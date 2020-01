Neuer Anlauf gegen starre Regeln in der Hypothekenvergabe Die Raiffeisenbank scheiterte einst, nun will Hypothekenberater Moneypark mehr Menschen den Zugang zu Hypotheken ermöglichen Niklaus Vontobel 18.01.2020, 05.00 Uhr

Wer darf zulangen? Der Schlüssel zum Eigenheim bleibt vielen Familien verwehrt Krisanapong Detraphiphat, Moment RF

Moneypark will den Hypothekarmarkt revolutionieren. Dafür setzt das Fintech-Unternehmen bisher vor allem auf Wachstum. Nun will es in der Regulierung etwas bewegen. Moneypark versucht, woran die Raiffeisenbank einige Jahre zuvor krachend gescheitert ist: Es will an den Tragbarkeitsrichtlinien rütteln.