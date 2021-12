Postauto und BLS: Der Bund tut sich schwer mit der Aufarbeitung

Öffentlicher Verkehr Subventionsskandale bei Postauto, BLS und Co: Juristisch sind die Fälle noch lange nicht abgeschlossen Finanziell und unternehmensintern sind die Affären aufgearbeitet, juristisch hingegen tut sich der Bund schwer damit. Florence Vuichard 09.12.2021, 05.00 Uhr

Es ist der Satz, mit dem Susanne Ruoff das Ende ihrer Karriere als Postchefin einläutete: «In einer Ecke der Postauto AG ist etwas Unrechtes geschehen.» Das war Anfang Februar 2018, mittlerweile wurden nebst Ruoff auch die gesamte Postauto-Geschäftsleitung vor die Tür gestellt sowie mehrere Post-Verwaltungsratsräte zum Rücktritt animiert. Und Postauto hat rund 205 Millionen an zu viel kassierten Subventionsfranken an Bund und Kantone zurückerstattet. Juristisch hingegen kommt die Aufarbeitung des Skandals nicht wirklich voran. Das liegt auch am Verwaltungsstrafrecht, das den Bund bei der Handhabung solch grosser Fälle offensichtlich überfordert.