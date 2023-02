Bio-Abzocke bei Coop und Migros? Diese Grafik wirft Fragen auf

Neue Berechnungen Abzocke bei Coop und Migros? Der Aufpreis für Bioprodukte ist jedenfalls nicht überall gleich gross Die Bio-Margen im Detailhandel bleiben ein gut gehütetes Geheimnis. Neue Berechnungen des Preisüberwachers befeuern den Verdacht, dass unter dem Strich für die Händler doch mehr Gewinn übrig bleibt. Pascal Michel 4 Kommentare 15.02.2023, 11.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Preisüberwacher hat auch die Margen auf Biobananen untersucht. Gaetan Bally / Keystone

Bananen, Eier, Rüebli, Kartoffeln, Milch und Weissmehl: Diese und acht weitere Bioprodukte hat Preisüberwacher Stefan Meierhans mit ihren konventionellen Pendants verglichen. Er wollte herausfinden, ob die Schweizer Detailhändler bei Bioqualität systematisch höhere Margen verrechnen. Dazu nutzte er seine Kompetenzen. Denn Meierhans’ Behörde kann als eine der wenigen in der Schweiz von privaten Unternehmen sensible Daten zu ihrer Preisgestaltung herausverlangen.

Das Resultat der sogenannten «Vorabklärung» des Preisüberwachers: In vier von fünf Fällen löste das biologische Lebensmittel eine höhere absolute Bruttomarge – also die Differenz zwischen Verkaufs- und Einkaufspreis – aus als das konventionelle. Das heisst: Vor Abzug der Kosten für Vertrieb, Werbung oder Verwaltung blieben für Migros, Coop, Aldi und Lidl bei Bioprodukten mehr übrig als bei Lebensmitteln ohne Label.

Die Frage ist nun, ob die Händler mit diesem «Bio-Zuschlag» lediglich die höheren Aufwände für die Vermarktung dieser Produkte decken – oder ob sie das Geld in die eigene Tasche leiten.

Bio muss öfter heruntergesetzt werden

Tatsächlich fallen bei Bioprodukten zusätzliche Kosten an. Die Rohstoffe müssen teilweise separat gelagert werden. Es braucht spezielle Verpackungen. Die Händler geben viel Geld für die Bewerbung von Biolebensmitteln aus, um sich als nachhaltiges Unternehmen darzustellen. Die Rede ist auch davon, dass Bio als «Nischenangebot» weniger Skaleneffekte möglich mache. Coop nannte gegenüber dem Preisüberwacher einen weiteren Grund: die höheren «Liquidationskosten». Demnach müssen Bioprodukte häufiger heruntergesetzt und als Aktionen verkauft werden, da «Bio […] in der Regel schlechter [läuft] als konventionell, da [es] als teurer wahrgenommen wird».

Preisüberwacher Stefan Meierhans. Alessandro Della Valle / Keystone

Unabhängig überprüfen lassen sich diese Zusatzkosten nicht. Denn die Kalkulationen der Grossverteiler stehen unter Verschluss. Wie brisant die Daten sind, zeigte die Reaktion der Migros auf die Untersuchung des Preisüberwachers. Sie rückte zwar Daten heraus – erreichte aber, dass diese nur geschwärzt oder anonymisiert publiziert werden konnten. Schliesslich handle es sich um «Geschäftsgeheimnisse», so der Grossverteiler. Migros wie Coop betonen, dass sie «unter dem Strich», also bei der Nettomarge, mit Bioprodukten nicht mehr Gewinn erwirtschaften als mit herkömmlichen Lebensmitteln. Bei der Migros liegt die Nettomarge insgesamt bei 2,3 Prozent, bei Coop sind es 1,8 Prozent.

Zweifel daran, ob die höhere Bruttomarge tatsächlich durch die Mehraufwände zu rechtfertigen ist, weckt eine Grafik des Preisüberwachers. Sie zeigt, dass für dasselbe Bioprodukt die Händler sehr unterschiedliche Zuschläge berechnen. Bei einem untersuchten Lebensmittel kalkulierte ein Händler mit einer dreimal tieferen Bruttomarge als der Konkurrent – offenbar konnte er damit seine Aufwände ausreichend decken (siehe Grafik, Produkt 6).

In einer wohlwollenden Lesart lassen sich die Unterschiede wie folgt erklären: Wer zum Beispiel wie Coop Produkte mit der Bio-Suisse-Knospe zertifizieren lässt, hat höhere Kosten. Wer grosse Werbekampagnen fährt, muss diese finanzieren. Wer ein grosses Bio-Angebot offeriert, muss auch mehr Abschreiber tätigen und die Mitarbeitenden schulen.

Dennoch kommt der Preisüberwacher zum Schluss, dass sich auch mit diesen Mehrkosten die Margen nicht «plausibilisieren» liessen. «Selbst wenn man entsprechende Mehrkosten für verstärkten Aufwand bei Liquidationen und Warenabschreiber in der Verkaufsstelle den Bioprodukten anrechnet, so wiesen noch rund 60 bis 70 Prozent der betrachteten Bioprodukte eines Grossanbieters eine höhere resultierende Nettomarge – in Franken, nicht prozentual – auf als ihr konventionelles Pendant», schreibt Meierhans.

Wohlgemerkt handelt es sich hier bereits um die Nettomarge, also um den Gewinn, der trotz grösserer Aufwände gemäss Berechnung des Preisüberwachers reichlicher ausfällt. Das wäre denn auch die weniger wohlwollende Lesart: Die Händler schöpfen bei gewissen Bioprodukten schlicht die Kaufkraft einer finanzkräftigen Kundengruppe ab.

Neuseeland will sein Duopol knacken

In Neuseeland bilden wie in der Schweiz zwei Detailhändler ein eigentliches Duopol: Woolworths und Foodstuffs. Seit kurzem müssen sie um ihre Stellung bangen: Denn die neuseeländischen Wettbewerbshüter haben interveniert. Dass die beiden Händler in den vergangenen Jahren kaum neue Konkurrenz bekommen hatten, schreckte die Behörde auf. In einem umfassenden Bericht schlägt diese einschneidende Massnahmen vor, um die Macht des Duopols zu brechen und den Markteintritt von neuen Konkurrenten zu erleichtern.

Ebenso soll die Verhandlungsposition der Lieferanten gestärkt werden und eine eigene Aufsichtsbehörde den Detailhandel überwachen. Auch die neuseeländische Politik macht klar, dass sich die Händler bewegen müssen. Der zuständige Minister hat den Unternehmen jetzt ein Jahr Zeit gegeben, um zu handeln – ansonsten reguliere man die Preise.

In der Schweiz hält sich die Wettbewerbskommission (Weko) zurück. «Wir beobachten die Verhältnisse und Entwicklungen in verschiedenen Märkten der Schweiz. Ausländische Erkenntnisse und Studien, auch jene von ausländischen Wettbewerbsbehörden, fliessen in unsere Überlegungen ein», sagt der stellvertretende Weko-Direktor Frank Stüssi auf Anfrage.

Für die Eröffnung eines formellen Verfahrens benötige man jedoch konkrete Hinweise auf einen Gesetzesverstoss. Seit einem Jahr hat die Behörde neu die Möglichkeit, gegen relativ marktmächtige Unternehmen vorzugehen. Doch auch hier brauche es zuerst eine Anzeige, betont Stüssi.

Weko könne mehr tun, findet der Konsumentenschutz

So eng abgesteckt sei der Spielraum der Weko nicht, findet hingegen Sara Stalder, Geschäftsleiterin des Konsumentenschutzes. Im Gesetz heisse es nämlich auch, dass sie «Massnahmen zur Beseitigung oder Verhinderung von Wettbewerbsbeschränkungen» anregen könne. Und sowieso bietet laut Stalder beispielsweise der Bericht des Preisüberwachers Anhaltspunkte genug, um eine Weko-Vorabklärung wie zu den Bio-Margen einzuleiten. Der Preisüberwacher, der den Markt «weiter beobachten will», schreibt darin, ihm lägen mehrere Meldungen über mutmasslich missbräuchliche Preise vor.

Solange solche Meldungen nicht zur Weko gelangen, können Migros und Coop aufatmen. Einzig Wirtschaftsminister Guy Parmelin könnte ein Machtwort sprechen. Er kann die Wettbewerbshüter zu einer Untersuchung verpflichten. Als ehemaliger Verwaltungsrat der mächtigen Agrargenossenschaft Fenaco wird sich Parmelin aber wohl davor hüten, schlafende Hunde zu wecken.

4 Kommentare Stephan Oeschger vor etwa 3 Stunden 2 Empfehlungen Berechnet der Herr Preisüberwacher auch die tatsächliche Marge? Also was nach Abschreiber effektiv übrigbleibt? Da Bio-Produkte noch immer nicht Standard sind, ist die Gefahr für Verderb höher, als bei den häufiger verkauften konventionellen Lebensmittel. Somit muss die Grundmarge höher sein um diese potentiellen Kosten zu decken. Wenn man bedenkt, dass Migros und Coop gerade mal 1 - 2 % Gewinn ausweisen, kann niemand behaupten, dass die Margen zu hoch sind. Am Schluss ist es eine Mischrechnung und die muss aufgehen. Jeder kann selbst entscheiden, ob er das billig Produkt will, welches mit viel Chemie Einsatz produziert wurde, oder doch das höherwertige Bio Produkt will, welches unter den bestmöglichen Umständen produziert wurde. Wir fahren ja auch nicht alle einen Dacia Sandero für 9000.- obwohl auch der bei 99 % aller Autofahrer ausreichen würde. Ausserdem meckert keiner, dass ein vergleichbarer VW Polo fast doppelt soviel kostet. 2 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen