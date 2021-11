Postfinance: Zwei von fünf Kunden würden die Bank wechseln

Neue Studie Viele Kunden sind unzufrieden mit der Postfinance – Anti-Marketing erzeugt unerwünschte Nebenwirkung Mehr Gebühren bei gleicher Leistung: Eine Studie zeigt, wie unzufrieden die Klientel des gelben Riesen geworden ist. Daniel Zulauf 1 Kommentar 25.11.2021, 13.30 Uhr

Postfinance-Chef Hansruedi Köng wird sich noch lange an den Satz erinnern, den er im Mai im Interview mit CH Media zum besten gab: «Kunden, die nicht bereit sind, etwas zu bezahlen, und auch keine zusätzlichen Dienstleistungen nutzen, werden wir nicht vermissen.» Ein Sturm der Entrüstung entlud sich über dem Staatsinstitut, das nur kurz vorher eine weitere Erhöhung der Gebühren kommuniziert hatte.

Postfinance-Chef Hansruedi Köng. Keystone

Köngs kalkulierter Sympathie-Killer zeigt Wirkung

Doch Köng machte seinen Auftritt nicht ohne Kalkül. Das Negativzinsregime der Nationalbank und die Suche vieler Sparer nach sicheren Anlageplätzen haben der Postfinance in den vergangenen Jahren stark zugesetzt. Zwar geniesst sie mit 2,3 Millionen Kunden eine stärkere Verankerung als jede andere Bank im Land. Doch der Gesetzgeber untersagt der Post-Tochter, die milliardenhohen Kundeneinlagen in gewinnbringende Kredite zu verwandeln. Um die Profitabilität der Postfinance nicht zu gefährden, muss Köng deshalb seine Kundinnen und Kunden stärker zur Kasse bitten oder sie zum Wechsel zu einer anderen Bank bewegen.

Dass ihm dies gelingt, haben die vor kurzem veröffentlichten Geschäftszahlen nach neun Monaten deutlich gezeigt. Die Einlagegelder sind stark rückläufig und der Gewinn nimmt zu.

Das Anti-Marketing zieht auch dort, wo es nicht sollte

Doch das Anti-Marketing der Postfinance erzeugt offensichtlich auch unerwünschte Nebenwirkungen. Dies belegt die jährliche Retailbankingstudie des Instituts für Finanzdienstleistungen (IFZ) der Hochschule Luzern, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Die Studie enthält zum zweiten Mal seit 2017 eine breit angelegte Umfrage zur Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden mit ihrer Hauptbank.

Nur ein Teil der 2,3 Millionen Postfinance-Kunden würden die Postfinance als ihre Hauptbank bezeichnen. Aber jene, die das tun, sind exakt die Kundinnen und Kunden, welche die Postfinance behalten möchte. Es sind jene, die vielleicht auch einen Anlagefonds oder ein anderes Sparprodukt über den Postfinance-Kanal beziehen. Daran verdient der gelbe Riese gutes Geld.

Genau diese Kundinnen und Kunden zeigen sich in der aktuellen IFZ-Umfrage aber auffallend unzufrieden. Ersichtlich wird dies allerdings erst auf den zweiten Blick. Auf die allgemeine Frage «Wie zufrieden sind Sie mit ihrer Bank» antworten die 700 befragten Personen unabhängig von ihrer Bank ziemlich gleichförmig. Auf der Bewertungsskala 1 (sehr unzufrieden) bis 10 (sehr zufrieden) liegen alle Institute im grünen Bereich zwischen 7,1 und 8,1.

Alles rosa, aber nur auf den ersten Blick

«Um relevantere Unterschiede zu erkennen, muss man tiefer bohren», sagt IFZ-Direktor und Bankenprofessor Andreas Dietrich. Die positiven Antworten auf die allgemeine Zufriedenheitsfrage lassen sich lediglich als «Erwartungserfüllung» interpretieren. Die Banken liefern in guter Qualität genau das, was sie liefern müssen und was die Kundschaft ohnehin erwartet.

Ein wirklich zufriedener Bankkunde erwartet aber mehr. Etwa so viel, dass er seine Bank auch weiterempfehlen würde. Bei der Postfinance ist eher das Gegenteil der Fall: Die Kundinnen und Kunden raten eher von einem Wechsel zur Post-Tochter ab.

40 Prozent sind wechselbereit

Bei allen Banken ist die grosse Mehrheit der Kundschaft aber passiv. Die Chancen auf eine Weiterempfehlung sind klein, das Risiko für das Gegenteil ebenfalls. «Passive Kunden sind oft preissensitiv und offen für günstigere Angebote», erklärt die IFZ-Studie und sie liefert im Fall der Postfinance einen erstaunlich deutlichen Beleg dafür. Zwei von fünf Kundinnen und Kunden – und damit immerhin 40 Prozent – würden sich einen Wechsel der Bank überlegen, wenn sie ein interessantes Angebot bekämen. Vor fünf Jahren lag die latente Wechselbereitschaft der Postfinance-Kundschaft erst bei einem Viertel.

Der starke Anstieg ist ein klares Indiz dafür, dass die Zufriedenheit der Postfinance-Kunden gelitten hat. Bei allen anderen Bankengruppen bewegen sich die Umfragewerte zur Wechselbereitschaft zwischen 21 Prozent und 25 Prozent. Gestiegen sind sie im Fünfjahresvergleich nur bei der Postfinance und bei Raiffeisen.

Postfinance-Kundinnen und -Kunden sind überdurchschnittlich wechselbereit. Keystone

Die Politik ist gefordert

Die Postfinance führt ihre eigene Kundenumfrage erst im kommenden Frühjahr durch. Das Bild, das die IFZ-Studie vermittelt, kommt für Pressesprecher Rinaldo Tibolla aber nicht wirklich überraschend: «Unser Geschäftsergebnis ist aufgrund der negativen Marktzinsen in Kombination mit dem Kreditverbot seit Jahren unter starkem Druck. Wir sind deshalb leider nicht darum herumgekommen, Gebühren zu erhöhen und die negativen Marktzinsen verstärkt an unsere Kundschaft weiterzugeben. Wir können nachvollziehen, dass dies unseren Kundinnen und Kunden keine Freude bereitet und sich auch in der Kundenzufriedenheit widerspiegelt.»

Der geneigten Leserschaft dieser Antwort wird auffallen, dass die Postfinance ihr Problem mit der Kundenzufriedenheit an die Politik zurückspielt. Schliesslich ist sie es, die über das Geschäftsmodell des Staatsinstituts entscheidet.

1 Kommentar Margrit Holzhammer vor 41 Minuten Bis vor ein paar Jahren waren die Couverts für die Einzahlungen über PostFinance bereits mit 85 Rappen frankiert. Das wurde abgeschafft. Unerhört finde ich aber, dass mir für den monatlichen Kontoauszug auf Papier Fr. 5.- für Option Papier und Fr. 5.- für Bankpaket Smart (was das ist weiss ich nicht) verrechnet werden. Alle Kommentare anzeigen