Osterhasen So nachhaltig ist Zentralschweizer Schoggi Ostern wird der Schweizer Schokoladenbranche wie immer gute Umsätze bringen. Im Wettbewerb um die Gunst der Schoggi-Geniesser gehört Nachhaltigkeit mittlerweile zu den wichtigen Verkaufsargumenten. So gehen Max Felchlin aus Schwyz und Aeschbach Chocolatier aus Luzern mit Nachhaltigkeit um.

Bei Aeschbach Chocolatier in Root werden Osterhasenformen mit Schokolade gegossen. Bild: Dominik Wunderli (4. April 2022)

Immer wieder gibt es scharfe Kritik an der Situation in den Anbauländern des Kakaos, der Hauptzutat von Schokolade. Kinderarbeit, Armut und Waldrodungen sind immer noch verbreitet. Christian Aschwanden, CEO der Schwyzer Max Felchlin AG, sieht jedoch Fortschritte: «Im Schokoladen-Business wird vermehrt in Bio- und Fairtrade-Zertifizierungen investiert. Treiber sind die Endkunden und ein genereller Trend hin zu nachhaltigeren und rückverfolgbaren Produkten.»

Als Produzent hochwertiger Schokoladenprodukte beliefert Felchlin auch viele Zentralschweizer Betriebe, darunter etwa die Confiserie Bachmann in Luzern oder Baggenstos Spezialitäten in Altdorf. Die Beschaffung des Rohstoffs Kakao hat das Traditionsunternehmen längst komplett selbst in die Hand genommen.

Seit mehr als 20 Jahren kauft es direkt bei den Produzenten in den Ursprungsländern ein. «So sind wir nicht von einem Zwischen- oder dem Börsenhandel abhängig und können immer selbst entscheiden, aus welchen Gebieten wir importieren und aus welchen nicht.» Interne Richtlinien bestimmen, wie der Import abläuft. Die Standards gehen dabei über die Fairtrade-Standards hinaus, so Aschwanden.

Einkaufspreise höher als Fair-Trade-Preis

Der Kakao stammt nicht von grossen Plantagen, sondern aus kleinbäuerlichen Strukturen. Die Bauern betreiben einen Garten mit vielen Früchten und Gemüsen hauptsächlich zur Selbstversorgung. Der angepflanzte Kakao bildet dabei oft einfach ein Zusatzeinkommen. Die in Kooperativen organisierten Bauern liefern ihren Kakao meist schon fermentiert an eine zentrale Sammelstelle, wo er getrocknet, kontrolliert und direkt an Felchlin geliefert wird.

Aussergewöhnlich sind die Einkaufspreise: Sie liegen nicht nur immer über dem offiziellen Börsenpreis, sondern in der Regel auch deutlich über dem Fair-Trade-Preis, welcher vom Börsenkurs abhängig ist. Aschwanden betont, dass die Preise nicht als Almosen oder Spenden zu verstehen sind. «Unsere Bauern machen einen tollen Job und sortieren für uns eine ganz besondere Kakao-Qualität aus. Dafür werden sie angemessen bezahlt.» Felchlin strebe langfristige und qualitativ gute Geschäftsbeziehungen auf Augenhöhe an – mit gemeinsam vereinbarten Zielen und Werten. «Dafür sind dann auch die Preise langfristig stabil.»

Der Schutz der natürlichen Ressourcen, von denen ja das langfristige Einkommen der Bauern und ihrer Nachkommen abhängt, gehört ebenso zu den Felchlin-Grundregeln. Manchmal gelingt da etwas Besonders. So war es etwa in Bolivien möglich, die Schokoladeninseln vor der Zerstörung durch Holzfäller und der Viehzucht zu bewahren. Diese Waldinseln inmitten der bolivianischen Feuchtsavanne beheimaten einen Wildkakao, aus dem Felchlin eine Gourmetschokolade herstellt. Der Verein «GEO schützt den Regenwald» unterstützt seit kurzem die Vermarktung.

Aeschbach kommt ohne Palmfett aus

Blick in die Produktion von Aeschbach Chocolatier. Bild: Dominik Wunderli (Root, 4. April 2022)

Das Luzerner Unternehmen Aeschbach Chocolatier bekommt für seine Pralinen und Trüffel UTZ- und Cocoa-Life-zertifizierte Schokolade an den Produktionsstandort in Root geliefert. Das Label UTZ gehört mittlerweile zur Rainforest Alliance. «Die Zertifikate sind sehr verlässlich», sagt CEO Markus Aeschbach. Auch bei den Zutaten wird an der Nachhaltigkeit gearbeitet. Palmfett ist wichtig für die Konsistenz und den Geschmack der Füllungen – aber auch ein umstrittener Rohstoff, da der Ölpalmenanbau Regenwald in Südostasien und Südamerika zerstört. «Mittlerweile haben wir unser gesamtes Sortiment umgestellt und kommen ohne Palmfett aus», sagt Aeschbach.

Stattdessen wird eine Mischung aus Kakaobutter und anderen pflanzlichen Fetten verwendet. Welche, verrät Aeschbach nicht. «Es ist eine von uns entwickelte Rezeptur.» Die Suche nach geeigneten Ersatzstoffen gestaltet sich immer etwas schwierig, weil sie oft einen Eigengeschmack besitzen und diesen an die Schokolade abgeben.

Das ist auch bei den Verpackungen so, einem weiteren wichtigen Nachhaltigkeitsaspekt. Die Kunden legen Wert darauf, dass die Folien keine «unsinnigen Mengen Plastikmüll» verursachen. Es gibt biologisch abbaubare Folien, aber da müssen sich erst die passenden Lieferanten finden. Aeschbach hat eine eigene Lösung entwickelt, eine Verbundfolie auf Papierbasis. «Auch hier müssen wir aufpassen: Die Folie kann schnell zu stark grasig riechen. Und die Schokolade übernimmt dann den unerwünschten Geschmack.»

Manufaktur ohne fossile Energien

Seit Anfang 2022 ist das gesamte Unternehmen als klimaneutral zertifiziert. Das geht natürlich nicht ohne Kompensationen, denn allein der Transport des Kakaos verursacht einige Treibhausgasemissionen. «Aber wir senken kontinuierlich unseren CO 2 -Fussabdruck, dadurch wird auch der Anteil der Kompensationen immer kleiner», so Markus Aeschbach.

Die Verarbeitung der Schokolade in der Rooter Manufaktur läuft schon komplett ohne fossile Energien. Die Fotovoltaikanlage auf dem Flachdach deckt bis zu 25 Prozent des für die Produktion benötigten Stroms ab, ein weiterer Ausbau ist geplant. Zudem wird Grundwasser zur Kühlung der Produktionsanlagen genutzt, und die Heizung läuft über eine Wärmerückgewinnungsanlage.

Aeschbach betrachtet Nachhaltigkeit als «Riesenthema». Die Kunden achteten genau darauf, auch Businesskunden wie Banken oder Versicherungen. «Wir können da unsere Nachhaltigkeitsmassnahmen in die Waagschale werfen. Das ist ein Vorteil gegenüber den Mitbewerbern.»

