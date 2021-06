Mobilität: Die SBB-Züge und die Strassen sind wieder voll

Neue Daten Die erste Woche ohne strenge Homeoffice-Pflicht: Deutlich mehr Bahn-Pendler, Autobahnen voll wie vor der Krise Auf den Autobahnen stauen sich die Fahrzeuge wieder und besonders in den Städten sind Trams und Busse wieder voll. Doch die Aufhebung der strikten Homeoffice-Pflicht hat die Mobilität kaum beeinflusst. Stefan Ehrbar 11.06.2021, 17.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im öffentlichen Verkehr sind wieder mehr Menschen unterwegs (Symbolbild). Keystone

Sven Epiney braucht wieder etwas länger an diesem Donnerstagmorgen, um auf SRF 1 die Verkehrsnachrichten vorzulesen. Es staut auf der A3 bei Basel, auf der A6 bei Muri, auf der A1 bei Härkingen und Wallisellen, auf dem Zürcher Nord- und Westring. Es ist schon fast wieder Normalität eingekehrt auf den Schweizer Autobahnen.

Auf ausgewählten Autobahnabschnitten sind wieder fast gleich viele Fahrzeuge unterwegs wie vor der Krise. Das zeigen Daten des Bundesamt für Strassen für die vergangene Kalenderwoche 22. Auf der A1 bei Würenlos, der A3 auf der Zürcher Westumfahrung und auf der A2 vor dem Gotthardtunnel wurden im Durchschnitt der letzten 7 Tage 2 bis 7 Prozent weniger Fahrzeuge gemessen als 2019 zur gleichen Zeit. Auf der A6 beim Berner Ostring waren es sogar drei Prozent mehr. Nur auf der A2 bei Basel nahe der Grenze zur Deutschland war der Rückgang mit 13 Prozent höher.

Alles anzeigen

Die Woche 22 war die erste, in welcher keine strikte Homeoffice-Pflicht mehr herrschte. Firmen, die ihre Mitarbeiter regelmässig testen, dürfen diese wieder ins Büro beordern. Der Einfluss auf die Mobilität ist nicht eindeutig.

So stieg die Zahl der Kilometer, die für die Arbeit zurückgelegt werden, in dieser Woche an. Das zeigen Daten des Forschungsunternehmens Intervista, das unter anderem Mobilfunk-Bewegungsdaten analysiert. Allerdings war schon in den Wochen zuvor ein Aufwärtstrend zu verzeichnen, der auch Fahrten für Freizeit- und Shopping-Zwecke betrifft. Auf dem Niveau von vor der Krise sind die Zahlen zudem trotz einer Erholung noch nicht.

Alles anzeigen

Im öffentlichen Verkehr hingegen war eine deutliche Aufwärtsbewegung zu verzeichnen. Im Regionalverkehr der SBB lag die Auslastung in der Woche 22 bei knapp 69 Prozent im Vergleich zur selben Woche des Jahres 2019 – der dritthöchste Wert des Jahres. Im Fernverkehr stieg die Auslastung auf gut 58 Prozent. So hoch war sie zuletzt vor 31 Wochen.

Alles anzeigen

Städtische Verkehrsbetriebe weisen etwas bessere Zahlen auf. So haben sich in den vergangenen Wochen die Passagierfrequenzen bei der Haltestelle Hardbrücke der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) erholt. Dort messen die VBZ mittels Sensoren die Passagierzahlen an der Haltestelle, die von drei Buslinien und einer Tramlinie angefahren wird. Auf dem Vorkrisenstand sind auch diese noch nicht.

Die Frequenzen seien in der vergangenen Woche auf einem Niveau von 73 Prozent im Vergleich zu vor der Coronakrise gelegen, sagt VBZ-Sprecher Tobias Wälti. Zuletzt sei ein solches Fahrgastaufkommen Anfang Dezember 2020 gemessen worden – vor dem Eintritt der umfangreichen Coronamassnahmen. «Die Fahrgastzahlen schwanken leicht von Woche zu Woche, es zeigt sich in den vergangenen Wochen aber ein Trend zu steigenden Frequenzen.»

Alles anzeigen

Ähnliche Werte werden in Bern registriert. «Die Auslastung bei Bernmobil beträgt im Vergleich zu den Vorjahren mit Stand letzter Woche rund 72 Prozent», sagt Sprecher Rolf Meyer. «Die Auslastung bewegt sich seit rund fünf Wochen konstant auf diesem Niveau.»

Etwas tiefer ist die Auslastung in Basel: Bei den Basler Verkehrs-Betrieben lag sie in der vorangegangenen Woche bei 66 Prozent im Vergleich zur selben Woche des Jahres 2019. Die lockerere Homeoffice-Handhabung hat in Basel damit nicht zu einer höheren Auslastung geführt – im Vergleich zur Vorwoche sank sie sogar wieder leicht.