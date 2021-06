CO2-Bilanz: Die Bahn schlägt Flugzeug, Auto und Fernbus deutlich

Zaghafte Erholung der Luftfahrt

Die Augen der Passagiere müssen am Flughafen Zürich wieder weiter wandern. Reichte dem grössten Airport des Landes vor einigen Wochen eine Anzeigetafel, um alle Abflüge eines Tages aufzuzählen, sind die Bildschirme wieder gut gefüllt. Die Zahl der Starts und Landungen nimmt stetig zu. Am vergangenen Sonntag zählte der Flughafen 373 Bewegungen – der höchste Wert seit dem 16. August 2020. Vom Vorkrisenwert ist das aber noch weit entfernt: Am gleichen Sonntag vor zwei Jahren waren es 790.

Ähnlich sieht es am Basler Euroairport aus. Knapp 9’700 Menschen flogen am Sonntag über Basel – der höchste Wert seit über sechs Monaten. Vor zwei Jahren allerdings waren es am gleichen Sonntag 31’000 Menschen gewesen. Die Normalität ist im Flugverkehr also noch weit weg. So sieht es auch eine Sprecherin der Swiss: «Insgesamt liegen die Buchungsbestände immer noch deutlich unter dem Niveau der Zeit von vor der Pandemie», sagt sie. «Eine strukturelle Erholung der Luftfahrt ist aktuell noch nicht zu erkennen.» In den letzten Wochen habe die Airline aber Buchzungszuwächse für die Sommersaison verzeichnet und gehe davon aus, dass die Buchungen weiter zunehmen. Besonders beliebt sei der Mittelmeerraum mit Spanien, Portugal, Griechenland und Italien. Stärker nachgefragt seien auch klassische Städtedestinationen wie London oder Berlin und auch auf den USA-Strecken nach Miami und New York sowie nach Dubai würden wieder mehr Buchungen verzeichnet.

Immer mehr europäische Länder vereinfachen die Einreise zumindest für vollständig Geimpfte. Laut einer Übersicht des Portal «travelnews.ch» können Geimpfte etwa ohne Quarantäne oder Tests nach Dänemark einreisen. Seit gestern dürfen Geimpfte und Genesene auch wieder nach Frankreich. Die selbe Regelung gilt in Griechenland und Kroatien. Einfacher geworden ist die Einreise auch nach Deutschland – zumindest für Einwohner der Kantone Aargau, beider Basel, Graubünden, Solothurn, Tessin, Zug und Zürich, die nicht mehr auf der Risikoliste stehen.