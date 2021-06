Generalunternehmer Neue Besitzer bei Atmoshaus in Sempach Station Beat Niederberger verkauft das Unternehmen nach über 30 Jahren an die GLB Genossenschaft mit Hauptsitz in Langnau im Emmental. 18.06.2021, 17.00 Uhr

V.l.n.r.: Walter Gerber (Unternehmensleiter), Beat und Evelyne Niederberger (Inhaber), Susanne Meer (KV-Leiterin GLB), Hans-Ulrich Baumann (Präsident der Verwaltung) Bild: PD

Die Atmoshaus AG mit Sitz in Sempach Station bekommt neue Inhaber. Für den 66-jährigen Geschäftsinhaber Beat Niederberger sei die Zeit gekommen, einen Teil seiner Firmengruppe an einen Nachfolger zu übergeben, teilte der Generalunternehmer im Bereich Ein- und Mehrfamilienhäuser am Freitag mit. Niederberger besitzt das Unternehmen seit gut 32 Jahren.

Neue Inhaberin ist die GLB Genossenschaft mit Hauptsitz in Langnau im Emmental. Neben den ähnlichen Geschäftsbereichen und der Möglichkeit, Synergien in der Planung und Umsetzung zu bündeln, passen laut der Mitteilung auch die Unternehmenskulturen der beiden Firmen optimal zusammen.

GLB-Chef Walter Gerber sieht im Zusammenschluss mit der Atmoshaus AG «einen Glücksfall». Die GLB ist vorwiegend im Espace-Mittelland und im Kanton Zürich aktiv. Sie bietet nebst der Beratung und Planung Dienstleistungen des Bauhaupt- und Baunebengewerbes an und ist hauptsächlich in den Bereichen Umbau, Renovation und Sanierung sowie Energie tätig. Demgegenüber ist die Atmoshaus AG eine Anbieterin von individualisierbaren Einfamilien- und Doppelfamilienhäusern sowie von Mehrfamilienhäusern und Siedlungsbauten. Ihr geografischer Schwerpunkt liegt zwischen den Gebieten Bern und Ostschweiz.

Keine Veränderungen beim Personal

Laut der Mitteilung möchte die GLB an der Ausrichtung und Firmenkultur der Atmoshaus nichts ändern. Der Geschäftssitz bleibt in Sempach Station. Die Benag AG und weitere Teile der Unternehmensgruppe bleiben weiterhin in den Händen von Beat Niederberger und unter seiner Führung. «Mit den darin enthaltenen über 60'000 Quadratmetern eigenem Bauland werde ich gemeinsam mit der Atmoshaus AG weiterhin Bauprojekte entwickeln und realisieren», sagt er. Atmoshaus beschäftigt rund 50 Mitarbeitern und bildet Lehrlinge aus. Ein Stellenabbau ist nicht geplant. (mim)