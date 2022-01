Keine Kassenzettel mehr: Migros geht einen Schritt weiter

Nachhaltigkeit Das Aus der Kassenzettel? Die Migros wirbt für das Einkaufen ohne gedruckten Bon, Coop schickt Quittungen per E-Mail Der Einkauf bei der Detailhändlerin Migros kann jetzt papierlos abgewickelt werden, zumindest von Besitzerinnen und Besitzern einer Cumulus-Karte. Coop hat diese Option schon länger eingeführt. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 04.01.2022, 16.00 Uhr

Ein Auslaufmodell? Kassenzettel der Migros. Keystone

«Kassenzettel gibt es jetzt auch digital, wenn man will», sagt eine Verkäuferin in einem neuen Werbespot der Migros zu einer Kundin – worauf diese mit einem ironischen Klatschen reagiert. Dass dies im Jahr 2022 keine technische Meisterleistung mehr darstellt, ist auch der Detailhändlerin bewusst: «Wurde auch langsam Zeit», schreibt sie im Werbefilm zu ihrem neuesten Projekt.

Angekündigt hat die Detailhändlerin den Schritt letztes Jahr, nun wurde er vollzogen und wird derzeit offensiv beworben. In den vergangenen Tagen hat die Migros Kundinnen und Kunden per Brief auf die neue Möglichkeit aufmerksam gemacht und schaltet Werbung im Fernsehen und in sozialen Medien. Sie kann Papier und damit Geld sparen, wenn ihre Kundschaft auf den Kassenzettel verzichtet. Das ist neu nicht nur an den Self-Checkout-Automaten möglich, sondern auch an bedienten Kassen – allerdings nur für jene, die eine Cumulus-Karte haben und die Migros-App nutzen.

«Unnötiger Papierausdruck»

Dort kann in den Einstellungen die Option «Kassenbelege digital erhalten» aktiviert werden, womit alle Personen, die mit derselben Cumulus-Nummer einkaufen, die Kassenzettel nicht mehr ausgedruckt erhalten. Auf Wunsch könne trotzdem bei jedem Einkauf ein Ausdruck verlangt werden, betont die Migros.

Die Migros schreibt, damit könne die Umwelt geschont werden, indem die Kundschaft «nachhaltig auf den unnötigen Papierausdruck verzichten» könne. Jedes Jahr werden in der Schweiz Kassenzettel im Umfang von mehreren Hundert Tonnen Papier gedruckt.

Wie reagiert Coop?

Der Verzicht darauf wäre ökologisch sinnvoll, erfordert aber Updates der Kassensysteme und Anpassungen, um Belege elektronisch verschicken zu können. Denn Kundinnen und Kunden dürfen in der Schweiz zwar auf einen Kassenzettel verzichten, können aber gemäss Artikel 26 des Mehrwertsteuergesetz jederzeit einen solchen verlangen.

Hinzu kommt, dass viele Kundinnen und Kunden die Möglichkeit schätzen, ihre Abrechnung gleich vor Ort noch einmal kontrollieren zu können. Immerhin: Viele Detailhändler setzen mittlerweile auf umweltfreundliche Bons. So hat Lidl im August vergangenen Jahres angekündigt, neu Bons aus umweltfreundlichem Thermopapier anzubieten. Das Material stamme aus nachhaltiger Waldwirtschaft und sei anders als herkömmliche Bons im Altpapier recycelbar, sagte ein Sprecher zu «20 Minuten».

Coop ist Migros voraus

Darüber hinaus sind die Zettel für Kundinnen und Kunden bei Lidl schon seit 2017 freiwillig, wie CH Media berichtete. Volg führte diese Option später ebenfalls ein.

Bei Coop kann an den Self-Checkout-Kassen schon seit längerem auf den Ausdruck des Kassenzettels verzichtet werden. Damit spart die Händlerin laut Sprecherin Melanie Grüter 65 Tonnen pro Jahr. Ausserdem können Besitzer einer Supercard ähnlich wie nun bei Migros auf den automatischen Ausdruck verzichten, wenn sie die Option des digitalen Kassenzettels in der App aktivieren. «In diesem Fall erhalten sie den Kassenzettel nach jedem Einkauf per E-Mail», sagt Grüter.

