhöhungen damit, dass My Migros Personal benötige, welches den Einkauf zusammenstelle, und Kuriere, welche die Bestellung per Elektrofahrzeug ausliefern würden. «Das alles hat seinen Preis», betont Bauer. Ziel sei es, dass das «Pilotprojekt» mittelfristig zusammen mit Migros-Online in ein nationales und «wirtschaftlich erfolgreiches Modell» überführt werden könne.

Die Bestellungen beim virtuellen Supermarkt Migros-Online kosten – je nach Bestellwert – zwischen 2.90 und 7.90 Franken. Coop-Online wiederum bringt die Waren ab 200 Franken gratis nach Hause.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen