Neutrass Zentralschweizer Versicherungsexperte: «Manchmal muss ich selber den Kopf schütteln» Pascal Walthert, Chef eines der grössten inhabergeführten Versicherungsbroker der Schweiz, der Neutrass AG in Rotkreuz, würde keine Versicherung für Handyglas empfehlen und wünscht sich von Versicherern, dass sie nicht nur äusserlich digital sind. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 27.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wegen der zunehmenden Konkurrenz durch grosse ausländische Gesellschaften und der Schwierigkeit, eine geeignete Nachfolgelösung zu finden, nimmt die Zahl der inhabergeführten Versicherungsbroker in der Schweiz seit Jahren rapide ab. Die Neutrass AG in Rotkreuz zählt zu den wenigen grösseren, inhabergeführten Brokern im Land und ist schrittweise vom Mittelfeld zur Spitzengruppe aufgerückt. Der 51-jährige CEO Pascal Walthert arbeitet schon seit 26 Jahren bei Neutrass, seit sechs Jahren ist er alleiniger Inhaber.

Pascal Walthert beim Interview am Neutrass-Hauptsitz in Rotkreuz. Bild: Patrick Hürlimann (3. November 2021)

Verstehen Sie, dass Ihre Branche manchmal nicht den besten Ruf hat?

Pascal Walthert: Aus Sicht der Kundschaft kann ich das verstehen. Das Problem sind aber meist nicht wir, sondern die teils unsaubere Arbeit von Krankenkassenvermittlern, die in der Vergangenheit oft mit Entschädigungen über jeglicher Vorstellungskraft gelockt wurden. Viele der Regulatorien, die uns heute einschränken, wurden nur wegen dieser erlassen. Wir sind aber Broker, keine Vermittler.

Und das heisst?

Ein Vermittler arbeitet fest für zwei, drei Gesellschaften und vermittelt auf Provision deren Policen. Auch wir platzieren die Versicherungen für einen Kunden, betreuen sie dann aber auch langfristig. Für diesen Service erhalten wir eine jährliche Entschädigung. Bis sich das aber pro Kunde für uns rechnet, geht es vier bis fünf Jahre. Wir haben also ein langfristiges Interesse daran, gute Qualität zu bieten.

Seit Anfang Jahr ist die Branchenvereinbarung Vermittler in Kraft. So darf externen Vermittlern beim Abschluss einer Grundversicherung neu nur noch maximal 70 Franken bezahlt werden. Hilft diese nicht?

Zuerst möchte ich festhalten, dass es qualitativ auch sehr gute Vermittler gibt. Ich hoffe nun, dass die Regulierung dazu führt, dass sich der «Spreu vom Weizen» trennt und positive Auswirkungen auf unsere Branche haben wird. Im Gegenzug stimmen mich die Übernahmen von einzelnen Vermittlerorganisationen durch Krankenkassen etwas nachdenklich, da sie weiterhin auf diesen Vertriebskanal angewiesen zu sein scheinen.

Laut einer aktuellen Studie der Hochschule Luzern werden Versicherungen künftig wohl immer häufiger online abgeschlossen. Was bedeutet das für Ihre Branche?

Darüber könnten wir stundenlang philosophieren. Was wir aber beobachten, ist, dass zwar viele Versicherungen und auch Broker sich nun gegen aussen als digital präsentieren, viele Prozesse im Hintergrund aber immer noch wie vor zehn Jahren ablaufen, etwa mit Papierablagen. So wird nicht wirklich Geld gespart, von dem Kundschaft, Versicherte oder Mitarbeitende profitieren könnten. Wir haben deshalb in den letzten Jahren stark in unsere interne Digitalisierung investiert: 7 unserer inzwischen 66 Angestellten sind im IT-Bereich tätig.

Aber die Entwicklung ist doch trotzdem eine Herausforderung für Ihre Branche?

Das stimmt. Gerade im Privatversicherungsgeschäft wie bei Auto- oder Haushaltsversicherungen schliesst die junge Generation ihre Versicherungen vornehmlich digital ab. Ob wir in diesem Bereich noch weiter in die Digitalisierung investieren wollen, haben wir noch nicht entschieden. Unsere wichtigsten Kunden sind die Geschäfts- und Verbandskunden. Und da geht es oft nicht um die Preisfrage, sondern um die Dienstleistungsqualität und um die passende Lösung. Denn nur schon wenn eine Schreinerei nebenbei noch ein Planungsbüro betreibt, wird es komplex.

Reden wir über eine bei Geschäftskunden sicher gefragte Versicherung, jene gegen Cyberangriffe. Verkaufen Sie viele davon?

Wir haben in dieser Branche einen völlig eigenen Weg eingeschlagen. Denn nachdem sich unsere IT-Leute bestehende Angebote angeschaut haben, haben sie mir gesagt, dass es für viele Firmen fast unmöglich wäre, ihre Verpflichtungen aus dem Vertrag vollständig zu erfüllen. Wir setzen deshalb bei unserer Cyberstrategie zuerst auf Risikominimierung und erst in zweiter Stufe auf den Versicherungsabschluss. Erst wird die Firma durch eine neutrale Informatikfirma überprüft. Unter der Auflage, dass die Schwachstellen innerhalb von sechs Monaten behoben werden, kann dann eine Versicherung praktisch ohne Ausschlüsse abgeschlossen werden.

Und so ein Angebot haben Sie gefunden?

Ja, aber bis zur Marktlancierung ging es volle zwei Jahre. Einen Versicherer zu finden, der unsere Vorstellungen erfüllt, war ein Kraftakt.

Deckt diese Versicherung auch Lösegeldforderungen ab?

Lösegeldforderungen sind bei unserem Produkt implementiert. Gerade aufgrund unseres Risikominimierungsansatzes hatten wir bisher bei unseren Kunden aber keinen Schadenfall zu verzeichnen. Es ist in der Branche aber bekannt, dass die Versicherer oder die Kunden durchaus in zahlreichen Fällen Lösegeldforderungen nachkommen, da der Schaden durch einen wochenlangen Betriebsausfall im Vergleich viel höher ausfällt.

Hand aufs Herz, sind wir eher über- oder unterversichert?

Ich kann für mich reden, privat bin ich gar nicht so ein versicherungsfreundlicher Typ und deshalb vermutlich im Vergleich zur restlichen Schweiz eher mässig versichert, da ich finde, ein gewisses Risiko selbst tragen zu können. Sie würden sich wundern, wie viele Anrufe wir jeweils haben, wenn irgendein Versicherer eine neue Versicherung für Handyglas oder Ähnliches lanciert. Es gibt ein Kundensegment, das jede Versicherung kaufen würde. Manchmal muss ich selber den Kopf schütteln. In anderen Bereichen könnte man dafür weniger knausrig sein, beispielsweise bei der Festlegung der Versicherungssumme. Eine zu tiefe Versicherungssumme kann bei einem Schadenfall nämlich verheerende Folgen haben, wie sich diesen Sommer bei den zahlreichen Elementarschäden zeigte.

Gerade in puncto Reiseversicherungen haben viele während der Pandemie nicht so gute Erfahrungen mit ihrem Versicherer gemacht.

Das stimmt, wir hatten auch einen Fall in der eigenen Familie, wo eine längere Reise abgesagt wurde. Die Versicherung hat dann einfach behauptet, das wäre nicht gedeckt. Wir haben heute als Versicherungsbroker tagtäglich Schadenfälle, wo die Versicherung eine Übernahme der Leistungen ablehnt oder Versicherungsleistungen nur teilweise berappt. Es ist unsere Aufgabe, die Schadenabwicklung kritisch zu prüfen und die Kunden bei der Durchsetzung der Ansprüche zu unterstützen. Nicht selten führt dies dann zum Erfolg.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen