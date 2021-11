SBB-Chef Vincent Ducrot: «Es geht um unsere Existenz»

Datenanalyse Dank Corona: Einbrüche gehen auch in den gefährlichsten Stunden deutlich zurück

In der Schweiz wird zwischen 18 und 19 Uhr am häufigsten eingebrochen, vor allem in der dunklen Jahreszeit. Doch wenn wir wegen Corona alle zu Hause sitzen, haben Kriminelle kein leichtes Spiel. Jetzt zeigen Zahlen, wie stark die Einbrüche 2020 gerade in den Abendstunden zurückgingen.