Mycasino Rekordeinnahmen: Online-Boom beim Casino Luzern spült 43 Millionen in die AHV-Kasse Das Casino Luzern war letztes Jahr mehr als 100 Tage geschlossen. Trotzdem setzte es bei den Spieleinsätzen einen neuen Rekord ab. Rainer Rickenbach 11.05.2021, 19.00 Uhr

Der Bruttospielertrag des Grand Casino Luzern beläuft sich für das vergangene Jahr auf fast 94 Millionen Franken. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das ungefähr einer Verdoppelung. Noch weiter zurück waren es jährlich zwischen 35 und 40 Millionen Franken, welche die Casino-Gäste insgesamt in Luzern für Glücksspiele ausgaben.

Der gewaltige Sprung über die 90-Millionen-Franken-Marke geht auf die Onlinespiele zurück. Sie laufen unter der Marke Mycasino und schlugen in den ersten beiden Betriebsjahren voll ein. Rund 70 Prozent oder 69 Millionen Franken der gesamten Spieleinnahmen stammen bereits aus den Internetspielen – Tendenz weiter steigend. Guido Egli, Verwaltungsratspräsident der Kursaal-Casino AG, sagt:

«Wir verfügen heute unter den Schweizer Casinos über die stärkste Position in diesem Geschäft. Unser Marktanteil liegt bei etwa 37 Prozent.»

Es mache sich bezahlt, dass viel Zeit, Arbeit und Geld in den Webauftritt investiert wurde. Von dem geglückten Internetauftritt profitiert auch die AHV: In ihre Kassen flossen im vergangenen Jahr 43 Millionen Franken. Diese Summe ist mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr.

Es gibt im Onlinebereich noch viel Potenzial

Die Spielenden an den Computern und Mobiltelefonen mögen gemäss CEO Wolfgang Bliem die gleichen Spiele wie die Gäste im Casino auch. Sie verbringen die Zeit besonders gerne mit den Cherry-Spielautomaten, bei denen drei Kirschen in einer Reihe den Gewinn bringen. Oder mit Roulette im Casino, bei dem Onlinespieler von zu Hause aus live mitwirken können. «Das umfangreiche Spielangebot ist ein wesentlicher Grund für den Erfolg unseres jüngsten Geschäftsbereiches», ist Bliem überzeugt. Er hatte zusammen mit Verwaltungsratspräsident Guido Egli bereits vor zwölf Jahren erste Weichen für den Internetauftritt gestellt. Als der Bund dann erste Lizenzen vergab, waren die Luzerner bereit und starteten im August 2019 mit ihrem Angebot.

Casino-Luzern-CEO Wolfgang Bliem zeigt das Online-Casino auf dem Smartphone. Bild: Pius Amrein (Luzern, 10. Mai 2021)

Das Geschäft mit den Onlinespielen bietet weitere Wachstumsmöglichkeiten, sind die beiden überzeugt. Denn vor ein paar Jahren ging man davon aus, dass in der Schweiz im Jahr rund 250 Millionen Franken illegal verspielt werden. Egli:

«Es gelang den Schweizer Casinos im vergangenen Jahr, davon 180 Millionen Franken in ihre Kassen umzuleiten. Es bleiben also noch weitere Spieleinsätze von 70 Millionen zu ergattern.»

Allerdings dürfte sich das Wachstum von nun an verlangsamen, da inzwischen mehr und mehr Schweizer Casinos im Onlinegeschäft unterwegs sind. In Luzern betreut ein Team von über 30 Mitarbeitern das neue Geschäftsfeld.

Immerhin keine Entlassungen

Ohne den neuen Onlinebereich wäre das vergangene Jahr für die Spielbranche ein Jahr zum Vergessen gewesen. 101 Tage ruhte wegen der Coronapandemie jeglicher Betrieb und auch in den übrigen Monaten war an volle Auslastung nicht zu denken. Das hinterliess in den Geschäftszahlen der Casino-Gruppe deutliche Spuren. An den physischen Spieltischen und Automaten an der Luzerner Haldenstrasse gingen die Spieleinsätze um mehr als ein Drittel zurück und in den Restaurants sowie Eventbereichen wie dem Casineum war wegen Corona auch nicht viel los.

Es erging allen 21 Casinos in der Schweiz gleich, sie mussten im vergangenen Jahr im herkömmlichen Spielgeschäft einen enormen durchschnittlichen Rückgang von 39 Prozent hinnehmen, wie aus der Branche zu erfahren ist. Immerhin liessen sich in Luzern Entlassungen vermeiden. «Wir hatten zwar Kurzarbeit, doch zu Entlassungen kam es nicht und unsere Mitarbeitenden hatten Ende Monat ihren vollen Lohn auf dem Bankkonto», sagt CEO Bliem. Die ersten Monate dieses Jahres waren ebenfalls geprägt von Zwangsschliessungen; der Spielbetrieb ist erst seit Mitte April wieder im Gange.

Es gibt wieder eine Dividende

Trotzdem glauben Präsident Guido Egli und CEO Wolfgang Bliem, dass es in der zweiten Hälfte des laufenden Jahres wieder aufwärtsgeht. Egli:

«Die Anfragen von Veranstaltern häufen sich und die Covid-Impfungen werden ihre Wirkung nicht verfehlen.»

Dass die Gäste bald ein Impfzeugnis vorzuweisen haben, wenn sie ins Luzerner Casino wollen, ist indes kein Thema. Auf gewachsene Zuversicht deuten auch die Erneuerung des Seegartens und die Generalversammlung hin. Das Restaurant am See wurde neu möbliert und die Menukarte vergrössert. Es trägt nun den Namen Dolce Vita.

Und ausserdem erhalten die Aktionäre zum ersten Mal seit drei Jahren wieder eine Dividende ausbezahlt. Diese beträgt heuer 6 Franken pro Aktie, zuvor waren es 12 Franken. Der Verwaltungsrat schlägt vor, das Gremium vorübergehend auf sieben Mitglieder zu vergrössern. Vorgeschlagen für den zusätzlichen Sitz ist Ralph Müller, CEO des Luzerner Herstellers von Elektronikkomponenten Schurter. Die personelle Aufstockung geschieht mit Blick auf die Erneuerung der Spielbankenkonzession in drei Jahren.