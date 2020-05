Neue Chefin fürs Schweiz-Geschäft von MSD Das Pharmaunternehmen mit rund 1000 Angestellten im Kanton Luzern hat Rebecca Pöhnelt zur Geschäftsführerin ad interim ernannt. Sie tritt die Nachfolge von Thomas Lang an. 11.05.2020, 14.15 Uhr

Rebecca Pöhnelt leitet neu das Schweiz-Geschäft von MSD. Bild: PD

(cg) Beim Schweizer Ableger des Pharmaunternehmens MSD (Merck Sharp & Dohme AG) gab es einen Wechsel in der Führung. Rebecca Pöhnelt wurde gemäss Mitteilung zur Geschäftsführerin ad interim ernannt und tritt damit die Nachfolge von Thomas Lang an, der zu Novartis Pharma in Deutschland wechselt. Rebecca Pöhnelt begann 2018 als Director Business Unit Oncology in der Schweizer Organisation. Zuvor war sie fast 15 Jahre lang in leitenden Positionen bei MSD in den USA tätig.