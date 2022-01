Selecta und Starbucks verkaufen Kaffeebecher mit EU-Plastik-Logo

Nachhaltigkeit Ein Latte mit Zucker und lebloser Schildkröte, bitte! Selecta und Starbucks verkaufen Kaffee mit EU-Plastik-Logo Um das nachhaltige Wegwerfen und das Öko-Bewusstsein zu fördern, enthalten Wegwerf-Pappbecher in EU-Ländern neuerdings ein Bild, das für ein schlechtes Gewissen sorgen soll. Auch hierzulande kommt es nun zur Anwendung - obwohl es nicht Pflicht ist. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 31.01.2022, 17.00 Uhr

Das schlechte Gewissen trinkt mit: Die neuen Kaffeebecher mit Plastik-Logo von Selecta. bwe

Sie sind das Symbol der Wegwerf-Mentalität: Take-Away-Kaffeebecher. Trotz Nachhaltigkeitsdebatte obsiegt beim Unterwegs-Konsum oftmals der Wunsch nach praktischem Verzehr. Davon profitieren Händler wie Starbucks, Caffè Spettacolo vom Kioskkonzern Valora oder McDonald's.

Der EU sind die Einweg-Becher allerdings ein Dorn im Auge. Vor allem, weil sie oftmals Plastik enthalten. Deshalb hat sie eine neue Regel eingeführt, die seit vergangenem Sommer in den Mitgliedsländern in Kraft ist. Seither muss auf den Bechern ein Warnlogo angebracht sein, das die Kundschaft auf den Plastikanteil hinweist.

Schwimmender Kaffeebecher

Seit Juli 2021 gilt das neue Plastik-Warnlogo in der EU. EU

Ein rotes Verbotszeichen betont, dass man den Becher nicht einfach auf dem Boden werfen darf. Doch im Visier der EU ist nicht nur das Littering, sondern auch das Gewissen der Kundschaft. Denn gleich neben dem Verbotszeichen ist eine Meeresschildkröte zu sehen, mit hängendem Kopf und einem schwimmenden Kaffeebecher darüber. Ob sie bloss traurig oder gar leblos ist, ist Interpretationssache.

In der Schweiz gelten diese Regeln nicht. Dennoch ist das neue EU-Plastik-Logo nun auch hier im Umlauf. So ist es seit einiger Zeit auf den Kaffeebechern der Snackautomatenfirma Selecta abgedruckt. «Sicherlich gibt es noch einige alte Becher, die im Umlauf sind, aber alle neuen Becher enthalten das Logo», sagt Sprecherin Sarina Künzli.

EU-Logo auf in der Schweiz präsent

Der Grund für die Logo-Verwendung: «Die Schweiz ist zwar nicht Teil der EU, aber wir werden in allen Ländern, in denen Selecta aktiv ist, die gleichen Becher verwenden», sagt Künzli. Sprich, es ist wohl schlicht einfacher und günstiger, nur eine Bechervariante zu bestellen, anstatt eine separate mit einem «Swiss Finish». Im vergangenen Jahr hat der Konzern insgesamt 700 Millionen Kaffee- und Tee-Becher abgegeben - 61 Millionen davon in der Schweiz.

Die meisten Becher bezieht Selecta beim finnischen Verpackungskonzern Huhtamaki. Laut Künzli ist die «minime» Plastikbeschichtung insbesondere am Rand nötig. «Papier alleine würde sich auflösen, wie man es manchmal bei Papier-Strohhalmen sieht, die sich im Getränk beinahe auflösen und bei denen es unangenehm wird, diese in den Mund zu nehmen.»

McDonald's verzichtet auf das EU-Logo

McDonald's verkauft mit der Marke McCafé diverse Kaffee-Getränke. Severin Bigler

Dass die Becher Plastik enthalten, sei vielen Konsumenten nicht bewusst, sagt Künzli. Insofern erhoffe man sich durch das Logo einen positiven Einfluss bei der korrekten Entsorgung. Heisst: Manche Personen werfen den Becher fälschlicherweise wohl mit dem Karton- oder Papierabfall weg, anstatt im herkömmlichen Kehrichtabfall. Laut Branchenangaben haben die Becher einen Plastikanteil zwischen 5 und 10 Prozent.

Und was ist mit den anderen Kaffee-Verkäufern hierzulande? Jae Ah Kim, Sprecherin von McDonald's Schweiz sagt, dass man den hiesigen Gesetzen und Vorschriften folge. Und hier sei das EU-Schildkröten-Logo nun mal nicht Pflicht. Der Plastikanteil beim Becher sei nötig, um ihn dicht zu machen.

Valora nutzt Logo nur in EU-Märkten

Nichtsdestotrotz sei die Vermeidung von Einweg-Verpackung mit Plastik ein wichtiges Thema bei McDonald's, sagt Kim. «Unsere Speiseverpackungen bestehen heute bereits zu 90 Prozenten aus nachwachsenden Rohstoffen wie Papier und Karton.» Und bis 2025 solle der Plastikanteil nur noch 2 Prozent betragen.

Das Valora-Format Caffè Spettacolo bringt es in der Schweiz auf rund 30 Standorte. Bruno Kissling / OLT

Der Valora-Konzern gehört hierzulande zu den grössten Kaffeeverkäufern mit seinen Formaten Avec, K-Kiosk, Brezelkönig und Caffè Spettacolo. Aber auch in Deutschland ist Valora an Bahnhöfen und Tankstellen präsent mit Ketten wie Backwerk und Ditsch. Dort komme das Logo auf den Bechern zur Anwendung, sagt Sprecher Martin Zehnder. In der Schweiz verzichte man vorerst darauf.

Anders der US-Konzern Starbucks: Laut Sprecherin Debora Hofmann verwendet man aktuell noch Restbestände. «Danach werden die Becher mit dem von der EU vorgeschriebenen Logo auch in der Schweiz verwendet.» Dies, obwohl er hierzulande gar nicht Pflicht ist. Der Konzern habe sich dazu verpflichtet, sagt Hofmann, Einwegplastik und Abfall in den Filialen bis 2030 um die Hälfte zu reduzieren. Bis 2025 soll ein Mehrwegbecher-Programm in allen 4000 Filialen in Europa, dem Nahen Osten und in Afrika im Angebot sein. «Ausserdem erheben wir eine Gebühr von 10 Rappen auf Pappbecher, die an den WWF geht und bieten einen Rabatt von 80 Rappen auf Getränke an, wenn ein Mehrwegbecher mitgebracht wird.»

Bund: Becher-Abfall ist problematisch

Patrick Keller, Sprecher des Bundesamt für Umwelt, bestätigt, dass die Schweiz als Nicht-EU-Mitglied das Plastik-Logo nicht verlangt. Dennoch bestünde auch hierzulande Handlungsbedarf bei Einwegprodukten. Das hiesige Umweltschutzgesetz überlässt die Massnahmen bis heute allerdings zu einem grossen Teil der Branche selbst, beispielsweise mit der Einführung kostenpflichtiger Plastiksäcke in Supermärkten.

Take-Away-Produkte sorgen für mehr Littering. Urs Bucher

Zudem verfolge das Bundesamt die Entwicklungen in der EU und prüfe fortlaufend allfällige Anpassungen in der Schweiz. Inwiefern dazu auch das Schildkröten-Logo gehört, sagt Keller nicht. Allerdings bezeichnet er die Einweg-Kaffeebecher als problematisch. «Sie bieten uns zwar viele Annehmlichkeiten im Alltag, führen jedoch zu grossen Abfallmengen, verschwenden aufgrund ihrer kurzen Lebensdauer unnötig Ressourcen und landen infolge Littering in der Umwelt.» Bei Alternativlösungen müsse die gesamte Ökobilanz des Produkts jeweils beurteilt werden. Zudem gelte es, Mehrwegsysteme zu fördern, welche die Abfallmengen reduzieren.

SBB kooperiert mit Start-up

Das Recycling-System von «Kooky». Pascale Weber Photography / Kooky

So arbeiten die SBB beispielsweise seit einigen Monaten mit dem Start-up Kooky zusammen. An verschiedenen Bahnhöfen stehen Behälter, an denen wiederverwendbare Kooky-Becher zur Reinigung abgegeben werden können. Benutzt werden können sie bei Kaffee-Ketten wie Caffè Spettacolo oder Vicafe (CH Media berichtete).

Laut dem Non-Profit-Programm Foodprint werden jährlich etwa 16 Milliarden Einweg-Kaffeebecher verwendet, sei es durch Papier mit Plastikschicht oder Kunststoffe wie Styropor, Polyethylen und Polypropylen, die nur schwer rezyklierbar sind.

