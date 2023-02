Nestlé-Bilanz 2022: Umsatzplus dank höheren Preisen

Nahrungsmittel Haarige Vierbeiner und Starbucks-Kapseln spülen Geld in Nestlés Kassen – doch das Wachstum hat einen Haken Der Riese vom Genfersee konnte seinen Umsatz im vergangenen Jahr stark steigern, dank des Verkaufs von mehr Tierfutter und Kaffee, in erster Linie aber aufgrund von Preiserhöhungen. Zudem muss Nestlé einen grossen Flop bei seiner Gesundheitsstrategie verkünden. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 17.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Während der Pandemie haben sich viele Haushalte einen Hund oder eine Katze zugelegt. Davon scheint Nestlé mit seinem Tierfutterportfolio profitieren zu können. Getty Images

Mark Schneider wäscht seine Hände in Unschuld. Der Chef des Nahrungsmittelmultis Nestlé konnte den Umsatz seines Konzerns im vergangenen Jahr um 8,3 Prozent auf 94,4 Milliarden Franken steigern. Dies war allerdings in erster Linie möglich dank Preissteigerungen, welche 8,2 Prozent ausmachten. Sprich: Die Kundinnen und Kunden kaufen nicht bedeutend mehr Thomy-Mayonnaise, Kitkat-Schokolade und Nesquik-Pulver – aber sie mussten bedeutend mehr dafür bezahlen.

Nestlé-Chef Mark Schneider. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Schneider hat aber kein schlechtes Gewissen. Die Preiserhöhungen würden die «erhebliche Kosteninflation» widerspiegeln, mit denen auch Nestlé konfrontiert sei. Der Konzern sah sich also gezwungen die Teuerung an die Konsumenten weiterzugeben.

Und dabei bleibt es nicht. Erst kürzlich stellte Schneider zudem gegenüber der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» weitere Preiserhöhungen in Aussicht. Denn das Unternehmen sei von der Teuerung getroffen wie jeder Konsument auch. Mit dem Unterschied, dass Nestlé für das vergangene Jahr einen Gewinn von 9,2 Milliarden Franken ausweisen kann.

Dass dieser nur noch halb so gross war wie im Vorjahr, erklärt sich vor allem damit, dass der Verkauf des Aktienpakets an den Kosmetikkonzern L'Oréal im Jahr 2021 Nestlé viel Geld in die Kasse gespült hatte.

Wie reagieren Coop und Co.?

Welche Produkte demnächst teurer werden, wollte Schneider bei der Präsentation der Jahreszahlen auch auf Nachfrage nicht verraten. Zudem stellt sich die Frage, inwiefern Detailhändler wie Coop, Tesco oder Walmart diese weiteren Preissteigerungen schlucken oder ob sie aus Protest einzelne Nestlé-Produkte aus ihren Regalen verbannen werden.

Dafür zeigt sich Schneider besonders zufrieden mit den Tierfutterumsätzen der Marke Purina. Seit Beginn der Pandemie beobachte man hier ein besonders starkes Wachstum, so der Deutsch-Amerikaner. Tatsächlich haben sich viele Haushalte während den Corona-Lockdowns ein Haustier zugelegt. Allein im vergangenen Jahr stieg der Purina-Umsatz um 14,5 Prozent.

Support aus Seattle

Von links nach rechts: Nestlé-Chef Mark Schneider mit dem baldigen Starbucks-CEO Laxman Narasimhan und Starbucks-Gründer Howard Schultz. Screenshot: Linkedin

Daneben gab das Koffeingeschäft einen Wachstumskick von 8,5 Prozent. Nebst dem löslichen Nescafé und den etablierten Nespresso-Kapseln betreibt Nestlé seit fünf Jahren das Detailhandelsgeschäft der US-Kette Starbucks, mit Bohnen, Kaltgetränken sowie mit Nespresso kompatiblen Kaffeekapseln. Dieses Geschäft hat allein seit 2018 rund 1,5 Milliarden Franken eingebracht. Zur Feier der fünfjährigen Erfolgspartnerschaft besuchte Schneider denn auch kürzlich den Starbucks-Hauptsitz in Seattle und traf sich mit Gründer Howard Schultz und dem baldigen CEO Laxman Narasimhan, um über weitere Wachstumschancen zu diskutieren.

Erfolgreich: Nespresso kompatible Starbucks-Kaffeekapseln. Bild: Laurent Gillieron/Keystone

Doch der von Analysten in der Vergangenheit hochgelobte Schneider muss auch Flops auf seine Kappe nehmen. 2020 übernahm Nestlé die kalifornische Firma Aimmune, die das Medikament Palforzia herstellt zur Behandlung von Erdnussallergien. Vollmundig hiess es bei der Transaktion, man wolle «ein weltweit führendes Unternehmen zur Prävention und Behandlung von Lebensmittelallergien schaffen».

Doch Aimmune hat Nestlés Erwartungen nicht erfüllt, wie Schneider einräumen muss. Ein Verkauf wird geprüft. Künftig will sich Nestlé wieder stärker auf Nahrungsergänzungsmittel und medizinische Ernährung konzentrieren. Dies ist eine herbe Niederlage für Schneiders Gesundheitsstrategie und somit auch für Greg Behar, den langjährigen Leiter der Nestlé-Sparte Health Sciences. Zudem will sich Schneider auch von der erst vor zwei Jahren übernommen US-Essenslieferfirma Freshly wieder trennen.

Neues Gesundheitsrating

Trotz des kleineren Gewinns will Nestlé die Dividende von 2.80 auf auf 2.95 Franken pro Aktie erhöhen. Für das laufende Jahr erwartet Schneider ein organisches Umsatzwachstum zwischen 6 und 8 Prozent.

So sieht das Health Star Rating der australischen und neuseeländischen Regierung aus.

Zudem wird es eine Neuerung aus Kundensicht geben. Schneider kündigt die weltweite Lancierung eines neuen Gesundheitspunktesystem für alle Nestlé-Produkte an. Dieses heisst Health Star Rating und stammt ursprünglich aus Australien und Neuseeland. Schneider betont, dass dieses global anerkannt sei und von der Kundschaft gut verstanden werde. Die Produkte werden mit einem Punktesystem von 0,5 bis 5 Sterne bewertet, je nach Nährwertebilanz in Bezug auf gesättigte Fettsäuren, Zucker oder Salz.

In vielen europäischen Ländern setzt Nestlé auf den Nutriscore. Nun lanciert der Lebensmittelhersteller aber ein weiteres Gesundheitsrating auf seinen Produkten. Bild: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild

Diese Massnahme überrascht, hat Nestlé doch vor einigen Jahren den Nutriscore auf seinen Produkten in Europa eingeführt. Dieses Rating benotet die Artikel auf einer Skala von A bis E.

Ein Nestlé-Sprecher sagt auf Nachfrage, dass sich auf diesen Produkten nichts ändern werde, der Nutriscore bestehen bleibe und das Health Star Rating nicht zum Zug kommt. Ob Produkte mit einem schlechten Nutriscore weniger gekauft werden als solche mit einer guten Bewertung, verrät Nestlé aber nicht. Zuletzt gab der Konzern zudem bekannt, bei ungesunden Produkten auf Werbung zu verzichten, die sich an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren richtet (CH Media berichtete).

Alles anzeigen