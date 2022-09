Oliver-Wyman-Studie: Nachhaltigkeit bei Elektronikprodukten

Neue Umfrage Secondhand? Lieber nicht! Bei Elektronikprodukten ist vielen Konsumenten Nachhaltigkeit egal Das neuste Handy, der flachste TV, die schnellste Kaffeemaschine: Bei Elektronik mag es die hiesige Kundschaft modern. Doch für gewisse Produkte gäbe es laut einer Studie durchaus eine Nachfrage nach Verkäufen aus zweiter Hand - unter gewissen Bedingungen. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 06.09.2022, 05.00 Uhr

28 Prozent der Befragten könnten sich vorstellen, einen Fernseher von einem Elektronikhändler aus zweiter Hand zu kaufen. Michel Canonica

Bio? Logisch. Max Havelaar? Selbstverständlich. Saisonal? Sowieso. Wenn es um Lebensmittel geht, ist den Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz oft nur das nachhaltigste gut genug - selbst wenn der Aufpreis beträchtlich ist.

Detailhandelsexperte Nordal Cavadini vom Beratungsunternehmen Oliver Wyman. zvg

Anders sieht es jedoch bei Fernsehgeräten, Staubsaugern oder Waschmaschinen aus. Bei Elektronikprodukten ist die Sensibilität in Bezug auf Nachhaltigkeitsthemen deutlich geringer im Vergleich zu Nahrungsmitteln, sagt Nordal Cavadini, Detailhandelsexperte beim Beratungsunternehmen Oliver Wyman.

Nur die Energieetikette ist bekannt

Nachhaltigkeit beim Kauf von Elektronik- und Haushaltsgeräten ist durchaus ein Thema, wie eine neue Umfrage der Firma bei 750 Personen in der Deutschschweiz zeigt. Gemäss deren Resultate, die CH Media vorliegen, geben 60 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten an, dass ihnen Nachhaltigkeit hier «wichtig» oder «sehr wichtig» ist. «Doch noch klafft eine Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit, wenn der Kaufentscheid im Onlineshop oder im Geschäft gefällt wird», sagt Cavadini.

Kennen viele Konsumentinnen und Konsumenten: Die Energieetikette für Elektrogeräte. bfe.admin.ch

Das grosse Nachholpotenzial zeigt sich auch daran, dass nur die Hälfte der Käuferschaft die sogenannte Energieetikette kennt. «Andere Nachhaltigkeitslabel sind den meisten Leuten gar nicht geläufig, dabei wären sie eine Chance, um für mehr Klarheit und Transparenz zu sorgen», sagt Cavadini.

Und dennoch: Das Potenzial für das grüne Bewusstsein im Elektronikhandel sei vorhanden - unter anderem mit dem Verkauf von Secondhand-Produkten. Rund ein Viertel der Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz wäre laut der Oliver-Wyman-Studie bereit, ein aufgearbeitetes Gebrauchtgerät zu kaufen. Allerdings ist die Secondhand-Affinität je nach Artikel unterschiedlich gross:

Kaufbereitschaft für Elektrogeräte aus zweiter Hand (Mehrfachantworten möglich) Fernseher (28 Prozent) Staubsauger (24 Prozent) Smartphone (22 Prozent) Waschmaschine (20 Prozent) Kaffeemaschine (20 Prozent) Kühlschrank (19 Prozent) Keines (31 Prozent)

Erwartet wird von den Konsumenten, dass der Gebrauchtartikel vom Händler aufgearbeitet und gereinigt wird, damit er wieder in einem beinahe fabrikneuen Zustand ist. «Bei Nahrungsmitteln ist die Kundschaft oft aus Überzeugung bereit, etwas mehr für ein Produkt mit einem entsprechenden Label zu bezahlen», sagt Cavadini. Bei Elektronikprodukten hingegen, würden die Leute etwas im Gegenzug erwarten. «Wichtig ist ihnen, dass ihnen eine längere Garantie für Reparaturen gewährt wird, oder dass das Gerät zur fachgerechten Entsorgung abgegeben werden kann, oder sogar abgeholt wird.»

Mehr Secondhand-Käufe wegen Lieferproblemen?

Mit der vorgezogenen Recyclinggebühr gibt es in der Schweiz allerdings bereits heute eine im Kaufpreis enthaltene Abgabe, über die das Recycling- und Entsorgungssystem finanziert wird. Sprich: Ein hierzulande gekaufter Radio- oder Rasierapparat kann in jedem Geschäft, das Elektronikgeräte verkauft, zur Entsorgung gratis abgegeben werden.

Elektroschrott: Viele nach wie vor verwendbare oder leicht reparierbare Geräte landen heute im Abfall. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Cavadini glaubt, dass die aktuellen Umstände, dem Thema Secondhand Auftrieb geben könnten. Stichwort: Lieferverzögerungen. Wenn der neue Artikel länger auf sich warten lasse, könne ein gebrauchtes, aber beinahe neues Produkt für manche eine valable Alternative darstellen. Denn: «Man bekommt die Ware schneller, günstiger und man darf ein besseres Gewissen haben.»

Mediamarkt kauft seit 2015 Geräte zurück

Tatsächlich gibt es hierzulande bereits einige Händler, die ein Secondhand-Geschäft betreiben, so zum Beispiel die deutsche Kette Mediamarkt seit 2015. Die Kundschaft kann das Gerät, das es nicht mehr will, im Geschäft vorbeibringen, wo sie einen Gutschein in der Höhe des Rückkaufpreises erhält - sofern Mediamarkt es annimmt. Zudem kann man das Produkt auch online bewerten und abholen lassen oder per Post einsenden. Besonders beliebt sei der Eintausch von iPhones, MacBooks, Tablets und Apple Watches, sagt Mediamarkt-Sprecherin Daniela Zivadinovic. Die Artikel würden geprüft, gereinigt und je nach Zustand wiederaufbereitet und von der Drittfirma Recommerce weiterverkauft. Persönliche Daten der Vorbesitzer würden gelöscht.

Zahlen nennt Mediamarkt keine. Gerade bei mobilen Geräten verspüre man aber «ein stark wachsendes Kundenbedürfnis», sagt Zivadinovic. «Denn die Geräte erhalten ein zweites Leben und der Kunde tut damit etwas Gutes für die Umwelt.» Zudem ergäben sich so Schnäppchen. Kaufe eine Kundin heute ein iPhone 13 mit 128 Gigabyte koste das Neugerät 799 Franken. Wenn man gleichzeitig sein zweieinhalb Jahre lang benutztes iPhone 11 in sehr gutem Zustand einlöse, sind es 538 Franken, also ein Drittel weniger.

Zweitmarkt hat sich bei Digitec Galaxus etabliert

Die Migros-Tochter Digitec Galaxus kauft seit 2017 Produkte von der Kundschaft zurück. Gaetan Bally / KEYSTONE

Beim Migros-Onlinewarenhaus Digitec Galaxus können Kundinnen und Kunden seit 2017 ihre gekauften Produkte am selben Ort feilbieten – vom Handy, über die Game-Konsole bis hin zum Liegestuhl. Die Artikel werden zwar geprüft, von Digitec Galaxus aber nicht aufbereitet. «Dafür fehlen uns die Infrastruktur, die Ersatzteile und die Expertise», sagt Sprecher Alex Hämmerli. Zahlen nennt die Firma keine, der Zweitmarkt für Elektronik habe sich aber etabliert. Bei jedem Wiederverkauf erhält der Digitec Galaxus eine prozentuale Vermittlungsprovision, mindestens aber 5 Franken.

Die Coop-Onlinetochter Microspot beschränkt sich beim Wiederverkauf derweil auf wiederaufbereitete Smartphones. Dabei verzeichne man ein starkes Wachstum, sagt Sprecherin Salome Balmer. Eine Ausweitung auf weitere Kategorien ist aber nicht geplant.

Zweites Leben für Ikea-Möbel Der schwedische Möbelriese startete sein Secondhand-Projekt hierzulande 2019 in der Filiale in Spreitenbach ZH. Seit Herbst 2020 ist es schweizweit im Angebot. Die Artikel müssen montiert zurückgebracht werden. Je nach Zustand beträgt der Rückkaufpreis zwischen 25 und 45 Prozent und wird in Form eines Gutscheins entgeltet. Die Rückmeldungen der Kundschaft seien bisher positiv, sagt Sprecherin Dominique Lohm. Besonders die «Buy Back Friday»-Kampagne sei beliebt, bei der Ikea-Family-Mitglieder für die Rückgabe das doppelte des Rückkaufpreises erhalten. Am häufigsten retourniert und wiederverkauft werden Möbel der Produktfamilien Malm, Besta und Kallax. Das Möbelrückgabeprogramm wird Mitte September umbenannt von «Circular Hub» auf «Zweite Chance Markt», «Espace seconde vie» und «Angolo delle seconde opportunità». (bwe)

