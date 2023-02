Neue A350-Kabine: Gibt es an Bord der Swiss bald Doppelbetten?

Neue Kabine Kuscheln über den Wolken: Können Swiss-Passagiere für ihren Flug bald ein Doppelbett buchen? Die Lufthansa-Tochter erhält neue Langstreckenflugzeuge. Darin wird es auch eine neue Bestuhlung geben – möglicherweise mit einer Neuerung für den Schlaf. Das könnte allerdings zu pikanten Problemen führen. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 10.02.2023, 11.00 Uhr

Bei Qatar Airways gibt es bereits Doppelbetten in der Business Class. zvg

Es ist eine Bestellung in Milliardenhöhe. Die Swiss erhält ab 2025 fünf neue Langstreckenflugzeuge des Typs Airbus A350. Damit will die Lufthansa-Tochter langfristig Geld sparen, denn die neuen Maschinen verbrauchen deutlich weniger Kerosin – und sie stossen weniger Schadstoffe aus.

Doch auch für die Passagiere soll sich einiges verbessern – zumindest für die Gutbetuchten in den vorderen Reihen. Dort also, wo die Swiss die höchste Marge abschöpfen kann. Denn die neuen Flottenzugänge erhalten ein brandneues Interieur. «Vor allem in der Business und First Class wird das Qualitätsniveau noch einmal angehoben», sagte Swiss-Chef Dieter Vranckx kürzlich im Interview mit CH Media.

Dieter Vranckx, CEO der Swiss, will den Komfort in der Business und First Class erhöhen. Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Lufthansa nennt das neue Kabinenkonzept Allegris und hat schon einige Details darüber kommuniziert. Denn bei der Swiss-Muttergesellschaft kommt es bereits ab diesem Jahr zum Zug.

Mehr Zweisamkeit bei Lufthansa

Nebst mehr Platz und einem grösseren Bildschirm beinhaltet das Konzept eine besondere Neuerung, wie diverse Branchenportale wie «Aerotelegraph» mit Verweis auf Lufthansa-Angaben berichten. Auf ihrer Website schreibt die Airline über die künftige Sitzkomposition: «Sie reisen zu zweit? Wir bieten Ihnen mehr Zweisamkeit auf etwas näher zusammen liegenden Doppelsitzen, die sich dank versenkbarer Mittelkonsole zu einem gemütlichen Doppelbett verwandeln lassen.»

Können Pärchen also ab 2025 auch an Bord der Swiss für einen Aufpreis in einem Doppelbett kuscheln? Die Airline will sich noch nicht völlig in die Karten blicken lassen. Es sei korrekt, dass auch die Swiss an einem rundum erneuerten Kabinenkonzept arbeite, sagt Sprecher Michael Stief auf Anfrage. Dabei fokussiere man «auf eine besondere Premium-Produktpalette, die dem Anspruch der grössten Schweizer Fluggesellschaft voll und ganz gerecht wird». Details werde man in den nächsten Wochen kommunizieren.

Singapore und Qatar sind der Swiss voraus

Tatsächlich ist die Lufthansa-Gruppe mit der Doppelbett-Idee laut dem Aviatik-Portal «Frankfurtflyer» nicht zuerst am Start. So bieten Qatar Airways und Singapore Airlines in manchen ihrer Flugzeuge ebenfalls Mittelsitze an, die zu einem Doppelbett umfunktioniert werden können. Eine ähnliche Lösung bietet Virgin Atlantic in den vorderen Klassen, allerdings handelt es sich auch hier nicht um ein vollwertiges Doppelbett über die gesamte Körperlänge hinweg. Fragt sich, ob dies bei Lufthansa und Swiss anders sein wird.

In seinen Luxus-Suites bietet Singapore Airlines schon länger Doppelbetten an. Doch in der neuen Business Class des A380 gibt es sie nun auch. zvg

Und dann wird sich auch zeigen, ob sich alle Passagiere bei so viel Zweisamkeit auf Nachtflügen benehmen werden. Denn immer wieder kommt es vor, dass manche Fluggäste Mitglied des sogenannten Mile High Clubs werden möchten. Gemeint ist damit, dass man über den Wolken Sex hat – auch an Bord der Swiss.

Sandrine Nikolic-Fuss ist Flight-Attendant und Präsidentin der Gewerkschaft des Kabinenpersonals Kapers. Severin Bigler

So erzählte Sandrine Nikolic-Fuss, Präsidentin der Swiss-Kabinengewerkschaft Kapers, 2020 im Interview mit der «Schweiz am Wochenende» von einer solchen Episode: «Ich habe mal ein Pärchen in der First Class in flagranti erwischt, als alle anderen Passagiere am Schlafen waren.» Und das sei kein Einzelfall gewesen. «Ab und zu hört man von solchen Aktionen auch von Flight-Attendants in der Crewkabine. Über den Wolken passiert alles!»

