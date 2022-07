Pilatus neue Nummer 1, ausländische Radiosender greifen an

Medien Radio Pilatus ist neue Nummer 1: Grosse Sender verlieren, 80er-Kanäle boomen und ausländische Sender greifen an Das älteste Privatradio ist nicht mehr das beliebteste: Radio 24 muss seinen Spitzenplatz abgeben. Neu hat Radio Pilatus hat am meisten Hörerinnen und Hörer. Doch fast alle grossen Anbieter verlieren. Der Markt fragmentiert sich – und ausländische Sender kommen ins Land. Stefan Ehrbar 13.07.2022, 13.00 Uhr

Das Luzerner Radio Pilatus ist neu das stärkste Privatradio der Schweiz. Bild: Boris Bürgisser

Es ist ein Déja-Vu für Radio 24: Wieder muss das älteste Privatradio den Titel des meistgehörten abgeben. Zwischen 2015 und 2020 lag Energy Zürich vorne, nun ist es eine hausinterne Konkurrenz, die sich den Titel geschnappt hat. Das Luzerner Radio Pilatus ist mit einer täglichen Nettoreichweite von 213'000 Hörerinnen und Hörern neu das beliebteste Privatradio der Schweiz, wie die aktuellen Zahlen der Branchenorganisation Mediapulse für das erste Halbjahr 2022 belegen.

Wie Radio 24 gehört Pilatus zum Verlagshaus CH Media, das auch dieses Portal betreibt. Auch die weiteren acht CH-Media-Sender verzeichneten starke Reichweiten: «Vier der fünf stärksten Privatradios gehören zu unserer Radiogruppe», sagt Florian Wanner, der Leiter Radio bei CH Media.

Auch die SRG verliert

Dazu gehören Argovia auf Platz 3 und das Ostschweizer FM1 auf Platz 5. Nur Energy Zürich des Verlags Ringier (Platz 4) durchbricht die Dominanz. Einen weiteren Top-10-Platz belegt Ringier mit Energy Bern und dem nationalen Oldies-Kanal Vintage Radio. Sowieso nimmt dieser Trend an Fahrt auf: Spartensender gewinnen, grosse verlieren.

Die grossen Privatradios büssen seit Jahren an Reichweite ein. Im ersten Halbjahr verzeichneten die 10 grössten Sender zusammen eine Nettoreichweite von knapp 1,7 Millionen Hörerinnen und Hörer pro Tag. Vier Jahre zuvor waren es 16,5 Prozent mehr gewesen. Zwar nahm die Radionutzung in der Schweiz insgesamt ab, aber nur um 7 Prozent. Ausländische Sender legten zu, die SRG-Sender büssten 12,2 Prozent Reichweite ein, die Privatsender 10,4 Prozent.

Bei den grossen Privatradios handelt es sich um Sender, die nach dem Prinzip des Formatradios aufgebaut sind. Sie haben einen festgelegte Programmstruktur, einen einheitlichen Auftritt und fokussieren sich auf ein bestimmtes Musikprogramm. Die allermeisten setzen auf das AC-Format («Adult Contemporary»), das vereinfacht gesagt aus angesagten aktuellen Pop-Songs und Hits der letzten Jahrzehnte besteht.

Diese Ausrichtung folgt einer kommerziellen Logik: Die «Mainstream»-Musikauswahl heisst eben genau so, weil sie den meisten gefällt oder sie zumindest nicht stört. Um möglichst viele Hörerinnen und Hörer in einem Sendegebiet zu erreichen, ist das Format fast immer die beste Wahl.

Schon über 50 Sender auf DAB+

In den vergangenen Jahren aber haben sich den Verlagen neue Möglichkeiten eröffnet, die mit zwei Technologien zu tun haben: Dem Internet und dem Digitalradio-Standard DAB+. Während der bisherige UKW-Standard die Anzahl Sender in einem bestimmten Gebiet aus technischen Gründen stark limitierte, kennt das Internet keine Grenzen. Mit DAB+ ist die Zahl möglicher Sender nicht unendlich gross, aber bedeutend höher als mit UKW: In der Agglomeration Zürich senden heute über 50 Sender auf DAB+, in Basel über 45, in der Ostschweiz über 40.

Für viele Verlage lohnt es sich zusehends, neue Sender nur im Internet und auf DAB+ zu lancieren. Gemäss Zahlen des Marktforschers GfK wurden letzten Herbst bereits 37 Prozent der Radiominuten übers Internet gehört und 38 Prozent über DAB+. UKW kommt noch auf 25 Prozent. Seit Herbst 2015 hat sich die UKW-Nutzung mehr als halbiert, jene des Internets stieg um 42 Prozent, jene von DAB+ um 65 Prozent.

Mit Internet und DAB+ sind die Sender zudem nicht mehr an ein Verbreitungsgebiet gebunden, sondern können global (Internet) respektive fast im ganzen Land verbreitet werden (DAB+). Das ermöglicht Privaten erstmals die Lancierung nationaler Radiosender.

Alles anzeigen

Hinzu kommen neue technische Möglichkeiten: Ein Verlagshaus kann beispielsweise Radio- und Verkehrsnachrichten zentral herstellen, die auch auf seinen Spartensendern ausgespielt werden. So produziert etwa CH Media am Hauptsitz seiner Radio- und TV-Abteilung in Zürich-Seebach Radionachrichten, die von den eigenen Sendern, aber auch externen Kunden genutzt werden.

Diese Entwicklungen haben die Gründung von Spartensendern begünstigt. Sie zahlen sich aus: Der Oldies-Sender Vintage Radio von Ringier hat seine Hörerschaft innerhalb von vier Jahren mehr als verdreifacht und besetzt neu nach Nettoreichweite den Platz 8 – noch vor Energy Bern, Radio 32 oder Radio Basilisk.

Gefahr aus dem Ausland

Der Rock-Sender Virgin Radio Rock aus dem Haus CH Media konnte seine Hörerschaft vervielfachen und hat nun beispielsweise Radio Südostschweiz und 20 Minuten Radio überholt. Auch beim neu lancierten Oldies-Sender Flashback FM und dem Schlager-Kanal Melody zeigen die Zahlen steil nach oben.

CH Media produziert Radionachrichten zentral in Zürich. zvg

Die Fragmentierung des Schweizer Radiomarktes dürfte weitergehen. Verlage können heute ohne riesigen Aufwand Sender mit einer hohen Reichweite betreiben. DAB+ ermöglicht es zudem kleineren Stationen, terrestrisch verbreitet zu werden, weil etwa der Netzbetreiber Digris vergleichsweise günstige Sendeplätze in lokalen Netzen anbietet.

Mit Swiss Media Cast betreiben auch die privaten Radiosender einen Anbieter, der DAB+-Sendeplätze für verschiedene Einzugsgebiete verkauft. Für Radiohörerinnen und Radiohörer ist das eine gute Nachricht, erhöht sich so doch die musikalische Vielfalt.

Neue Sender werden lanciert

Verlagen hingegen drohen auch Gefahren durch ausländische Konkurrenz. Mit dem Abschied von UKW verschwindet der bisherige Schutz durch staatlich vergebene Konzessionen, der den Wettbewerb im Wesentlichen auf Schweizer Anbieter begrenzte. Bereits heute haben ausländische Radiosender Sendeplätze auf Schweizer DAB+-Netzen gebucht und richten sich so explizit an ein hiesiges Publikum.

Dazu gehören etwa der Deutschlandfunk, das italienische Radio Studio Star oder das arabischsprachige Programm Sout al Khaleej, das in Österreich produziert und in Zürich, Genf, Winterthur und der Zentralschweiz via DAB+ verbreitet wird. Diese Entwicklung geht weiter: Per 1. August hat der deutsche Rock-Sender Rock Antenne angekündigt, via DAB+ in der Region Zürich zu starten – ein Frontalangriff auf die Rock-Stationen hiesiger Verlage.

Jeder vierte sah Champions-League-Final Die Fernsehsender von CH Media blicken laut einer Mitteilung auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück. So erreichte der Sender 3+ mit der Übertragung des Finalspiel der Champions League einen Marktanteil von 26,6 Prozent bei den 15- bis 49-Jährigen. Erfolgreich war auch die erste Folge der aktuellen Staffel «Sing meinen Song» mit 27,8 Prozent Marktanteil und die neueste «Bachelorette»-Staffel mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 16,5 Prozent. Wie es weiter heisst, konnten auch die regionalen Sender Tele Züri, Tele M1, Tele Bärn, Tele 1 und TVO ihre Marktanteile steigern.