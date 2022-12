Neues Gesetz 2023 ändert das Erbrecht: Muss ich jetzt mein Testament ändern? Nach Silvester gelten neue Regeln, wie das Vermögen von Verstorbenen auf ihre Nachkommen verteilt wird. Wer profitiert und wer verliert – die wichtigsten Fakten im Überblick. Andreas Maurer 3 Kommentare 19.12.2022, 12.00 Uhr

Das Vermögen, das in der Schweiz jährlich vererbt und verschenkt wird, wächst rasant. Im Jahr 2022 dürften es insgesamt 88 Milliarden Franken sein. Innert zwanzig Jahren hat sich die Summe mehr als verdoppelt.

Diese Schätzung stammt von Marius Brülhart, Wirtschaftsprofessor der Universität Lausanne. Der jährliche Fluss der Erbschaften sei eine der wichtigsten ökonomischen Grössen geworden, sagt er, doch sie sei kaum erforscht. Dabei hätten Erbschaften eine Bedeutung erlangt wie seit fast hundert Jahren nicht mehr. So sei die Summe des vererbten und verschenkten Vermögens mittlerweile deutlich grösser als sämtliche in der Schweiz ausbezahlten AHV-Renten (48 Milliarden Franken).

Er sieht zwei Gründe, weshalb Erbschaften und Schenkungen immer wichtiger werden: Seit fünfzig Jahren steigen die Vermögen, die am Lebensende vererbt werden, stärker als die erzielten Einkommen. Dadurch werde auch mehr Geld schon zu Lebzeiten verschenkt. Zudem seien die Menschen wegen der besseren Altersvorsorge zum Todeszeitpunkt reicher.

Gemäss einer Hochrechnung von Wirtschaftsprofessor Brülhart erhalten die Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz bis am Lebensende eine hohe Summe durch Schenkungen und Erbschaften: durchschnittlich 850’000 Franken.

Der Durchschnitt sagt allerdings wenig aus, da die Erbschaften sehr ungleich verteilt sind. Viele erben wenig oder nichts – wenige erben dafür ganz viel.

Eine Auswertung von Berner Steuerdaten hat aufgezeigt, dass der Median – also die Erbschaft, die genau in der Mitte aller Daten liegt – wohl halb so gross ist wie der Durchschnitt.

Bisher konnten Erblasserinnen und Erblasser nur 37,5 Prozent ihres Vermögens frei verteilen. Ebenfalls mindestens 37,5 Prozent gingen an die Nachkommen und 25 Prozent an die eingetragene Partnerin oder den Ehegatten.

Gemäss dem vom Bundesparlament verabschiedeten neuen Gesetz gilt nun: Der Pflichtanteil für die Nachkommen wird per 1. Januar 2023 auf 25 Prozent reduziert. Der Betrag, der frei verteilt werden darf, steigt somit von 37,5 auf 50 Prozent.

Die Vorlage erfüllt ein Anliegen vieler Leute. Sie wollen ihre Partnerin oder ihren Partner gegenüber ihren Kindern bevorzugen und so verhindern, dass das Familienhaus schon an die Kinder verteilt wird, solange die Partnerin oder der Partner noch lebt.

Abgeschafft werden auch die Pflichtanteile für die Eltern. Diese galten bisher, wenn jemand keine Kinder hatte.

Bei den Notariaten sind in den vergangenen Wochen besonders viele Anfragen eingegangen, wie Franz Stämpfli, Präsident des Schweizer Notariatsverbands, sagt. Viele Betroffene wollen wissen: «Muss ich jetzt mein Testament ändern?»

Die Antwort lautet: Es kommt darauf an.

Wer in seinem Testament den allgemeinen Begriff «Pflichtteil» verwendet, muss nichts ändern. Ein Beispiel: «Ich setzte meine Kinder auf den Pflichtteil und vermache den frei verfügbaren Teil dem Tierheim.»

Wer in seinem Testament hingegen Quoten oder Prozentzahlen verwendet, kann diese nun anpassen. Ein Beispiel für eine solche Formulierung wäre: «Meine Kinder sollen drei Achtel meines Vermögens erhalten. Der gleiche Anteil soll dem Tierheim zugutekommen.»

Nach dem alten Recht haben die beiden genannten Beispiele die gleiche Bedeutung. Da jetzt aber tiefere Pflichtteile gelten, können diese nun im zweiten Beispiel neu beziffert werden.

Nichts ändert sich für all jene, die kein Testament haben. Dann geht wie bisher die eine Hälfte des Vermögens an die Ehegattin oder den Ehegatten und die andere an die übrigen Nachkommen.

Ein Testament muss von Anfang bis Schluss von Hand geschrieben werden. In den Kantonen Bern, Neuenburg und Waadt gilt zudem, dass der Aufbewahrungsort des letzten Willens bei einer zentralen Stelle registriert sein muss. In den Kantonen Genf, Freiburg, Wallis, Glarus, Uri und Jura haben die Behörden dieses System auf freiwilliger Basis eingeführt.

Aus diesen Kantonen verfügt das Zentrale Testamentenregister über folgende Angaben: Demnach haben 220’000 Personen eine Verfügung hinterlegt.

Testamente sind vor allem Männersache: 75 Prozent stammen von Männern, 25 Prozent von Frauen. Die meisten Leute sind zwischen 50 und 90 Jahre alt, wenn sie ihr Testament hinterlegen.

Bei einer Scheidung gilt das Testament früher als bisher. Nach altem Recht konnte eine Ehegattin oder ein Ehegatte erst enterbt werden, wenn das Scheidungsurteil rechtskräftig ist. Jetzt genügt die Eröffnung des Scheidungsverfahrens. Dann können beide Eheleute mit einem einfachen Testament bewirken, dass die andere Person im Todesfall kein Geld mehr erhält.

Die Pflichtteile lassen sich nur in seltenen Fällen umgehen. Ein Beispiel dafür ist, wenn der Erbe eine schwere Straftat gegen die verstorbene Person begangen hat.

