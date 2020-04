Der neue SBB-Chef im Krisen-Interview: Werden die Passagierzahlen noch jahrelang tief bleiben? Heute ist der erste Arbeitstag von Vincent Ducrot (57) als neuer SBB-Chef. Der Nachfolger von Andreas Meyer sagt, warum in den Agglomerationen wieder mehr Leute in den Zügen unterwegs sind - und wie seine Kinder die Coronakrise erleben. Stefan Ehrbar 01.04.2020, 13.04 Uhr

Vincent Ducrot übernimmt die SBB in einer Zeit, in der die Bahn wegen des Coronavirus so wenige Leute transportiert wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Trotzdem sagte Ducrot am Mittwoch in einer Videokonferenz: «Die Situation macht auch Spass.» Diese Antworten gab Ducrot auf die drängendsten Fragen der Journalisten.