Kommentar: Swiss erhöht Löhne von Kabinenpersonal zu spät

Neuer Vertrag Die Swiss bezahlt bis zu 18 Prozent mehr Lohn in der Kabine – weshalb trotzdem ein fahler Beigeschmack bleibt Die Airline reagiert auf die Personalknappheit und erhöht die Saläre ihrer Angestellten massiv. Das sind gute Nachrichten für das Personal. Doch die Reaktion des Managements wirft Fragen auf. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für die Angestellten der Swiss-Kabine wird es künftig mehr Lohn geben. Salvatore Di Nolfi / Keystone

Vor der Pandemie hatte die Swiss-Führung wenig zu beklagen. In Zürich waren die Verspätungszahlen etwas zu hoch, manche Flugzeugbestellungen kamen etwas später als erwartet. In Nachhinein ist klar: Das waren absolute Luxusprobleme. Die Lufthansa-Tochter flog über Jahre hinweg saftige Millionengewinne für den Mutterkonzern ein.

Benjamin Weinmann ist Wirtschaftsredaktor von CH Media. Alex Spichale / SON

Doch das Personal hatte wenig davon. Schliesslich, so das Argument des Managements, seien diese Erfolge nur dank strikter Kosteneffizienz möglich. Zu dieser Kosteneffizienz gehörte für die Swiss auch, dass neue Flight-Attendants einen Monatslohn von 3400 Franken erhalten. Attraktive Reisen ins Ausland hin oder her – dieses Eintrittssalär ist in einem Hochpreisland wie der Schweiz beschämend. Für einen derart verantwortungsvollen Job sowieso.

Noch verwerflicher ist aber, dass die Swiss an den tiefen Löhnen so lange wie nur möglich festhielt. Erst jetzt, konfrontiert mit einem angespannten Arbeitsmarkt und Personalengpässen, ist sie gewillt, einen derart grossen Schritt auf die Angestellten zuzugehen. Plötzlich ist es möglich. Und das notabene nach der grössten Krise der Aviatikgeschichte und der finanziellen Rettung durch den Staat. Nicht in einem üblichen Jahr mit hohen Profiten.

Das zeigt: Es ist nicht so, dass die Swiss in den goldenen Prä-Covid-Jahren die Löhne und Anstellungsbedingungen nicht verbessern konnte. Sie wollte es nicht. Sie wartete so lange zu, bis die Pilotinnen und Piloten mit einem Streik drohten. Bis die Kabinenangestellten Protest-Pins zu tragen begannen, die symbolisierten, dass die Zitrone ausgepresst ist. Bis das Image litt.

Die Verbesserungen in der Kabine kosten die Swiss über fünf Jahre hinweg 100 Millionen Franken, also gerade mal 20 Millionen Franken pro Jahr. Ein Betrag, den sich die Airline problemlos hätte leisten können in der Vergangenheit, hätte sie der Zufriedenheit der eigenen Crew mehr Beachtung geschenkt. Doch sie setzte die Prioritäten anders.

Wenn die Angestellten wirklich das wichtigste Gut der Firma für den Erfolg sind, wie die Swiss und viele andere Unternehmen stets betonen, dann sollten sie den Worten Taten folgen lassen. Nicht bloss reaktiv. Denn beim Lohn geht es nicht nur ums Finanzielle, sondern darum, wofür er steht: Wertschätzung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen