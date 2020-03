Neue Abteilungsleiterin Arbeitsmedizin bei der Suva Anja Zyska Cherix folgt auf Claudia Pletscher. 27.03.2020, 14.01 Uhr

(mim) Beim Luzerner Unfallversicherer Suva kommt es zu einem Wechsel in der Abteilung Arbeitsmedizin. Anja Zyska Cherix übernimmt die Leitung von Claudia Pletscher, die nach rund 20 Jahren in der Suva frühzeitig in Pension geht. Anja Zyska wird die neue Funktion per 1. Juni 2020 antreten, teilt die Suva mit.

Anja Zyska arbeitet seit 2018 als Arbeitsmedizinerin in der Suva. Parallel war die 48-Jährige als selbständige Arbeitsmedizinerin tätig und betreute dabei unter anderem mehrere Altersheime in arbeitsmedizinischen Fragen. Sie ist seit 2016 Präsidentin des Verbands Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte und seit 2015 Mitglied der Delegiertenversammlung der FMH, der Ärztekammer und verschiedener Gremien.

Nach dem Medizinstudium in Deutschland und Lausanne startete sie ihre Laufbahn vor 18 Jahren am Lausanner Universitätsspital CHUV und arbeitete als Assistenzärztin im Rahmen ihrer allgemein-internistischen und arbeitsmedizinischen Weiterbildung in verschiedenen Kliniken. Anja Zyska promovierte 2014 an der Universität Lausanne, erlangte im Jahr 2015 ihren Facharzttitel für Innere Medizin und 2016 einen zusätzlichen Facharzttitel in Arbeitsmedizin.