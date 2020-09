Neue Chefin bei MSD Schweiz Ans Heirman löst beim Pharmaunternehmen in Luzern Rebecca Poehnelt ab, die das Schweiz Geschäft von MSD übergangsweise geleitet hatte. 01.09.2020, 15.01 Uhr

Ans Heirman. Bild: PD

(cg) Das Pharmaunternehmen MSD (Merck Sharp & Dohme AG) Schweiz in Luzern hat eine neue Chefin. Ans Heirman löst als Geschäftsführerin Rebecca Poehnelt ab, die nach dem Ausscheiden von Thomas Lang im Mai ad interim auf dem Posten war. Heirman besitzt einen Abschluss in Bioingenieurwesen und einen Doktortitel in angewandter Wirtschaft und Betriebswirtschaft, und begann ihre Karriere 2005 im Marketing von MSD. Anschliessend war sie im Bereich Human Health in Belgien, Luxemburg und den USA tätig. 2017 dann wurde sie zur Geschäftsführerin von MSD in Norwegen ernannt. Unter ihrer Leitung habe MSD dort seine Marktposition gestärkt und ein solides Wachstum in einer Reihe von therapeutischen Bereichen wie Onkologie, Impfstoffe, HIV und Diabetes erzielt, heisst es in der Mitteilung am Dienstag.