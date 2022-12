So viel russische Gelder liegen auf Schweizer Banken

Neue Zahlen Das Rätselraten um die Höhe der Russengelder in der Schweiz geht weiter Das Seco legt aufgrund einer ersten umfassenden Erhebung eine Zahl von nicht sanktionierten und nicht gesperrten Geldern in Höhe von 46,1 Milliarden Franken offen. Aber die Datengrundlage weist erhebliche Lücken auf. Pascal Michel und Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 01.12.2022, 10.00 Uhr

Hort russischer Gelder? Das Schweizer Finanzzentrum am Zürcher Paradeplatz. Keystone

Wie viel russisches Geld verwaltet der Schweizer Finanzplatz? Die Bankiervereinigung schätzte die Summe im März auf 150 bis 200 Milliarden Franken. Seither werden die Zahlen systematisch erfasst. Die Datenerhebung ist Bestandteil der Anfang März revidierten Sanktionsverordnung der EU, die von der Schweiz praktisch vollständig umgesetzt wird.

Erhoben werden nicht nur die gesperrten Vermögenswerte von Oligarchen und anderen sanktionierten Personen, sondern auch die Gelder von nicht sanktionierten russischen Bürgerinnen und Bürger, die mehr als 100'000 Franken auf einem Schweizer Bankkonto halten. Ziel der Erhebung sei es, den Zufluss russischer Gelder zu überwachen und zu bremsen, erklärte Botschafter Erwin Bollinger die vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) umgesetzte EU-Massnahme.

Gemäss den Auswertungen des Bundes liegen auf Schweizer Banken russische Gelder im Umfang von 46,1 Milliarden Franken. Diese Zahl setzt sich aus Einlagen von 7548 Geschäftsbeziehungen zusammen. Auch Konten von belarussischen Staatsangehörigen im Wert von 0,4 Milliarden führen Schweizer Banken. Daneben hat der Bund Vermögenswerte über 7,5 Milliarden Franken von sanktionierten russischen Personen oder Firmen gesperrt. Dazu gehören (Stand 25. November) auch 15 Liegenschaften in sechs Kantonen.

Wertschriften werden nicht erfasst

Die Diskrepanz zur der Schätzung der Bankiervereinigung ist frappant. Der Branchenverband sagt, er habe sich auf Einschätzungen aus der Branche gestützt und den so ermittelten Wert mit verschiedenen Marktexperten plausibilisiert. Ein Grund für den vergleichsweise tiefen Wert, den das Seco ermittelt hat, ist schlicht der Geltungsbereich der Datenerhebung. Was die Vermögensbestände nicht sanktionierter Personen von über 100'000 Franken anbelange, habe man im Einklang mit den EU-Bestimmungen nur Bareinlagen, aber keine Wertschriftenbestände erhoben, erklärte Bollinger. Die Höhe von Wertschriftenbeständen sei aufgrund der marktbedingten Wertschwanken ungeeignet, den effektiven Zu- oder Abfluss von Vermögenswerten zu messen, sagte der Botschafter.

Zudem findet die Meldepflicht gemäss EU-Verordnung nur Anwendung auf russische Staatsangehörige. Ausgenommen sind schweizerisch-russische Doppelbürger oder russische Personen, die auch einen Pass eines EWR-Mitgliedstaates besitzen. Auch Personen mit einer befristeten oder unbefristeten Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz oder im EWR sind nicht meldepflichtig. «Damit ist ein grosser Teil der von Banken in der Schweiz verwalteten Vermögen russischer Kunden von den Einlage-Restriktionen sowie der Meldepflicht an das Seco ausgenommen», heisst es auf der Webseite der Schweizerischen Bankierereinigung. Es fehlt dort auch nicht der Hinweis, dass die Schweiz die Massnahme analog zur EU umsetze.

Die Schweiz ist nach Angaben des Seco das erste Land in Europa, das die umfassenden Bestände an russischen Vermögen auf dem eigenen Finanzplatz publik gemacht hat. Vor allem die überraschend geringe Höhe der Vermögenswerte nicht sanktionierter Personen dürfte auf behördlicher Ebene auch ausserhalb der Schweiz noch für Diskussionen sorgen. Weniger überraschend erscheint dagegen der Vermögensbestand sanktionierter Personen, den das Seco mit 7,5 Milliarden Franken angibt. Doch auch dieser Betrag hatten in den vergangenen Monaten manche Beobachter nicht zuletzt mit Blick auf die Stellung der Schweiz als grosser Rohstoffhandelsplatz um einiges höher eingeschätzt.

15 Liegenschaften in sechs Kantonen betroffen

Was sagt die Zahl über die Effizienz der Schweizer auf der Jagd nach Oligarchengeldern? «Die Höhe der gesperrten Vermögenswerte ist kein direkter Gradmesser dafür, wie effektiv die Sanktionen umgesetzt werden», relativiert Botschafter Bollinger auf der virtuellen Medienkonferenz. Zudem handle es sich bei der Höhe der gesperrten Vermögenswerte um eine Momentaufnahme, wobei der Wert in beide Richtungen schwanken könne: «Einerseits können sich die gesperrten Beträge erhöhen, wenn zum Beispiel neue Personen auf die Sanktionsliste kommen oder neue Vermögenswerte festgestellt werden, andererseits kommt es vor, dass vorsorglich gesperrte Vermögenswerte nach den entsprechenden Abklärungen wieder freigegeben werden müssen.»

Die Höhe der Vermögenswerte sanktionierter russischer Personen haben verschiedene Länder in Europa bereits publik gemacht. In Grossbritannien wurde gemäss Seco ein Bestand von 18 Milliarden Pfund ermittelt. In der EU belaufe sich dieser auf 17 Milliarden Euro, davon 2,2 Milliarden Euro in Deutschland.

Diese Vermögenswerte sind gemäss den geltenden Sanktionsbestimmungen zwar gesperrt, bleiben aber im Eigentum der sanktionierten Personen. Für die in der EU unlängst vorgebrachte Idee, die sanktionierten Gelder zu konfiszieren und für den Wiederaufbau der Ukraine zu verwenden, sehe man in der Schweiz derzeit keine ausreichende rechtliche Grundlage, selbst dann nicht, wenn man eine Unterscheidung zwischen staatlichen und privaten Vermögen vornehmen würde, sagte Bollinger.

