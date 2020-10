Nächste Sendung fällt dem Sparhammer zum Opfer: SRF-Direktorin Wappler streicht auch Tierdoku «Netz Natur» Die beliebte SRF-Sendung mit eigenproduzierten Tierdokumentationen wird eingestellt. Francesco Benini 08.10.2020, 05.00 Uhr

Der Basler Biologe Andreas Moser wurde mit «Netz Natur» zu einer Institution beim SRF. Bild: SRF

Am Dienstag wurde Nathalie Wappler, die Direktorin von Schweizer Radio und Fernsehen, an einer Telefonkonferenz von einer Journalistin gefragt, ob sie weitere Sendungen streichen werde. Wappler verneinte. Sie hatte kurz zuvor schon zum zweiten Mal in diesem Jahr das Ende von Fernseh- und Radiosendungen verkündet: «Eco», «Sportaktuell», «Mini Schwiiz, dini Schwiiz», «52 beste Bücher», «Blickpunkt Religion» und anderes fällt weg.