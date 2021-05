Finanzmarkt Nach dem Brexit: Londons Börse sucht nach einem neuen Profil Als EU-Drittstaat experimentiert der britische Finanzplatz mit seinen frisch gewonnenen Freiheiten. Die Schweiz verfolgt die Experimente mit grossem Interesse. Daniel Zulauf 27.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der britische Finanzminister Rishi Sunak hat grosse Pläne für Londons Finanzplatz. Tolga Akmen /

AP afp pool

Bei Neukotierungen von Unternehmen an der Londoner Börse hat künftig die britische Regierung das letzte Wort. So will es jedenfalls Finanzminister Rishi Sunak, der einen entsprechenden Gesetzesvorschlag noch im Juni in die Anhörung schicken wird, wie Medien auf der Insel berichten.

Laut Sunaks Ministerium geht es darum, die Integrität des britischen Finanzmarktes zu sichern und dessen Attraktivität als globaler Finanzplatz zu wahren. Downing Street will Neukotierungen am London Stock Exchange verbieten können, wenn sie den nationalen Interessen zuwiderlaufen.

Die Londoner Börse ist bekannt dafür, dass viele obskure Firmen aus Steuerparadiesen dort Unterschlupf finden. Forderungen nach einer verschärften Regulierung und sind schon Jahre alt. Passiert ist wenig. Immerhin lancierte die Regierung von Theresa May 2019 ein Programm zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Korruption. Doch dessen Umsetzung scheint in der Regierung von Boris Johnson aber keine hohe Priorität zu geniessen.

Vorwärtsstrategie für neuartige Anlagevehikel

Sunaks aktueller Vorstoss muss nicht bedeuten, dass sich daran jetzt etwas Grundlegendes ändert. Das von dem Finanzminister nun geforderte Durchgriffsrecht ist viel eher Teil einer neuen Vorwärtsstrategie für den britischen Finanzplatz.

So hatte die britische Finanzmarktaufsicht Anfang Mai Vorschläge in die politische Anhörung gebracht, wie die Kotierungsbedingungen zu gestalten wären, damit London Europas führender Börsenplatz für sogenannte «Special Purpose Acquisition Companies» werden kann. Spacs, wie diese Firmen im Jargon genannt werden, spriessen in den USA derzeit wie Pilze aus dem Boden. Die Gesellschaften kommen als leere Firmenmäntel an die Börse, um an das Geld von Anlegern zu gelangen. Mit deren Kapital sollen Akquisitionen finanziert und die Firmenhüllen mit wirtschaftlichem Leben gefüllt werden. Spacs buhlen typischerweise mit bekannten Namen aus der Finanzwelt für Kapital. Die Persönlichkeiten werben mit ihrer Glaubwürdigkeit als erfolgreiche Wirtschaftsakteure um die Gunst der Anleger.

Grosses Missbrauchpotenzial

Selbstredend gibt es bei Firmen, die auf einem blossen Versprechen beruhen, erhebliches Missbrauchspotenzial. Deshalb hat auch die hiesige Finanzmarktaufsicht die Schweizer Börse schon vor Monaten angewiesen, ihre Regulierung im Blick auf mögliche Spacs-Kotierungsgesuche so anzupassen, dass der Anlegerschutz und die Transparenz sichergestellt sind. Unter Beobachtung der Schweiz Grossbritannien prescht nun voran. Zu den von der Aufsichtsbehörde vorgeschlagenen Schutzklauseln gehören etwa Bestimmungen über eine Mindestkapitalisierung der Spacs (200 Millionen Pfund), Vorkehrungen zum Schutz der Publikumsanleger und besondere Transparenzauflagen. Damit soll der Finanzplatz London vor einem Bedeutungsverlust bewahrt werden, hat doch die City im Rahmen des Brexit Finanzgeschäfte an EU-Länder verloren und könnte noch weitere Einbussen erleiden.

Klar scheint jedenfalls, dass es die Briten mit der Neupositionierung ihrer Börse ziemlich eilig haben. Nach dem Umzug des britische-niederländischen Konsumgüterriesen Unilever von London nach Amsterdam ist die Londoner Börse in puncto Umsatz hinter den niederländischen Aktienmarkt zurückgefallen.

Auch die Schweiz braucht neue Ideen für den Finanzplatz

Über das Börsengeschäft hinaus versuchen die Briten aber offensichtlich, ihre frisch zurückgewonnenen regulatorischen Freiheiten im Kampf um Marktanteile im europäischen Finanzgeschäft auszuspielen. Ein Experiment, das die hiesigen Finanzplatzakteure mit grösstem Interesse verfolgen. Für die Schweiz ist die Offensivstrategie der Briten von grossem Interesse, wie aus Behörden und Finanzmarktkreisen zu vernehmen ist. Schliesslich brauchts nach der Beerdigung des EU-Rahmenabkommens auch hierzulande neue Ideen.