Topmanager von Zurich spricht über seine Parkinsonerkrankung

Nervenkrankheit Ein Manager bricht ein Tabu und spricht über seine Krankheit: «Es war hart zu akzeptieren, dass es keine Heilung gibt» Der ehemalige Zurich-Manager Gary Shaugnessy ist an Parkinson erkrankt. Er will sich nicht von seiner Krankheit definieren lassen. Roman Schenkel 11.09.2021, 05.00 Uhr

Liebt den Extremsport: Gary Shaugnessy beim Connemara-Marathon in Irland 2019. PD

Gary Shaugnessy stutzt. Wie immer nach einem Referat stöbert er durch das schriftliche Feedback seiner Mitarbeitenden. Am Vortag hatte er als Chef von Zurich UK eine neue Strategie vorgestellt. «Wenn unser CEO so nervös ist, dass er zittert, wenn er über unsere Strategie spricht, warum sollten wir ihm dann glauben?», hatte ein Mitarbeiter als Rückmeldung geschrieben.

In diesem Moment wird Shaugnessy klar, dass er proaktiver mit seiner Krankheit umgehen musste. Knapp ein Jahr zuvor hatte er die Diagnose Parkinson erhalten. Nur seine engsten Mitarbeitenden wussten von seiner Erkrankung.

Das offizielle Foto als Zurich-Manager. PD

Kurz vor Weihnachten 2014 hatte er das Zittern erstmals bemerkt. Der Zeigefinger an seiner rechten Hand bewegte sich unkontrolliert auf und ab. Ein paar Tage später wiederholte sich das Phänomen, diesmal im einen Bein. Shaugnessy dachte sich nichts Schlimmes dabei, dennoch ging er zu seiner Ärztin.

Sie vermutete, dass es stressbedingt sei und sagte ihm, er solle in einem Monat noch einmal kommen. «Mein Job war stressig, aber ich liebte ihn.» Zum Ausgleich trieb er viel Sport, erzählt der heute 54-Jährige bei einem Videointerview. Die Produkte, die er als Versicherungsvertreter verantwortete, waren nie teil seines Privatlebens. Er sagt:

«Ich hatte nie gesundheitliche Probleme – ausser, dass ich meine Nase mehrfach auf dem Fussballfeld gebrochen hatte.»

Das Zittern verschwand aber nicht. Ein Neurologe brauchte nicht lange, um herauszufinden, was dem Manager fehlte. Er stellte ihm einige Fragen und liess ihn im Gang auf und ab gehen. «Dann sagte er mir, dass ich wohl Parkinson habe», erzählt Shaugnessy. Ein Scan seines Gehirns bestätigte die Diagnose. Das war vor sechseinhalb Jahren.

Parkinson ist die am schnellsten wachsende neurologische Krankheit

Parkinson ist eine fortschreitende neurologische Erkrankung, die durch einen Verlust von Nervenzellen im Gehirn verursacht wird. Diese Zellen produzieren einen chemischen Stoff Namens Dopamin, der die Bewegungen des Körpers reguliert – vom Gehen und Sprechen bis hin zum Schreiben und Lächeln.

Der Verlust an Dopamin führt zu zahlreichen Symptomen wie unwillkürlichem Zittern, langsamen Bewegungen sowie steifen, unbeweglichen Muskeln. Weltweit leben schätzungsweise 10 Millionen Menschen mit Parkinson. Es ist die am schnellsten wachsende neurologische Krankheit.

Shaugnessy wusste nicht, was ihn erwartet. Zuerst sei der Schock gross gewesen. «Hart zu akzeptieren war vor allem, dass es keine Heilung gibt», sagt er. Das habe ihm auch auf die Psyche geschlagen. Er erzählt:

«Ich wurde nicht depressiv, aber ich hatte Mühe die vielen Fragen zu verarbeiten.»

Wird er in Zukunft pflegebedürftig sein? Was bedeutet es für seine Frau und seine Familie? Kann er seinen Beruf noch ausüben? Wie schnell wird sich der Gesundheitszustand verschlechtern?

Schlafprobleme, Verlust des Geruchsinns, veränderte Stimme

Symptome und Verlauf sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich. «Jeder hat einen anderen Weg, und es kann lange dauern, bis sich Parkinson von einer leichten zu einer schweren Form entwickelt», sagt der Engländer. Er habe bis jetzt Glück gehabt. Schlafprobleme begleiten ihn.

«Das letzte Mal durchgeschlafen habe ich vor einer Ewigkeit.» Sein Geruchssinn ist weg, «zum Glück habe ich noch meinen Geschmackssinn», sagt er und lacht. Seine Stimme ist weicher und heller geworden. Und natürlich das Zittern.

Mit den Medikamenten kann er die Symptome ziemlich gut maskieren. Dazu muss er aber einen genauen Plan befolgen. «Bei der ersten Einnahme kann der Dopaminspiegel in die Höhe schnellen und meinen Tremor verschlimmern.»

Zudem dauert es rund 20 Minuten bis die Medikamente zu wirken beginnen. Und wenn die Wirkung nachlässt, kehrt das Zittern zurück. Während des Interviews ist davon nichts zu spüren, erst gegen Ende beginnen seine Mundwinkel nervös zu zucken.

«Meine Frau Janet hat mich stark unterstützt»: Gary Shaugnessy mit seiner Frau Janet. PD

Seine Frau Janet habe ihn stark unterstützt. «Sie war grossartig», sagt Shaugnessy. Immer wenn er wieder einmal verzweifelt gewesen war, habe sie ihn daran erinnert, dass die Krankheit langsam fortschreite und dass er sich auf das fokussieren müsse, was er kann. «Diese Erkenntnis war für mich ein Wendepunkt. Das gab mir Perspektive.»

Er habe gelernt, sich nicht über triviale Dinge aufzuregen, sondern sich auf die wirklich wichtigen Punkte zu fokussieren. «So sehr ich meinen Zustand hasse, ohne Parkinson hätte ich diese Sicht nicht erhalten.»

Das Sportfieber hat nicht nachgelassen

Der Sport ist ihm wichtig geblieben, wenn nicht sogar extremer geworden: Seit seiner Erkrankung ist er 25 Marathons gerannt. «Meine Zeiten mit Parkinson sind gar nicht so viel langsamer als vorher», sagt er. 2018 schaffte er selbst den Jungfraumarathon.

2019 ist er von Zürich nach Hampshire geradelt. Und im Oktober will er zusammen mit einem Partner den Weltrekord im «24-Stunden-Dreibein-Lauf» knacken. Dabei ist ein Bein an eines des Partners gebunden. 116 Kilometer sind gefragt.

1340 Kilometer mit dem Velo von Zürich nach Hampshire. PD

Auch seine Karriere ging weiter – nach oben. Zweimal wurde er befördert, zuletzt in den Vorstand des Versicherungskonzerns und war dort für Europa, Mittlerer Osten und Afrika zuständig.

Seine Krankheit publik zu machen, war für ihn die richtige, aber keine einfache Entscheidung. «Ich will auf keinen Fall durch Parkinson definiert oder anders behandelt werden», sagt er. Empathie sei in Ordnung, er wolle aber kein Mitleid. «Ich will nach meiner Leistung und meinem Verhalten bewertet werden, nicht nach meiner Diagnose.»

Seine Befürchtungen waren nicht gerechtfertigt. Er habe von seinen Mitarbeitenden keine Sonderbehandlung erhalten. Als Präsident von «Parkinson UK» ermutigt er andere Parkinsonkranke, es ihm gleich zu tun. Die Krankheit soll sichtbarer werden. «Es darf nicht sein, dass sich Menschen mit Parkinson verstecken müssen», sagt er.

Er war nicht mehr derselbe Chef wie zuvor

Als Chef habe er sich aber schon verändert. «Früher ging ich voran, riss die Projekte an mich und dachte, ich wüsste alles besser. Nach meiner Diagnose habe ich versucht, das Beste aus meinen Teams herauszuholen», erzählt er. Er sah seine Aufgabe vor allem darin, seinen Kolleginnen und Kollegen Hindernisse aus dem Weg zu räumen. «Ich spürte, dass ich auch als Coach viel bewirken kann.

Nach rund drei Jahren entschied Shaugnessy doch kürzer zu treten und aus der Zurich-Geschäftsleitung auszutreten. «Ich wollte nicht an den Punkt kommen, an dem mir jemand anderes sagen muss, dass ich zurücktreten soll.» Diesen Entscheid sollte er treffen können, nicht Parkinson.

Präsident der gemeinnützigen Stiftung des Versicherungskonzerns

Doch Nichtstun würde nicht zu ihm passen. Nach seinem Rücktritt blieb Gary dem Versicherungsunternehmen als Senior Advisor verbunden und wurde zudem Vorsitzender der «Z Zurich Foundation». Die gemeinnützige Stiftung ist das karitative Hauptinstrument des Versicherungskonzerns.

Sie arbeitet mit Zurich-Mitarbeitenden, Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen zusammen, um eine bessere Zukunft für bedürftige Menschen zu schaffen. In der Schweiz unterstützt sie gemeinsam mit Zurich Schweiz die Ombudsstelle für Kinderrechte. «Wir konzentrieren uns auf Projekte im Bereich des Klimawandels, psychisches Wohlbefinden und soziale Gerechtigkeit», erklärt er.

Gary Shaugnessy versorgt Obdachlose in Lissabon mit Lebensmitteln, zusammen mit Antonio Bico, CEO von Zurich Portugal. PD

Während der Pandemie sei die Stiftung besonders gefordert gewesen. Unter anderem unterstützt sie die Bemühungen von UNICEF, den Impfstoff auch den einkommensschwachen Ländern zukommen zu lassen. Die Z Zurich Foundation führt dazu noch bis Ende Jahr eine Spendenkampagne durch. Ende Juni konnte UNICEF bereits die Mittel für die Lieferung von über 2,5 Millionen COVID-19-Impfdosen überreicht werden.

«Die Welt erfährt eine enorme Menge an Schmerz. Die Impfstoffe sind unser Weg aus dieser Situation.» Er habe schon immer mit gemeinnütziger Arbeit geliebäugelt. «Mich bei der Z Zurich Foundation zu engagieren und dadurch anderen Menschen zu helfen, gibt mir Kraft.»