Nidwalden Wechsel im Bürgenstock-Resort: Christian Sack übernimmt die Leitung von Robert Herr Ein Österreicher übernimmt die operative Führung des Bürgenstock-Resorts. Der 50-jährige Christian Sack löst Robert Herr ab, der das Hotel verlässt. René Meier 15.12.2020, 20.52 Uhr

Christian Sack führt neu das Bürgenstock-Resort. Bild: PD

Christian Sack übernimmt per 7. Januar 2021 die Leitung des Bürgenstock-Resorts. Der 50-Jährige verfügt über 27 Jahre Erfahrung in der 5-Sterne-Hotellerie und stösst vom Hotel The Ritz-Carlton Doha auf den Bürgenstock. Weitere berufliche Stationen führten ihn nach Asien, Europa, Russland und Nordamerika, wo er prestigeträchtige Hotel führte. Sack ist österreichischer Staatsangehöriger und hat in Wien Hotelmanagement studiert.