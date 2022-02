Konsumenten und Banken sind schuld, dass das Bargeld verschwindet

Nationalbank Wer macht dem Bargeld den Garaus? Es sind die Konsumentinnen und Konsumenten ‒ und wohl auch die Banken Eine neue Zahlungsmittelumfrage der Nationalbank zeigt: Jedes zehnte Unternehmen in der Schweiz hat während der Pandemie die Akzeptanz von Bargeld eingeschränkt. Daniel Zulauf 17.02.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Rückzug: Das Bargeld. Christian Beutler / KEYSTONE

Das Bargeld ist auf dem Rückzug. Und der Trend zum kontaktlosen Zahlen hat sich während der Pandemie beschleunigt. Eine neue Zahlungsmittelumfrage der Nationalbank bei Schweizer Unternehmen bestätigt die Veränderungen des Zahlungsverhaltens, die schon im Jahr 2000 in einer Befragung von Privatpersonen deutlich geworden sind.

Zehn Prozent der befragten Firmen gaben an, während der Pandemie die Akzeptanz von Bargeld eingeschränkt zu haben. Gleichzeitig haben 16 Prozent die Akzeptanz bargeldloser Zahlungsmittel erhöht. Befragt zu den Gründen für die veränderte Zahlungsmittelakzeptanz nannten die meisten an erster Stelle das Kundenbedürfnis. Auch Hygieneüberlegungen wurden angeführt, diese dürften aber vor allem zu einer Erhöhung der Akzeptanz von kontaktlosen Zahlungsmitteln geführt haben, heisst es in der Nationalbank-Studie.

Die Studie liefert ein Argument gegen Verschwörungstheorien

Diese Erkenntnisse sind vielleicht nicht überraschend, aber sie erscheinen dennoch geeignet gewisse Verschwörungstheorien zu widerlegen, die während der Pandemie weltweit zirkuliert haben. So machte unter anderem das Argument die Runde, die teilweise restriktiven staatlichen Hygienemassnahmen hätten mitunter zum Ziel, dem Bargeld den Garaus zu machen, um die Kontrolle der Behörden über ihre Bürger zu erhöhen.

Stattdessen legen mindestens die vorliegenden Zahlungsmittelumfragen der Nationalbank nahe, dass der Anstoss für die Veränderungen beim Zahlungsverhalten von den Konsumentinnen und Konsumenten und somit vom Wettbewerb ausgeht.

Den Banken ist das Bargeld ein Dorn im Auge

Naheliegend ist aber auch, dass die Finanzbranche und allen voran die Banken ein erhöhtes Interesse an einem höheren Anteil kontaktloser Zahlungsmittel haben. Der Bargeldverkehr birgt beträchtliche Kosten für die Banken und eine breitere Verwendung anderer Zahlungsmittel gibt Raum für zusätzliche Gebühreneinnahmen. So lässt sich seit 2020 ein deutlicher Rückgang der Bancomaten im Land feststellen. Auch die Filialnetze werden zunehmend ausgedünnt.

Totgesagte leben länger ‒ das dürfte auch für Noten und Münzen gelten

Rund 38 Prozent der Unternehmen, welche Zahlungen über Filialen von Banken oder der Post erledigen, erwarten in den nächsten Jahren einen weiteren Rückgang der lokalen Bargeldinfrastruktur, heisst es in der Studie. Rund 30 Prozent der befragten Firmen würden darauf mit einer Reduktion der Bargeldnutzung reagieren. Weiter knapp 20 Prozent würden sonstige, nicht bekannte Massnahmen ergreifen. Aber immerhin geben auch 37 Prozent der Unternehmen an, im Fall eines Rückganges der lokalen Bargeldinfrastruktur keine Massnahmen ergreifen zu wollen.

Totgesagte leben bekanntlich länger. Das gilt mit Bestimmtheit auch für das Bargeld, das sich gerade in der Schweiz einer traditionell grossen Beliebtheit erfreut.